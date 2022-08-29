https://ukraina.ru/20220829/1038212098.html

Обстрелы, ещё один террорист, членство в ЕС. Главное на Украине на 12:00 29 августа

Обстрелы, ещё один террорист, членство в ЕС. Главное на Украине на 12:00 29 августа - 29.08.2022 Украина.ру

Обстрелы, ещё один террорист, членство в ЕС. Главное на Украине на 12:00 29 августа

Украинские военные продолжают обстрелы Донбасса и Северной Таврии. ФСБ назвало ещё одного участника убийства Дарьи Дугиной. На Украине рассказали, когда начнутся переговоры о членстве в Евросоюзе

2022-08-29T12:25

2022-08-29T12:25

2022-08-29T13:25

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 47 ударов по территории республики.«На донецком направлении противник применял артиллерию 155, 152 и 122 мм, на ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, на горловском — артиллерию 152 мм, миномёты 120 мм, выпустив 242 единицы различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы десяти населённых пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Кировский, Петровский, Ленинский и Куйбышевский районы), Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Еленовка, Докучаевск.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 13 домостроений в Петровском, Киевском, Куйбышевском, Кировском районах Донецка, Горловке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Сватово с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив шесть ракет.«В результате обстрела в сельскохозяйственном предприятии "Шанс" повреждено административное здание, 2 складских помещения, ангары, 6 единиц сельскохозяйственной техники и 9 легковых автомобилей», — рассказал Филипоненко.Сапёры ЛНР продолжают очистку заминированных ВСУ территорий. За 28 августа ими было очищено 6 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населённых пунктов Гавриловка и Нижний Суходол.Тем временем в Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Кроме того, ВСУ продолжили обстреливать и Северную Таврию. Так, как сообщили журналистам в экстренных службах военно-гражданской администрации Херсонской области, украинские войска всю прошедшую ночь обстреливали Херсон и Новую Каховку.«Всю прошедшую ночь ВСУ обстреливало ракетами инфраструктуры Херсона и Новой Каховки. ПВО сбило большую часть ракет, однако есть прилеты по гражданским объектам», — рассказал представитель экстренных служб.Кроме того, ВСУ из гаубиц М777 нанесли удар по Энергодару, в результате удара пострадали девять человек, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии. Кроме того, как заявил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов, ВСУ за последние дни нарастили темп обстрелов Запорожской АЭС.«На 70% выросла интенсивность обстрелов боевиками ВСУ Запорожской АЭС и Энергодара. Количество обстрелов по Энергодару и ЗАЭС: с 15—21.08.22 года — 23 обстрела; с 22—28.08 — 38 обстрелов. Увеличение на 15 обстрелов или почти на 70%», — отметил Рогов.По мнению Рогова, обстрелами ЗАЭС Украина пытается отвадить от посещения станции инспекции МАГАТЭ.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ночью ЗАЭС пытался атаковать украинский дрон-самоубийца. Он был сбит средствами ПВО. Позже эту информацию подтвердило и Минобороны РФ.По словам Балицкого, изучение обломков дрона показало, что он произведён в США.Ещё один террористУбийство журналиста, философа и политолога Дарьи Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве ещё один украинский террорист, уехавший из России за день до подрыва, заявили в Центре общественных связей ФСБ.«В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной», — было указано в сообщении ЦОС.Цыганенко дал Вовк поддельные автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также помог ей собрать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.«В результате изучения камер видеонаблюдения документально подтверждено, что исполнительница преступления, гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, лично осуществляла наблюдение за Дарьей Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция"», — отметили в ведомстве.Днём ранее австрийская жёлтая пресса сообщила об убийстве Вовк в Австрии. Однако публикации об этом сопровождались фотографией с убийства, произошедшего в РФ несколько лет тому назад.В то же время эксперты не сомневаются, что есть ненулевая вероятность того, что Украина устранит Вовк.Философ, политолог и журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Через два дня ФСБ заявила о раскрытии дела. По данным ФСБ, за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью Софией Шабан 23 июля и впоследствии выехавшая в Эстонию через Псковскую область.Членство в ЕСПо мнению украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, реалистичное время открытия переговоров о членстве Украины в ЕС — 2023 год.«Совершенно реалистично выглядит 2023 год. ЕС начал с нами работать не 23 июня. Мы подготовили почти 6 тысяч ответов на вопросник, и мы это делали вместе с ЕС. Потому что все реформы, которые мы делали, мы делали совместно во исполнение Соглашения об ассоциации. То есть понимание Украины очень велико. Поэтому определенные процедуры — такие, как скрининг, оценка рынков, законодательство — это не то, что потребует лет, а это уже работа, которую нужно оформить. Поэтому абсолютно реалистично перейти к переговорам после всех оценок уже в 2023 году», — заявила Стефанишина в комментарии «Европейской правде».На вопрос о том, почему посол ЕС назвал возможным сроком «вторую половину 2023 года», она пояснила, что Евросоюз делает прогнозы по более осторожному сценарию.Стефанишина заявила, что большая ясность относительно начала переговоров появится к концу 2023 года, когда соберутся на встречу президенты ЕС и Украины.При этом она указала, что Украина способна выполнить требования в рамках переговоров даже в течение трёх лет, и речь точно не идёт о десятилетиях.«У нас жёсткая позиция, которая заключается в том, что мы взяли инициативу в свои руки. Мы не ждем и не сидим, пока ЕС нам расскажет как дальше двигаться в ЕС. Мы не хотим идти по следам последних стран расширения, мы не хотим быть частью Балканского формата расширения — потому что каждая волна расширения имеет свои определённые исторические аспекты. Украина получила формальный статус только в июне, но до этого мы сделали очень многое — очень много провели реформ, выполнили очень много обязательств по Соглашению об ассоциации», — заявила Стефанишина.Среди таких достижений Украины она назвала транспортный безвиз, присоединение к европейской энергосистеме, аннулирование тарифов и квот.Кроме того, по словам Стефанишиной, ряд реформ ещё проведут в начале следующего года.

https://ukraina.ru/20220829/1038203903.html

https://ukraina.ru/20220828/1038197343.html

https://ukraina.ru/20220828/1038195472.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники