https://ukraina.ru/20220829/1038238686.html

В Мелитополе прогремели взрывы - СМИ

Видео: в Мелитополе прогремели взрывы - СМИ

В Мелитополе прогремели взрывы - СМИ

Появились сообщения о взрывах в Мелитополе, который находится под контролем российских войск. По информации, прогремело 5 взрывов, сообщает 29 августа корреспондент РИА Новости

2022-08-29T17:55

2022-08-29T17:55

2022-08-29T17:55

новости

взрывы

мелитополь

риа новости

россия

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Звуки взрывов раздались в Мелитополе примерно в 17:00. По данным корреспондента агентства, они сдетонировали в районе кинотеатра "Победа", к северу от центра города.В СМИ появились кадры взрывов, официальных подтверждений которым пока не поступало.Ранее в администрации города сообщили об ударе ВСУ по поселку Мирное в 15 километрах от Мелитополя. Утверждалось, что обстрел велся из РСЗО HIMARS.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы новые администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.

https://ukraina.ru/20220828/1038192201.html

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2022

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новости, взрывы, мелитополь, риа новости, россия