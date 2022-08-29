https://ukraina.ru/20220829/1038206179.html
В Польше может встать производство сыров и мясных продуктов — СМИ
В Польше может встать производство сыров и мясных продуктов — СМИ - 29.08.2022 Украина.ру
В Польше может встать производство сыров и мясных продуктов — СМИ
Польские предприятия могут остановить производство сыров и мясных продуктов из-за ситуации с азотными удобрениями. Об этом сообщило на днях издание Виртуальная Польша
2022-08-29T10:18
2022-08-29T10:18
2022-08-29T11:08
промышленность
производство
мясо
сыр
новости
польша
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Польские производители удобрений Azoty и ANWIL сообщили, что останавливают производство азотных удобрений, капролактама и полиамида в связи с резким подорожанием природного газа. Это привело к прекращению поставок побочного продукта производства – углекислого газа, который используется в молочной и мясной промышленности.Газета Rzeczpospolita отмечала, что в Польше из-за этого могут остановиться пивные и молочные заводы.Если производство на азотных заводах не вернется на прежний уровень, то через две - максимум три недели жители Польши не смогут купить в магазинах много известных продуктов, среди прочего сыры или мясо, отметило издание.Она уточнила, что производственные линии необходимо очищать постоянно - после каждой готовой партии. "Это необходимо для обеспечения безопасности и гигиены", - пояснила она.По словам Малишевской, у молокозаводов нет больших запасов углекислого газа. В этой связи польская молочная палата совместно с другими организациями агропродовольственного сектора обратилась к премьер-министру республики Матеушу Моравецкому с призывом созвать срочное заседание правительства и принять немедленные меры.В свою очередь председатель польской ассоциации мясников и колбасников Януш Родзевич отметил, что под угрозой находится и производство расфасованной мясной и колбасной продукции."В случае мясного ассорти и мяса производство упакованных продуктов находится под угрозой. И мы знаем, что многие люди привыкли покупать небольшие пакеты с любимыми мясными ассорти или колбасой. Никто не ожидал таких решений. Это огромный удар по отрасли", - сказал он.По его мнению, эта ситуация отразится на всех - от потребителей до фермеров. "Мы надеемся, что будут хотя бы частичные поставки. В противном случае иностранные производители захватят наш рынок, а вернуться на него будет непросто", - резюмировал Родзевич.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
промышленность, производство, мясо, сыр, новости, польша
Промышленность, производство, мясо, сыр, Новости, Польша
В Польше может встать производство сыров и мясных продуктов — СМИ
10:18 29.08.2022 (обновлено: 11:08 29.08.2022)
Польские предприятия могут остановить производство сыров и мясных продуктов из-за ситуации с азотными удобрениями. Об этом сообщило на днях издание Виртуальная Польша
Польские производители удобрений Azoty и ANWIL сообщили, что останавливают производство азотных удобрений, капролактама и полиамида в связи с резким подорожанием природного газа.
Это привело к прекращению поставок побочного продукта производства – углекислого газа, который используется в молочной и мясной промышленности.
Газета Rzeczpospolita отмечала, что в Польше из-за этого могут остановиться пивные и молочные заводы.
Если производство на азотных заводах не вернется на прежний уровень, то через две - максимум три недели жители Польши не смогут купить в магазинах много известных продуктов, среди прочего сыры или мясо, отметило издание.
"Что касается молочной промышленности, то здесь у нас есть два вопроса. Во-первых, это отсутствие углекислого газа, используемого для газовой смеси, используемой во время упаковки продуктов. Во-вторых, это отсутствие средств для очистки производственных линий", - посетовала председатель польской молочной палаты Агнешка Малишевская.
Она уточнила, что производственные линии необходимо очищать постоянно - после каждой готовой партии.
"Это необходимо для обеспечения безопасности и гигиены", - пояснила она.
По словам Малишевской, у молокозаводов нет больших запасов углекислого газа. В этой связи польская молочная палата совместно с другими организациями агропродовольственного сектора обратилась к премьер-министру республики Матеушу Моравецкому с призывом созвать срочное заседание правительства и принять немедленные меры.
В свою очередь председатель польской ассоциации мясников и колбасников Януш Родзевич отметил, что под угрозой находится и производство расфасованной мясной и колбасной продукции.
"В случае мясного ассорти и мяса производство упакованных продуктов находится под угрозой. И мы знаем, что многие люди привыкли покупать небольшие пакеты с любимыми мясными ассорти или колбасой. Никто не ожидал таких решений. Это огромный удар по отрасли", - сказал он.
По его мнению, эта ситуация отразится на всех - от потребителей до фермеров.
"Мы надеемся, что будут хотя бы частичные поставки. В противном случае иностранные производители захватят наш рынок, а вернуться на него будет непросто", - резюмировал Родзевич.