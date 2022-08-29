В украинской авиации воюют афганские летчики – СМИ - 29.08.2022 Украина.ру
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В украинской авиации воюют афганские летчики – СМИ
В украинской авиации воюют афганские летчики – СМИ - 29.08.2022 Украина.ру
В украинской авиации воюют афганские летчики – СМИ
В авиации ВСУ воюют афганские летчики, которые бежали с американцами из Кабула в 2021 году, сообщает РИА Новости 29 августа со ссылкой на военно-дипломатический источник
2022-08-29T10:20
2022-08-29T10:20
новости
спецоперация
иностранные наемники
афганцы
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Он сообщил также, что подготовка наемников проходит в Калифорнии, после чего их планируют перебросить на Украину через Польшу.Кроме того, уточняет агентство, информация касается не только летчиков, но и других афганских военнослужащих. Им в США предлагают пройти подготовку и заключить контракт с ВСУ.Ранее в интервью Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин объяснил, чем отличаются добровольцы от иностранных наемников. По его словам, иностранных граждан, которые хотят принять участие в СВО нужно оформлять, как добровольцев, тогда они не будут считаться наемниками. При этом он подчеркнул, что добровольцы с любой из сторон попадают под действие Женевской конвенции.На днях стало известно о гибели наемника из США. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на официального представителя Госдепартамента. Сославшись на необходимость уважения к близким, в госдепе отказались раскрыть имя погибшего, а также обстоятельства его гибели, включая время и место смерти.
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новости, спецоперация, иностранные наемники, афганцы
Новости, Спецоперация, иностранные наемники, афганцы

В украинской авиации воюют афганские летчики – СМИ

10:20 29.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ истребители самолет
ВСУ истребители самолет - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
В авиации ВСУ воюют афганские летчики, которые бежали с американцами из Кабула в 2021 году, сообщает РИА Новости 29 августа со ссылкой на военно-дипломатический источник
Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами.
Он сообщил также, что подготовка наемников проходит в Калифорнии, после чего их планируют перебросить на Украину через Польшу.
Кроме того, уточняет агентство, информация касается не только летчиков, но и других афганских военнослужащих. Им в США предлагают пройти подготовку и заключить контракт с ВСУ.
Ранее в интервью Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин объяснил, чем отличаются добровольцы от иностранных наемников. По его словам, иностранных граждан, которые хотят принять участие в СВО нужно оформлять, как добровольцев, тогда они не будут считаться наемниками. При этом он подчеркнул, что добровольцы с любой из сторон попадают под действие Женевской конвенции.
На днях стало известно о гибели наемника из США. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на официального представителя Госдепартамента. Сославшись на необходимость уважения к близким, в госдепе отказались раскрыть имя погибшего, а также обстоятельства его гибели, включая время и место смерти.
ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 04:15
Эксперт рассказал, как отличить иностранного наемника от военнослужащего ВСУЕсли международная организация отправляет в зону боевых действий гуманитарную миссию, то сторонами конфликта должна быть признана она и определен статус этой миссии, только тогда иностранные наемники будут считаться военнослужащими, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
 
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