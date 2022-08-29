https://ukraina.ru/20220829/1038204398.html

В украинской авиации воюют афганские летчики – СМИ

В украинской авиации воюют афганские летчики – СМИ - 29.08.2022 Украина.ру

В украинской авиации воюют афганские летчики – СМИ

В авиации ВСУ воюют афганские летчики, которые бежали с американцами из Кабула в 2021 году, сообщает РИА Новости 29 августа со ссылкой на военно-дипломатический источник

2022-08-29T10:20

2022-08-29T10:20

2022-08-29T10:20

новости

спецоперация

иностранные наемники

афганцы

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Он сообщил также, что подготовка наемников проходит в Калифорнии, после чего их планируют перебросить на Украину через Польшу.Кроме того, уточняет агентство, информация касается не только летчиков, но и других афганских военнослужащих. Им в США предлагают пройти подготовку и заключить контракт с ВСУ.Ранее в интервью Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин объяснил, чем отличаются добровольцы от иностранных наемников. По его словам, иностранных граждан, которые хотят принять участие в СВО нужно оформлять, как добровольцев, тогда они не будут считаться наемниками. При этом он подчеркнул, что добровольцы с любой из сторон попадают под действие Женевской конвенции.На днях стало известно о гибели наемника из США. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на официального представителя Госдепартамента. Сославшись на необходимость уважения к близким, в госдепе отказались раскрыть имя погибшего, а также обстоятельства его гибели, включая время и место смерти.

https://ukraina.ru/20220827/1038144082.html

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новости, спецоперация, иностранные наемники, афганцы