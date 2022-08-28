https://ukraina.ru/20220828/1038196957.html

The Guardian: 50 000 украинских беженцев в Великобритании выгонят на улицу в следующем году

The Guardian: 50 000 украинских беженцев в Великобритании выгонят на улицу в следующем году - 28.08.2022 Украина.ру

The Guardian: 50 000 украинских беженцев в Великобритании выгонят на улицу в следующем году

Около 50 тысяч беженцев с Украины останутся без крова в Великобритании в следующем году. Местные власти финансировали граждан, которые были готовы разместить иностранцев, но программа может закрыться уже в следующем месяце. Об этом пишут журналисты английского издания The Guardian

2022-08-28T17:33

2022-08-28T17:33

2022-08-28T17:33

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В Великобритании 50 тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья. Правительство об этом предупредили, но министры отказываются принять новый пакет мер поддержки из-за надвигающегося кризиса, пишут журналисты. Государственная программа "Дома для Украины", рассчитанная на полгода, завершится уже в следующем месяца. В результате в Великобритании ожидают "катастрофический рост бездомности". С марта по этой программе в Великобританию прибыли 83 900 беженцев с Украины. Для них подобрали местных жителей, которые согласились разместить семьи у себя дома за 350 фунтов стерлингов в месяц. Однако 1335 семей, из которых в 945 есть дети, зарегистрировались как бездомные.Журналисты предположили, что без крова останутся еще больше беженцев. Это связано с ростом тарифов на оплату коммунальных счетов, в том числе за электричество, ростом инфляции и процентных ставок. Министр по делам беженцев лорд Харрингтон обещал удвоить ежемесячные выплаты для британцев до 700 фунтов стерлингов, но у него "нет полномочий на повышение выплат, да и министерство финансов отказывается". Власти просят британцев разрешить украинцам пожить у них подольше.

https://ukraina.ru/20220821/1037914897.html

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