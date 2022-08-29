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Шольц призвал к расширению ЕС на Восток за счет Украины, Молдавии и Грузии

Шольц призвал к расширению ЕС на Восток за счет Украины, Молдавии и Грузии - 29.08.2022 Украина.ру

Шольц призвал к расширению ЕС на Восток за счет Украины, Молдавии и Грузии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к расширению Европейского союза на Восток за счет Украины, Молдавии и Грузии. Об этом он заявил 29 августа во время выступления в Карловом университете в Праге

2022-08-29T18:07

2022-08-29T18:07

2022-08-29T18:07

новости

олаф шольц

германия

украина

восток

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Олаф Шольц выступил с речью о реформировании Европейского союза. По его словам, аппарат ЕС нуждается в реформе, европейцы - в объединении, а Германия могла бы сделать больше для военного потенциала Европы. Об этом пишут журналисты немецкого издания WAZ.Канцлер потребовал, чтобы ЕС был в состоянии "обеспечить свою безопасность, свою независимость и стабильность даже перед лицом внешних вызовов". Для этого он предложил реализовать несколько программных пунктов, среди которых - включение в состав ЕС новых государств.Шольц пообещал продолжить поставлять оружие Украине и призвал европейцев к единству против России.

https://ukraina.ru/20220826/1038137668.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олаф шольц, германия, украина, восток