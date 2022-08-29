В Северной Осетии могут создать добровольческие подразделения для участия в спецоперации - 29.08.2022 Украина.ру
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В Северной Осетии могут создать добровольческие подразделения для участия в спецоперации
В Северной Осетии могут создать добровольческие подразделения для участия в спецоперации - 29.08.2022 Украина.ру
В Северной Осетии могут создать добровольческие подразделения для участия в спецоперации
Главы муниципалитетов Северной Осетии рассмотрят возможность создания добровольческих подразделений для участия в СВО, сообщила 29 августа пресс-служба главы региона Сергея Меняйло
2022-08-29T17:54
2022-08-29T17:54
новости
добровольцы
северная осетия
сво
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Сообщается, что вопрос был согласован Меняйло с Минобороны РФ, а результаты должны быть известны уже в пятницу 2 сентября.Ранее в интервью Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев объяснил, что численность российских войск на Украине будут увеличивать за счет добровольцев, но оплачивать их, в отличии от контрактников, будут из региональных бюджетов.
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новости, добровольцы, северная осетия, сво
Новости, добровольцы, Северная Осетия, СВО

В Северной Осетии могут создать добровольческие подразделения для участия в спецоперации

17:54 29.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПресс-конференция губернатора Севастополя С.Меняйло
Пресс-конференция губернатора Севастополя С.Меняйло - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Главы муниципалитетов Северной Осетии рассмотрят возможность создания добровольческих подразделений для участия в СВО, сообщила 29 августа пресс-служба главы региона Сергея Меняйло
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло предложил главам муниципальных образований республики рассмотреть возможность создания добровольческих подразделений для участия в специальной военной операции на территории Украины.
Сообщается, что вопрос был согласован Меняйло с Минобороны РФ, а результаты должны быть известны уже в пятницу 2 сентября.
Ранее в интервью Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев объяснил, что численность российских войск на Украине будут увеличивать за счет добровольцев, но оплачивать их, в отличии от контрактников, будут из региональных бюджетов.
Усиление мер безопасности у Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 04:45
"Большая разница": эксперт рассказал, чем отличается иностранный наемник от добровольцаИностранных граждан, которые хотят принять участие в СВО нужно оформлять, как добровольцев, тогда они не будут считаться наемниками, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
 
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