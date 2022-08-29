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Во Львовской области арестовано имущество жены Медведчука – СБУ
Во Львовской области арестовано имущество жены Медведчука – СБУ - 29.08.2022 Украина.ру
Во Львовской области арестовано имущество жены Медведчука – СБУ
Во Львовской области арестованы несколько земельных участков, принадлежащих Оксане Марченко, жене украинского политика Виктора Медведчука, сообщает 29 августа пресс-служба СБУ
2022-08-29T18:21
2022-08-29T18:21
2022-08-29T18:21
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сбу
виктор медведчук
марченко
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По информации ведомства, Марченко получала участки в 2009 году, в результате "незаконной приватизации". Теперь имущество должно перейти государству. Ранее в Службе безопасности Украины заявили об аресте активов политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко более чем на один миллион долларов.Медведчук по решению СНБО Украины без суда и следствия, а только на основании неправового решения СНБО был помещен под домашний арест. В отношении него были введены санкции вплоть до ареста счетов и принадлежащего ему имущества. После начала спецоперации Медведчук исчез и был обнаружен в форме ВСУ, а после задержан сотрудниками СБУ.Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга. 16 апреля с соответствующей просьбой Марченко обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
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новости, сбу, виктор медведчук, марченко
Новости, СБУ, Виктор Медведчук, Марченко
Во Львовской области арестовано имущество жены Медведчука – СБУ
Во Львовской области арестованы несколько земельных участков, принадлежащих Оксане Марченко, жене украинского политика Виктора Медведчука, сообщает 29 августа пресс-служба СБУ
По информации ведомства, Марченко получала участки в 2009 году, в результате "незаконной приватизации". Теперь имущество должно перейти государству.
На захваченной таким образом земле, расположенное в туристически привлекательном Стрыйском районе злоумышленники начали строительство объектов туристической инфраструктуры.
Ранее в Службе безопасности Украины заявили об аресте активов политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко более чем на один миллион долларов.
Медведчук по решению СНБО Украины без суда и следствия, а только на основании неправового решения СНБО был помещен под домашний арест. В отношении него были введены санкции вплоть до ареста счетов и принадлежащего ему имущества. После начала спецоперации Медведчук исчез и был обнаружен в форме ВСУ, а после задержан сотрудниками СБУ.
Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга. 16 апреля с соответствующей просьбой Марченко обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.