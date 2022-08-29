В очереди за углем: поляки рассказали журналистам, чего боятся больше всего - 29.08.2022 Украина.ру
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В очереди за углем: поляки рассказали журналистам, чего боятся больше всего
В очереди за углем: поляки рассказали журналистам, чего боятся больше всего - 29.08.2022 Украина.ру
В очереди за углем: поляки рассказали журналистам, чего боятся больше всего
Очереди за углем заставили поляков "вспомнить коммунизм", рассказали на днях жители страны корреспонденту Reuters
2022-08-29T10:11
2022-08-29T10:11
новости
уголь
польша
шахта
очереди
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В Люблине у шахты Lubelski Wegiel Bogdanka люди выстроились в очереди за углем, ожидание может продлиться до нескольких суток, уверяют местные жители. По их мнению, такие очереди "были только при коммунизме".Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов).Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украину присоединят к европейской конвенции о совместном транзите угля с 1 октября. Таможенный безвиз станет четвертым для Украины после энергетического, транспортного и экономического, заявил Шмыгаль.На всем энергетическом рынке Польши складывается аналогичная ситуация. Так, в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что после того, как в середине июня ЕС ввёл официальные санкции против российской нефти, европейские компании начали активно её закупать, пока еще есть такая возможность.
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новости, уголь, польша, шахта, очереди
Новости, уголь, Польша, шахта, очереди

В очереди за углем: поляки рассказали журналистам, чего боятся больше всего

10:11 29.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДобыча угля на Бачатском угольном разрезе
Добыча угля на Бачатском угольном разрезе - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Очереди за углем заставили поляков "вспомнить коммунизм", рассказали на днях жители страны корреспонденту Reuters
В Люблине у шахты Lubelski Wegiel Bogdanka люди выстроились в очереди за углем, ожидание может продлиться до нескольких суток, уверяют местные жители. По их мнению, такие очереди "были только при коммунизме".
"Это за гранью воображения. Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему", - рассказал человек в очереди.
Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов).
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украину присоединят к европейской конвенции о совместном транзите угля с 1 октября. Таможенный безвиз станет четвертым для Украины после энергетического, транспортного и экономического, заявил Шмыгаль.
На всем энергетическом рынке Польши складывается аналогичная ситуация. Так, в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что после того, как в середине июня ЕС ввёл официальные санкции против российской нефти, европейские компании начали активно её закупать, пока еще есть такая возможность.
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