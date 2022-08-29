https://ukraina.ru/20220829/1038202640.html

В очереди за углем: поляки рассказали журналистам, чего боятся больше всего

В очереди за углем: поляки рассказали журналистам, чего боятся больше всего - 29.08.2022 Украина.ру

В очереди за углем: поляки рассказали журналистам, чего боятся больше всего

Очереди за углем заставили поляков "вспомнить коммунизм", рассказали на днях жители страны корреспонденту Reuters

2022-08-29T10:11

2022-08-29T10:11

2022-08-29T10:11

новости

уголь

польша

шахта

очереди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101878/42/1018784291_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea8aa92a84f8b82fc5e5b0280d77d141.jpg

В Люблине у шахты Lubelski Wegiel Bogdanka люди выстроились в очереди за углем, ожидание может продлиться до нескольких суток, уверяют местные жители. По их мнению, такие очереди "были только при коммунизме".Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов).Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украину присоединят к европейской конвенции о совместном транзите угля с 1 октября. Таможенный безвиз станет четвертым для Украины после энергетического, транспортного и экономического, заявил Шмыгаль.На всем энергетическом рынке Польши складывается аналогичная ситуация. Так, в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что после того, как в середине июня ЕС ввёл официальные санкции против российской нефти, европейские компании начали активно её закупать, пока еще есть такая возможность.

https://ukraina.ru/20220817/1037761461.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, уголь, польша, шахта, очереди