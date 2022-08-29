https://ukraina.ru/20220829/1038238686.html
В Мелитополе прогремели взрывы - СМИ
Видео: в Мелитополе прогремели взрывы - СМИ
В Мелитополе прогремели взрывы - СМИ
Появились сообщения о взрывах в Мелитополе, который находится под контролем российских войск. По информации, прогремело 5 взрывов, сообщает 29 августа корреспондент РИА Новости
2022-08-29T17:55
2022-08-29T17:55
2022-08-29T17:55
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взрывы
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россия
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Звуки взрывов раздались в Мелитополе примерно в 17:00. По данным корреспондента агентства, они сдетонировали в районе кинотеатра "Победа", к северу от центра города.В СМИ появились кадры взрывов, официальных подтверждений которым пока не поступало.Ранее в администрации города сообщили об ударе ВСУ по поселку Мирное в 15 километрах от Мелитополя. Утверждалось, что обстрел велся из РСЗО HIMARS.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы новые администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
https://ukraina.ru/20220828/1038192201.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, взрывы, мелитополь, риа новости, россия
Новости, взрывы, Мелитополь, РИА Новости, Россия
В Мелитополе прогремели взрывы - СМИ
Появились сообщения о взрывах в Мелитополе, который находится под контролем российских войск. По информации, прогремело 5 взрывов, сообщает 29 августа корреспондент РИА Новости
Звуки взрывов раздались в Мелитополе примерно в 17:00. По данным корреспондента агентства, они сдетонировали в районе кинотеатра "Победа", к северу от центра города.
В СМИ появились кадры взрывов, официальных подтверждений которым пока не поступало.
Ранее в администрации города сообщили об ударе ВСУ по поселку Мирное в 15 километрах от Мелитополя. Утверждалось, что обстрел велся из РСЗО HIMARS.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы новые администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.