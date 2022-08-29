В украинской авиации воюют афганские летчики – СМИ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ истребители самолет
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
В авиации ВСУ воюют афганские летчики, которые бежали с американцами из Кабула в 2021 году, сообщает РИА Новости 29 августа со ссылкой на военно-дипломатический источник
Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами.
Он сообщил также, что подготовка наемников проходит в Калифорнии, после чего их планируют перебросить на Украину через Польшу.
Кроме того, уточняет агентство, информация касается не только летчиков, но и других афганских военнослужащих. Им в США предлагают пройти подготовку и заключить контракт с ВСУ.
Ранее в интервью Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин объяснил, чем отличаются добровольцы от иностранных наемников. По его словам, иностранных граждан, которые хотят принять участие в СВО нужно оформлять, как добровольцев, тогда они не будут считаться наемниками. При этом он подчеркнул, что добровольцы с любой из сторон попадают под действие Женевской конвенции.
На днях стало известно о гибели наемника из США. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на официального представителя Госдепартамента. Сославшись на необходимость уважения к близким, в госдепе отказались раскрыть имя погибшего, а также обстоятельства его гибели, включая время и место смерти.
27 августа, 04:15Эксперт рассказал, как отличить иностранного наемника от военнослужащего ВСУЕсли международная организация отправляет в зону боевых действий гуманитарную миссию, то сторонами конфликта должна быть признана она и определен статус этой миссии, только тогда иностранные наемники будут считаться военнослужащими, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру