"Повезёт тем, кто войдёт в состав России": Рожин рассказал, что ждёт остальных. Видео - 29.08.2022 Украина.ру
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"Повезёт тем, кто войдёт в состав России": Рожин рассказал, что ждёт остальных. Видео
"Повезёт тем, кто войдёт в состав России": Рожин рассказал, что ждёт остальных. Видео - 29.08.2022 Украина.ру
"Повезёт тем, кто войдёт в состав России": Рожин рассказал, что ждёт остальных. Видео
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о тактике ВС РФ в ходе летней кампании Украина.ру, 29.08.2022
2022-08-29T17:30
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видео
рожин
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Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о тактике ВС РФ в ходе летней кампании на Украине, почему еще не взяли Марьинку и Угледар, а также зачем Россия сформировала Третий армейский корпус:00:36 – Итоги летней кампании;06:25 – Бои за Кодему: что нам даст взятие посёлка?09:02 - Тактика ВС РФ при взятии Соледара; 12:02 – Когда возьмем Марьинку и Угледар? 14:25 - Россия перебрасывает на фронт "добровольческий" армейский корпус: что он даст;19:50 – Обстрелы Запорожской АЭС: как решить проблему;22:45 – О скорости продвижения ВС РФ на Украине. Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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видео, рожин, видео
Видео, Рожин

"Повезёт тем, кто войдёт в состав России": Рожин рассказал, что ждёт остальных. Видео

17:30 29.08.2022
 
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Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о тактике ВС РФ в ходе летней кампании на Украине, почему еще не взяли Марьинку и Угледар, а также зачем Россия сформировала Третий армейский корпус:
00:36 – Итоги летней кампании;
06:25 – Бои за Кодему: что нам даст взятие посёлка?
09:02 - Тактика ВС РФ при взятии Соледара; 12:02 – Когда возьмем Марьинку и Угледар?
14:25 - Россия перебрасывает на фронт "добровольческий" армейский корпус: что он даст;
19:50 – Обстрелы Запорожской АЭС: как решить проблему;
22:45 – О скорости продвижения ВС РФ на Украине.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
ВидеоРожин
 
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