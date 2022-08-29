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Следственный комитет подтвердил убийство экс-депутата Рады Ковалева

Следственный комитет подтвердил убийство экс-депутата Рады Ковалева - 29.08.2022 Украина.ру

Следственный комитет подтвердил убийство экс-депутата Рады Ковалева

Российские следователи расследуют убийство заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Алексея Ковалева. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе СК России

2022-08-29T17:40

2022-08-29T17:40

2022-08-29T17:40

новости

ковалев

убийство

херсон

депутат

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Алексей Ковалев скончался от огнестрельного ранения, вместе с ним погибла его сожительница. Следователи сообщили о вооруженном нападении. Тело Алексея Ковалева, по версии СМИ, обнаружила его мать. На теле его девушки обнаружили ножевые раны. Депутат Верховной Рады Алексей Ковалев переехал в город Голая Пристань Херсонской области после начала российской специальной военной операции. В июле Алексей Ковалев вошел в состав правительства Херсонской области в качестве вице-премьера по вопросам сельского хозяйства. В июне херсонские власти сообщили о покушении на Ковалева - неизвестные взорвали его автомобиль.В апреле 2022 года следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины обвинили депутата в государственной измене и объявили в розыск. Суд арестовал имущество Ковалева, в том числе ООО "ТРК "Интеррадио" (4 канал). В августе телеканал передали в собственность Госкино Украины.

https://ukraina.ru/20220829/1038214654.html

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новости, ковалев, убийство, херсон, депутат