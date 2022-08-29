Экономическая ситуация в Афганистане резко ухудшилась при талибах* - ООН - 29.08.2022 Украина.ру
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Экономическая ситуация в Афганистане резко ухудшилась при талибах* - ООН
Экономическая ситуация в Афганистане резко ухудшилась при талибах* - ООН - 29.08.2022 Украина.ру
Экономическая ситуация в Афганистане резко ухудшилась при талибах* - ООН
После ухода США и союзников, и захвата власти талибами, экономическая ситуация в Афганистане ухудшилась во много раз, сообщает 29 августа РИА Новости, ссылаясь на координатора ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиза Алакбарова
2022-08-29T11:00
2022-08-29T11:01
новости
афганистан
талибы
экономика
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Он уточнил, что, в первую очередь, на гуманитарную ситуацию в стране повлияли именно ухудшения экономического характера. По словам Алакбарова, предыдущий государственный бюджет составлял 13,5 миллиарда долларов. Нынешний государственный бюджет, структура которого нам не известна, предполагает расходную часть бюджета в 3 миллиарда.Он также отметил, что единственный положительный момент в том, что не ведется открытого военного конфликта, как это было раньше.В августе 2021 года движение "Талибан" в результате военного переворота захватило власть в Кабуле. Правительство Афганистана и американский военный контингент покинули страну, а новые власти объявили окончание многолетней войны. Талибы* ввели в государстве теократический режим с нормами и ограничениями религиозного течения шариат.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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новости, афганистан, талибы, экономика
Новости, Афганистан, талибы, Экономика

Экономическая ситуация в Афганистане резко ухудшилась при талибах* - ООН

11:00 29.08.2022 (обновлено: 11:01 29.08.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация в Афганистане после смены власти
Ситуация в Афганистане после смены власти - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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После ухода США и союзников, и захвата власти талибами, экономическая ситуация в Афганистане ухудшилась во много раз, сообщает 29 августа РИА Новости, ссылаясь на координатора ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиза Алакбарова
Нет функционирующей банковской системы, нет функционирующей, хорошо связанной экономики.
Он уточнил, что, в первую очередь, на гуманитарную ситуацию в стране повлияли именно ухудшения экономического характера. По словам Алакбарова, предыдущий государственный бюджет составлял 13,5 миллиарда долларов. Нынешний государственный бюджет, структура которого нам не известна, предполагает расходную часть бюджета в 3 миллиарда.
Он также отметил, что единственный положительный момент в том, что не ведется открытого военного конфликта, как это было раньше.
В августе 2021 года движение "Талибан" в результате военного переворота захватило власть в Кабуле. Правительство Афганистана и американский военный контингент покинули страну, а новые власти объявили окончание многолетней войны. Талибы* ввели в государстве теократический режим с нормами и ограничениями религиозного течения шариат.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Доллар банкнота США валюта деньги
15 августа, 20:00
СМИ: Помощь Украине может постичь судьба денег для АфганистанаРаспределение выделяемых США Украине средств никак не контролируется государственными органами, и они могут исчезнуть так же, как миллиарды в Афганистане. Об этом пишет 15 августа американское издание Newsweek
 
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