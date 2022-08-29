https://ukraina.ru/20220829/1038208280.html

В сети обнародовали компромат на соучастника убийства Дугиной

В сети обнародовали компромат на соучастника убийства Дугиной - 29.08.2022 Украина.ру

В сети обнародовали компромат на соучастника убийства Дугиной

Сообщник Натальи Вовк, совершившей теракт в Подмосковье, в результате которого погибла российская журналистка Дарья Дугина, мог быть привлечен СБУ к преступлению посредством шантажа, сообщает Telegram-канал НемеZида 29 августа

2022-08-29T11:23

2022-08-29T11:23

2022-08-29T11:23

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фсб

компромат

убийство

дарья дугина

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Ранее сотрудники ФСБ установили второго причастного к убийству Дарьи Дугиной в Подмосковье. Им оказался 44-летний гражданин Украины Богдан Цыганенко.По информации ведомства, он передал Вовк номера для автомобиля и документы, по которым она заехала в страну. Также он участвовал в сборе взрывного устройства.Пользовали сети вычислили по номеру телефона страницу Цыганенко во "Вконтакте". Фамилия, которая у него там указана – Касьянов.В подписках Цыганенко пользователи обнаружили множество групп содержания 18+, групп с сексуальным контентом и посвященных сексуальным девиациям.На прошлой неделе, 22 августа в ФСБ сообщили о раскрытии убийства 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк.Накануне австрийские журналисты сообщили об убийстве Натальи Вовк и опубликовали фотографию. Женщину якобы нашли мертвой с 17 ножевыми ранениями и запиской в руке. Однако новость оказалась фальшивой - для иллюстрации использовали фото с места убийства жительницы Москвы в 2020 году.

https://ukraina.ru/20220829/1038203126.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, фсб, компромат, убийство, дарья дугина