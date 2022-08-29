Видео: в Мелитополе прогремели взрывы - СМИ
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В Мелитополе прогремели взрывы - СМИ
Видео: в Мелитополе прогремели взрывы - СМИ
В Мелитополе прогремели взрывы - СМИ
Появились сообщения о взрывах в Мелитополе, который находится под контролем российских войск. По информации, прогремело 5 взрывов, сообщает 29 августа корреспондент РИА Новости
2022-08-29T17:55
2022-08-29T17:55
новости
взрывы
мелитополь
риа новости
россия
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Звуки взрывов раздались в Мелитополе примерно в 17:00. По данным корреспондента агентства, они сдетонировали в районе кинотеатра "Победа", к северу от центра города.В СМИ появились кадры взрывов, официальных подтверждений которым пока не поступало.Ранее в администрации города сообщили об ударе ВСУ по поселку Мирное в 15 километрах от Мелитополя. Утверждалось, что обстрел велся из РСЗО HIMARS.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы новые администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
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новости, взрывы, мелитополь, риа новости, россия
Новости, взрывы, Мелитополь, РИА Новости, Россия

В Мелитополе прогремели взрывы - СМИ

17:55 29.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Читать в
Появились сообщения о взрывах в Мелитополе, который находится под контролем российских войск. По информации, прогремело 5 взрывов, сообщает 29 августа корреспондент РИА Новости
Звуки взрывов раздались в Мелитополе примерно в 17:00. По данным корреспондента агентства, они сдетонировали в районе кинотеатра "Победа", к северу от центра города.
В СМИ появились кадры взрывов, официальных подтверждений которым пока не поступало.
Ранее в администрации города сообщили об ударе ВСУ по поселку Мирное в 15 километрах от Мелитополя. Утверждалось, что обстрел велся из РСЗО HIMARS.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы новые администрации, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
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