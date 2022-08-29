https://ukraina.ru/20220829/1038236193.html

"Не имеет смысла": мэр Одессы выступил против сноса памятников

Мэр Одессы выступил против сноса памятников

"Не имеет смысла": мэр Одессы выступил против сноса памятников

Глава Одессы Геннадий Труханов в беседе с журналистом итальянской газеты Corriere della Sera заявил, что не поддерживает предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II. Интервью в мэром было опубликовано на сайте издания 28 августа

2022-08-29T17:34

2022-08-29T17:34

2022-08-29T17:34

новости

одесса

геннадий труханов

памятник

екатерина ii

снос

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Он подчеркнул, что история не поменяется, если снести памятники. При этом отметил, что не торопится с решением даже несмотря на 25 тысяч подписей, поддерживающих петицию о сносе монумента Екатерине II.Труханов отметил, что считает о ошибочным мнение о "пророссийском" характере города. По его словам, Одесса остается глубоко интернациональным городом с точки зрения истории, географического положения, экономики и культуры: так было и при царях, и при советской власти. Город, построенный греками, евреями, итальянцами, французами, поляками, людьми с Востока и Запада, более 120 национальностями, добавил он.В начале августа Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника императрице Екатерине II. Это обращение было опубликовано в ответ на петицию о сносе памятника, а также в ответ на петицию о замене монумента императрице на памятник американскому порноактеру. Зеленский в своем ответе заявил также о необходимости проработать вопрос "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия" в контексте "защиты национальных интересов".

https://ukraina.ru/20220819/1037880271.html

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новости, одесса, геннадий труханов, памятник, екатерина ii, снос