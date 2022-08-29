https://ukraina.ru/20220829/1038236051.html

В Кишинёве готовятся к ядерной катастрофе

В Кишинёве готовятся к ядерной катастрофе - 29.08.2022 Украина.ру

В Кишинёве готовятся к ядерной катастрофе

Власти Молдавии принимают меры на случай вероятной ядерной катастрофы, сообщают 29 августа местные СМИ

2022-08-29T17:29

2022-08-29T17:29

2022-08-29T17:29

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ядерная безопасность

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По словам начальника Главного управления медико-социальной помощи Кишинёва Борис Гылкэ, в аптеках и поликлиниках распределяются таблетки йодида калия, который применяется для защиты от выбросов радиоактивных веществ.По информации СМИ, такие меры связаны с накаляющейся ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции.В понедельник ВСУ нанесли ракетный удар по Энергодару и ЗАЭС. На станции было попадание в крышу спецкорпуса, в котором хранится ядерное топливо.Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ситуация на станции в данный момент контролируется, а радиационный фон в норме.

https://ukraina.ru/20220829/1038231551.html

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новости, запорожская аэс, молдавия, кишинев, ядерная безопасность