https://ukraina.ru/20220829/1038233791.html

Юрий Кнутов: ВСУ начали наступление на Херсон, но Россия готова перебить их на расстоянии

Юрий Кнутов: ВСУ начали наступление на Херсон, но Россия готова перебить их на расстоянии - 29.08.2022 Украина.ру

Юрий Кнутов: ВСУ начали наступление на Херсон, но Россия готова перебить их на расстоянии

Украина.ру, 29.08.2022

2022-08-29T17:15

2022-08-29T17:15

2022-08-29T17:49

всу

херсон

россия

николаев

донбасс

кривой рог

славянск

артиллерия

авиация

интервью

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Имеющейся группировки российских войск под Херсоном достаточно, чтобы сдержать контрудар украинских сил. Созданные нами укрепления и укрепрайоны в состоянии выдержать такие удары, а артиллерия и авиация в состоянии сорвать прорыв. И в любом случае нельзя ослаблять давление на группировку ВСУ в Донбассе, считает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий КнутовОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее глава Крыма Сергей Аксёнов опроверг сообщения о начале наступления ВСУ на южном направлении. По его словам, это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные "атаки" Крымского моста. В то же время в Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища.- Юрий Альбертович, это действительно контрнаступление? Или попытка посеять панику?- Пресс-секретарь командования "Юг" заявила, что контрнаступление началось. Другое дело, что контрнаступление – это не обязательно массированные удары и атаки по всей линии фронта. Во всяком случае противник создает такую обстановку на фронте, чтобы вызвать напряжение в наших рядах. Мы начинаем выдвижение на позиции для усиления, тем самым выдавая расположение своих войск. Они действительно создают нервозность.О том, что противник действительно готовился к наступлению, говорит последний удар "Хаймерсами" по Антоновскому мосту. Причем его прикрывали противорадиолокационные ракеты HARM AGM 88. Это говорит о том, что они поставили своей задачей не дать нам восстановить мост, чтобы мы не могли перебрасывать по нему в больших объемах вооружения. Потому что понтонные мосты и переправы по пропускной способности все равно уступают стационарным мостам.Но вероятность того, что контрнаступление будет сорвано, тоже велика. Наша артиллерия в состоянии нанести достаточно мощные удары по плацдарму ВСУ через Ингулец. Даже если они попытаются захватить другие плацдармы, мы тоже сможем по ним мощно ударить, разгромив авангард украинских войск бесконтактных войск.В любом случае, расслабляться рано. Буквально вчера была информация о переброске большой группы бронетехники ночью через польскую границу. Идет накопление сил (бронетранспортеры и тяжелая артиллерия), которые можно использовать для контрнаступления. И сосредоточение авиации. Мы видим: независимо от того, что большое количество самолетов уничтожено, какая-то часть из них сохранилась. Какая-то их часть рассредоточена по аэродромам и может периодически собираться в группы и нанести удары по местам прорыва, которые запланировали ВСУ.- Сколько нужно времени для подготовки массированного контрудара? Не придется ли нам снимать войска с Донбасса?- Не думаю, что нам придется снимать войска с Донбасса. Имеющейся группировки достаточно, чтобы сдержать контрудар украинских сил. Плюс, погода успешно позволяет действовать нашей авиации и артиллерии. Просто надо быть готовым, что противник выберет два-три главных направления и попытается контрудары нанести таким образом, чтобы максимально сконцентрировать силы на этих направлениях и быстро ударить. Думаю, что созданные нами укрепления и укрепрайоны в состоянии выдержать такие удары, а артиллерия и авиация в состоянии сорвать прорыв украинских войск.- Можно ли туда направить готовящийся наш "третий корпус"?- Все будет зависеть от обстановки. Если все ограничится заявлениями и отдельными контрударами, зачем перебрасывать туда силы и ослаблять давление в Донбассе. Я бы постарался это давление усилить. Это позволило бы нам продвинуться ближе к Славянску и Краматорску к линии Северск-Соледар-Артемовск-Авдеевка-Марьинка-Угледар. Я бы сосредоточился на том, чтобы ее прорвать и выйти во фланг славянской группировке. Это более перспективно. Если у нас все будет получаться, то Украина (даже если она решится контратаковать под Херсоном) будет вынуждена снять свои войска, чтобы укрепить войска в Донбассе, тем самым приостановив продвижение своих войск на Херсон.- Можем ли мы рассчитывать, что в случае срыва этого массированного контрудара мы погоним противника аж до Николаева? Или штурм города будет зависеть от многих условий, например, пока мы не разберемся с Кривым Рогом?- Если мы нанесем успешный контрудар, все зависит от того, куда будут отступать войска. Нужно понимать, что удары на Николаев и Кривой Рог – расходящиеся. И если одна наша группировка будет успешно двигаться на Николаев, то она может получить удар во фланг со стороны Кривого Рога и понести серьезные потери. И наоборот. Так что тут надо симметрично действовать. Других вариантов нет.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20220829/1038228177.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

всу, херсон, россия, николаев, донбасс, кривой рог, славянск, артиллерия, авиация, интервью