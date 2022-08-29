https://ukraina.ru/20220829/1038236401.html
"Повезёт тем, кто войдёт в состав России": Рожин рассказал, что ждёт остальных. Видео
"Повезёт тем, кто войдёт в состав России": Рожин рассказал, что ждёт остальных. Видео - 29.08.2022 Украина.ру
"Повезёт тем, кто войдёт в состав России": Рожин рассказал, что ждёт остальных. Видео
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о тактике ВС РФ в ходе летней кампании Украина.ру, 29.08.2022
2022-08-29T17:30
2022-08-29T17:30
2022-08-29T17:30
видео
рожин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1d/1038235934_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ba8c307c8f006eafab59ad9484aa01f.jpg.webp
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о тактике ВС РФ в ходе летней кампании на Украине, почему еще не взяли Марьинку и Угледар, а также зачем Россия сформировала Третий армейский корпус:00:36 – Итоги летней кампании;06:25 – Бои за Кодему: что нам даст взятие посёлка?09:02 - Тактика ВС РФ при взятии Соледара; 12:02 – Когда возьмем Марьинку и Угледар? 14:25 - Россия перебрасывает на фронт "добровольческий" армейский корпус: что он даст;19:50 – Обстрелы Запорожской АЭС: как решить проблему;22:45 – О скорости продвижения ВС РФ на Украине. Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1d/1038235934_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_481b5d8c1197e45fb4bb7a29b76b74ba.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, рожин, видео
Эксперт центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о тактике ВС РФ в ходе летней кампании на Украине, почему еще не взяли Марьинку и Угледар, а также зачем Россия сформировала Третий армейский корпус:
00:36 – Итоги летней кампании;
06:25 – Бои за Кодему: что нам даст взятие посёлка?
09:02 - Тактика ВС РФ при взятии Соледара; 12:02 – Когда возьмем Марьинку и Угледар?
14:25 - Россия перебрасывает на фронт "добровольческий" армейский корпус: что он даст;
19:50 – Обстрелы Запорожской АЭС: как решить проблему;
22:45 – О скорости продвижения ВС РФ на Украине.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.