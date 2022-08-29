https://ukraina.ru/20220829/1038207041.html

Экономическая ситуация в Афганистане резко ухудшилась при талибах* - ООН

Экономическая ситуация в Афганистане резко ухудшилась при талибах* - ООН - 29.08.2022 Украина.ру

Экономическая ситуация в Афганистане резко ухудшилась при талибах* - ООН

После ухода США и союзников, и захвата власти талибами, экономическая ситуация в Афганистане ухудшилась во много раз, сообщает 29 августа РИА Новости, ссылаясь на координатора ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиза Алакбарова

2022-08-29T11:00

2022-08-29T11:00

2022-08-29T11:01

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афганистан

талибы

экономика

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Он уточнил, что, в первую очередь, на гуманитарную ситуацию в стране повлияли именно ухудшения экономического характера. По словам Алакбарова, предыдущий государственный бюджет составлял 13,5 миллиарда долларов. Нынешний государственный бюджет, структура которого нам не известна, предполагает расходную часть бюджета в 3 миллиарда.Он также отметил, что единственный положительный момент в том, что не ведется открытого военного конфликта, как это было раньше.В августе 2021 года движение "Талибан" в результате военного переворота захватило власть в Кабуле. Правительство Афганистана и американский военный контингент покинули страну, а новые власти объявили окончание многолетней войны. Талибы* ввели в государстве теократический режим с нормами и ограничениями религиозного течения шариат.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ukraina.ru/20220815/1037700831.html

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новости, афганистан, талибы, экономика