https://ukraina.ru/20220829/1038236051.html
В Кишинёве готовятся к ядерной катастрофе
В Кишинёве готовятся к ядерной катастрофе - 29.08.2022 Украина.ру
В Кишинёве готовятся к ядерной катастрофе
Власти Молдавии принимают меры на случай вероятной ядерной катастрофы, сообщают 29 августа местные СМИ
2022-08-29T17:29
2022-08-29T17:29
2022-08-29T17:29
новости
запорожская аэс
молдавия
кишинев
ядерная безопасность
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По словам начальника Главного управления медико-социальной помощи Кишинёва Борис Гылкэ, в аптеках и поликлиниках распределяются таблетки йодида калия, который применяется для защиты от выбросов радиоактивных веществ.По информации СМИ, такие меры связаны с накаляющейся ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции.В понедельник ВСУ нанесли ракетный удар по Энергодару и ЗАЭС. На станции было попадание в крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо.Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ситуация на станции в данный момент контролируется, а радиационный фон в норме.
https://ukraina.ru/20220829/1038231551.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, молдавия, кишинев, ядерная безопасность
Новости, Запорожская АЭС, Молдавия, Кишинев, ядерная безопасность
В Кишинёве готовятся к ядерной катастрофе
Власти Молдавии принимают меры на случай вероятной ядерной катастрофы, сообщают 29 августа местные СМИ
По словам начальника Главного управления медико-социальной помощи Кишинёва Борис Гылкэ, в аптеках и поликлиниках распределяются таблетки йодида калия, который применяется для защиты от выбросов радиоактивных веществ.
По информации СМИ, такие меры связаны с накаляющейся ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции.
В понедельник ВСУ нанесли ракетный удар по Энергодару и ЗАЭС. На станции было попадание в крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо.
Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ситуация на станции в данный момент контролируется, а радиационный фон в норме.