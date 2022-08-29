В Северной Осетии могут создать добровольческие подразделения для участия в спецоперации
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПресс-конференция губернатора Севастополя С.Меняйло
Главы муниципалитетов Северной Осетии рассмотрят возможность создания добровольческих подразделений для участия в СВО, сообщила 29 августа пресс-служба главы региона Сергея Меняйло
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло предложил главам муниципальных образований республики рассмотреть возможность создания добровольческих подразделений для участия в специальной военной операции на территории Украины.
Сообщается, что вопрос был согласован Меняйло с Минобороны РФ, а результаты должны быть известны уже в пятницу 2 сентября.
Ранее в интервью Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев объяснил, что численность российских войск на Украине будут увеличивать за счет добровольцев, но оплачивать их, в отличии от контрактников, будут из региональных бюджетов.
27 августа, 04:45"Большая разница": эксперт рассказал, чем отличается иностранный наемник от добровольцаИностранных граждан, которые хотят принять участие в СВО нужно оформлять, как добровольцев, тогда они не будут считаться наемниками, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру