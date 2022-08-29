В Кишинёве готовятся к ядерной катастрофе - 29.08.2022 Украина.ру
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В Кишинёве готовятся к ядерной катастрофе
В Кишинёве готовятся к ядерной катастрофе - 29.08.2022 Украина.ру
В Кишинёве готовятся к ядерной катастрофе
Власти Молдавии принимают меры на случай вероятной ядерной катастрофы, сообщают 29 августа местные СМИ
2022-08-29T17:29
2022-08-29T17:29
новости
запорожская аэс
молдавия
кишинев
ядерная безопасность
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По словам начальника Главного управления медико-социальной помощи Кишинёва Борис Гылкэ, в аптеках и поликлиниках распределяются таблетки йодида калия, который применяется для защиты от выбросов радиоактивных веществ.По информации СМИ, такие меры связаны с накаляющейся ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции.В понедельник ВСУ нанесли ракетный удар по Энергодару и ЗАЭС. На станции было попадание в крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо.Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ситуация на станции в данный момент контролируется, а радиационный фон в норме.
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новости, запорожская аэс, молдавия, кишинев, ядерная безопасность
Новости, Запорожская АЭС, Молдавия, Кишинев, ядерная безопасность

В Кишинёве готовятся к ядерной катастрофе

17:29 29.08.2022
 
© РИА Новости . Sputnik/Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкАкция протеста в Молдавии
Акция протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Sputnik/Мирослав Ротарь
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Власти Молдавии принимают меры на случай вероятной ядерной катастрофы, сообщают 29 августа местные СМИ
По словам начальника Главного управления медико-социальной помощи Кишинёва Борис Гылкэ, в аптеках и поликлиниках распределяются таблетки йодида калия, который применяется для защиты от выбросов радиоактивных веществ.
По информации СМИ, такие меры связаны с накаляющейся ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции.
В понедельник ВСУ нанесли ракетный удар по Энергодару и ЗАЭС. На станции было попадание в крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо.
Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ситуация на станции в данный момент контролируется, а радиационный фон в норме.
16:39
ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливомУдар ВСУ по Запорожской АЭС пробил крышу спецкорпуса, сообщает РИА Новости 29 августа, ссылаясь на местные власти
 
НовостиЗапорожская АЭСМолдавияКишиневядерная безопасность
 
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