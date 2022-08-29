https://ukraina.ru/20220829/1038239417.html

Во Львовской области арестовано имущество жены Медведчука – СБУ

Во Львовской области арестовано имущество жены Медведчука – СБУ - 29.08.2022 Украина.ру

Во Львовской области арестовано имущество жены Медведчука – СБУ

Во Львовской области арестованы несколько земельных участков, принадлежащих Оксане Марченко, жене украинского политика Виктора Медведчука, сообщает 29 августа пресс-служба СБУ

2022-08-29T18:21

2022-08-29T18:21

2022-08-29T18:21

новости

сбу

виктор медведчук

марченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103072/31/1030723126_0:89:1638:1010_1920x0_80_0_0_6a2ba486b24ff5347d0bf291bd8099d0.jpg

По информации ведомства, Марченко получала участки в 2009 году, в результате "незаконной приватизации". Теперь имущество должно перейти государству.​​ Ранее в Службе безопасности Украины заявили об аресте активов политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко более чем на один миллион долларов.Медведчук по решению СНБО Украины без суда и следствия, а только на основании неправового решения СНБО был помещен под домашний арест. В отношении него были введены санкции вплоть до ареста счетов и принадлежащего ему имущества. После начала спецоперации Медведчук исчез и был обнаружен в форме ВСУ, а после задержан сотрудниками СБУ.Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга. 16 апреля с соответствующей просьбой Марченко обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

https://ukraina.ru/20220722/1036784763.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сбу, виктор медведчук, марченко