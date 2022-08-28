The Guardian: 50 000 украинских беженцев в Великобритании выгонят на улицу в следующем году - 28.08.2022 Украина.ру
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The Guardian: 50 000 украинских беженцев в Великобритании выгонят на улицу в следующем году
The Guardian: 50 000 украинских беженцев в Великобритании выгонят на улицу в следующем году - 28.08.2022 Украина.ру
The Guardian: 50 000 украинских беженцев в Великобритании выгонят на улицу в следующем году
Около 50 тысяч беженцев с Украины останутся без крова в Великобритании в следующем году. Местные власти финансировали граждан, которые были готовы разместить иностранцев, но программа может закрыться уже в следующем месяце. Об этом пишут журналисты английского издания The Guardian
2022-08-28T17:33
2022-08-28T17:33
новости
великобритания
беженцы
дом
украина
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В Великобритании 50 тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья. Правительство об этом предупредили, но министры отказываются принять новый пакет мер поддержки из-за надвигающегося кризиса, пишут журналисты. Государственная программа "Дома для Украины", рассчитанная на полгода, завершится уже в следующем месяца. В результате в Великобритании ожидают "катастрофический рост бездомности". С марта по этой программе в Великобританию прибыли 83 900 беженцев с Украины. Для них подобрали местных жителей, которые согласились разместить семьи у себя дома за 350 фунтов стерлингов в месяц. Однако 1335 семей, из которых в 945 есть дети, зарегистрировались как бездомные.Журналисты предположили, что без крова останутся еще больше беженцев. Это связано с ростом тарифов на оплату коммунальных счетов, в том числе за электричество, ростом инфляции и процентных ставок. Министр по делам беженцев лорд Харрингтон обещал удвоить ежемесячные выплаты для британцев до 700 фунтов стерлингов, но у него "нет полномочий на повышение выплат, да и министерство финансов отказывается". Власти просят британцев разрешить украинцам пожить у них подольше.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, великобритания, беженцы, дом, украина
Новости, Великобритания, беженцы, дом, Украина

The Guardian: 50 000 украинских беженцев в Великобритании выгонят на улицу в следующем году

17:33 28.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Читать в
Около 50 тысяч беженцев с Украины останутся без крова в Великобритании в следующем году. Местные власти финансировали граждан, которые были готовы разместить иностранцев, но программа может закрыться уже в следующем месяце. Об этом пишут журналисты английского издания The Guardian
В Великобритании 50 тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья. Правительство об этом предупредили, но министры отказываются принять новый пакет мер поддержки из-за надвигающегося кризиса, пишут журналисты. Государственная программа "Дома для Украины", рассчитанная на полгода, завершится уже в следующем месяца. В результате в Великобритании ожидают "катастрофический рост бездомности".
С марта по этой программе в Великобританию прибыли 83 900 беженцев с Украины. Для них подобрали местных жителей, которые согласились разместить семьи у себя дома за 350 фунтов стерлингов в месяц. Однако 1335 семей, из которых в 945 есть дети, зарегистрировались как бездомные.
"От 15 000 до 21 000 украинцев могут остаться без крова к зиме, а к середине следующего года их число возрастет до более чем 50 000 человек", - пишут журналисты, ссылаясь на данные анализа благотворительной организации Barnardo's.
Журналисты предположили, что без крова останутся еще больше беженцев. Это связано с ростом тарифов на оплату коммунальных счетов, в том числе за электричество, ростом инфляции и процентных ставок.
Министр по делам беженцев лорд Харрингтон обещал удвоить ежемесячные выплаты для британцев до 700 фунтов стерлингов, но у него "нет полномочий на повышение выплат, да и министерство финансов отказывается". Власти просят британцев разрешить украинцам пожить у них подольше.
Остров Майорка - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 12:37
СМИ выяснили, почему украинские беженцы спешно бегут из ЕвропыЭкономические проблемы, рухнувшие на украинцев, прибывших в Испанию, заставляют их возвращаться на родину, сообщает газета L'Indépendant
 
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Заголовок открываемого материала
17:33The Guardian: 50 000 украинских беженцев в Великобритании выгонят на улицу в следующем году
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