https://ukraina.ru/20220829/1038206179.html

В Польше может встать производство сыров и мясных продуктов — СМИ

В Польше может встать производство сыров и мясных продуктов — СМИ - 29.08.2022 Украина.ру

В Польше может встать производство сыров и мясных продуктов — СМИ

Польские предприятия могут остановить производство сыров и мясных продуктов из-за ситуации с азотными удобрениями. Об этом сообщило на днях издание Виртуальная Польша

2022-08-29T10:18

2022-08-29T10:18

2022-08-29T11:08

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Польские производители удобрений Azoty и ANWIL сообщили, что останавливают производство азотных удобрений, капролактама и полиамида в связи с резким подорожанием природного газа. Это привело к прекращению поставок побочного продукта производства – углекислого газа, который используется в молочной и мясной промышленности.Газета Rzeczpospolita отмечала, что в Польше из-за этого могут остановиться пивные и молочные заводы.Если производство на азотных заводах не вернется на прежний уровень, то через две - максимум три недели жители Польши не смогут купить в магазинах много известных продуктов, среди прочего сыры или мясо, отметило издание.Она уточнила, что производственные линии необходимо очищать постоянно - после каждой готовой партии. "Это необходимо для обеспечения безопасности и гигиены", - пояснила она.По словам Малишевской, у молокозаводов нет больших запасов углекислого газа. В этой связи польская молочная палата совместно с другими организациями агропродовольственного сектора обратилась к премьер-министру республики Матеушу Моравецкому с призывом созвать срочное заседание правительства и принять немедленные меры.В свою очередь председатель польской ассоциации мясников и колбасников Януш Родзевич отметил, что под угрозой находится и производство расфасованной мясной и колбасной продукции."В случае мясного ассорти и мяса производство упакованных продуктов находится под угрозой. И мы знаем, что многие люди привыкли покупать небольшие пакеты с любимыми мясными ассорти или колбасой. Никто не ожидал таких решений. Это огромный удар по отрасли", - сказал он.По его мнению, эта ситуация отразится на всех - от потребителей до фермеров. "Мы надеемся, что будут хотя бы частичные поставки. В противном случае иностранные производители захватят наш рынок, а вернуться на него будет непросто", - резюмировал Родзевич.

https://ukraina.ru/20220531/1034066605.html

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промышленность, производство, мясо, сыр, новости, польша