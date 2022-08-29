https://ukraina.ru/20220829/1038210402.html

Украинец устроил "хлебную войну" в Дании

Украинец устроил "хлебную войну" в Дании - 29.08.2022 Украина.ру

Украинец устроил "хлебную войну" в Дании

В Дании украинский художник нарисовал тень самолетов Ан-225 "Мрия" и Су-27 на пшеничном поле. Он назвал композицию "Хлебными войнами", в украинском министерстве культуры обрадовались: изображение видно из космоса. Фотографии опубликовала пресс-служба минкультуры Украины

2022-08-29T11:49

2022-08-29T11:49

2022-08-29T11:49

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Двести литров краски и пять дней работы потратил украинский художник Никита Зигура, чтобы вместе с единомышленниками раскрасить колоски на пшеничном поле на острове Фюн в Дании. Рядом с 80-метровой тенью "Мрии" на полях нарисовали 20-метровую тень истребителя Су-27.С помощью образов Зигура понадеялся перенести сознание зрителя в другую реальность или напомнить о мирной жизни, о чем рассказывает в соцсетях.Самый большой в мире грузовой самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен во время боевых действий 27 февраля в Киеве. Самолет находился в ангаре аэропорта Гостомель.

https://ukraina.ru/20220527/1034042740.html

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новости, мрия, киев, дания, украина