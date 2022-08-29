https://ukraina.ru/20220829/1038238538.html

В Северной Осетии могут создать добровольческие подразделения для участия в спецоперации

В Северной Осетии могут создать добровольческие подразделения для участия в спецоперации - 29.08.2022 Украина.ру

В Северной Осетии могут создать добровольческие подразделения для участия в спецоперации

Главы муниципалитетов Северной Осетии рассмотрят возможность создания добровольческих подразделений для участия в СВО, сообщила 29 августа пресс-служба главы региона Сергея Меняйло

2022-08-29T17:54

2022-08-29T17:54

2022-08-29T17:54

новости

добровольцы

северная осетия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101582/15/1015821594_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_548743439955ed28cbf2146aac237821.jpg.webp

Сообщается, что вопрос был согласован Меняйло с Минобороны РФ, а результаты должны быть известны уже в пятницу 2 сентября.Ранее в интервью Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев объяснил, что численность российских войск на Украине будут увеличивать за счет добровольцев, но оплачивать их, в отличии от контрактников, будут из региональных бюджетов.

https://ukraina.ru/20220827/1038144500.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, добровольцы, северная осетия, сво