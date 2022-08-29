https://ukraina.ru/20220829/1038236401.html

"Повезёт тем, кто войдёт в состав России": Рожин рассказал, что ждёт остальных. Видео

"Повезёт тем, кто войдёт в состав России": Рожин рассказал, что ждёт остальных. Видео - 29.08.2022 Украина.ру

"Повезёт тем, кто войдёт в состав России": Рожин рассказал, что ждёт остальных. Видео

Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о тактике ВС РФ в ходе летней кампании Украина.ру, 29.08.2022

2022-08-29T17:30

2022-08-29T17:30

2022-08-29T17:30

видео

рожин

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Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о тактике ВС РФ в ходе летней кампании на Украине, почему еще не взяли Марьинку и Угледар, а также зачем Россия сформировала Третий армейский корпус:00:36 – Итоги летней кампании;06:25 – Бои за Кодему: что нам даст взятие посёлка?09:02 - Тактика ВС РФ при взятии Соледара; 12:02 – Когда возьмем Марьинку и Угледар? 14:25 - Россия перебрасывает на фронт "добровольческий" армейский корпус: что он даст;19:50 – Обстрелы Запорожской АЭС: как решить проблему;22:45 – О скорости продвижения ВС РФ на Украине. Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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