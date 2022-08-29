Мэр Одессы выступил против сноса памятников
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"Не имеет смысла": мэр Одессы выступил против сноса памятников
Мэр Одессы выступил против сноса памятников
"Не имеет смысла": мэр Одессы выступил против сноса памятников
Глава Одессы Геннадий Труханов в беседе с журналистом итальянской газеты Corriere della Sera заявил, что не поддерживает предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II. Интервью в мэром было опубликовано на сайте издания 28 августа
2022-08-29T17:34
2022-08-29T17:34
новости
одесса
геннадий труханов
памятник
екатерина ii
снос
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Он подчеркнул, что история не поменяется, если снести памятники. При этом отметил, что не торопится с решением даже несмотря на 25 тысяч подписей, поддерживающих петицию о сносе монумента Екатерине II.Труханов отметил, что считает о ошибочным мнение о "пророссийском" характере города. По его словам, Одесса остается глубоко интернациональным городом с точки зрения истории, географического положения, экономики и культуры: так было и при царях, и при советской власти. Город, построенный греками, евреями, итальянцами, французами, поляками, людьми с Востока и Запада, более 120 национальностями, добавил он.В начале августа Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника императрице Екатерине II. Это обращение было опубликовано в ответ на петицию о сносе памятника, а также в ответ на петицию о замене монумента императрице на памятник американскому порноактеру. Зеленский в своем ответе заявил также о необходимости проработать вопрос "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия" в контексте "защиты национальных интересов".
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новости, одесса, геннадий труханов, памятник, екатерина ii, снос
Новости, Одесса, Геннадий Труханов, памятник, Екатерина II, снос

"Не имеет смысла": мэр Одессы выступил против сноса памятников

17:34 29.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсоветаГеннадий Труханов
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета
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Глава Одессы Геннадий Труханов в беседе с журналистом итальянской газеты Corriere della Sera заявил, что не поддерживает предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II. Интервью в мэром было опубликовано на сайте издания 28 августа
Он подчеркнул, что история не поменяется, если снести памятники. При этом отметил, что не торопится с решением даже несмотря на 25 тысяч подписей, поддерживающих петицию о сносе монумента Екатерине II.
С такой логикой я еще должен убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла.
Суд над бывшим мэром Одессы Г. Трухановым в Киеве
Геннадий Труханов
Мэр Одессы
Труханов отметил, что считает о ошибочным мнение о "пророссийском" характере города. По его словам, Одесса остается глубоко интернациональным городом с точки зрения истории, географического положения, экономики и культуры: так было и при царях, и при советской власти. Город, построенный греками, евреями, итальянцами, французами, поляками, людьми с Востока и Запада, более 120 национальностями, добавил он.
Из российского есть указ об основании императрицы Екатерины II, и за последние тридцать лет российские туристы монополизировали пляжи, отели, туристические агентства и всю индустрию досуга. Но в этом Одесса мало чем отличается от Червинии, Куршевеля или Мальты.
Суд над бывшим мэром Одессы Г. Трухановым в Киеве
Геннадий Труханов
Мэр Одессы
В начале августа Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника императрице Екатерине II. Это обращение было опубликовано в ответ на петицию о сносе памятника, а также в ответ на петицию о замене монумента императрице на памятник американскому порноактеру.
Зеленский в своем ответе заявил также о необходимости проработать вопрос "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия" в контексте "защиты национальных интересов".
Антониу Гутерреш в Одессе - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 16:06
Потери ВСУ, рабочие из КНДР, Гутерреш в Одессе. Главное на Украине на 16:00 19 августаУкраинские военные продолжают нести потери. Строители из КНДР могут быть привлечены к восстановлению Донбасса. Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Одессу
 
НовостиОдессаГеннадий ТрухановпамятникЕкатерина IIснос
 
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