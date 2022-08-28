https://ukraina.ru/20220828/1038196763.html

Это не листик в клеточку. Военный эксперт о том, где засядут ВСУ, когда уйдут из Донбасса

Это не листик в клеточку. Военный эксперт о том, где засядут ВСУ, когда уйдут из Донбасса - 28.08.2022 Украина.ру

Это не листик в клеточку. Военный эксперт о том, где засядут ВСУ, когда уйдут из Донбасса

После ухода из Донбасса у ВСУ останутся еще несколько вариантов обороны даже при отсутствии прочных укрепрайонов. Нельзя сказать, что там голая степь, как расчерченный листик в клеточку. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-28T18:00

2022-08-28T18:00

2022-08-28T18:00

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Там есть небольшие реки и города вроде Павлограда или Красноармейска (Покровск), Межевая и Лозовая. Там есть пункты для обороны, за которые Украина будет держаться, отметил эксперт.По его словам, украинская сторона разменивает свою достаточно мотивированную в обороне пехоту на артиллерийские и воздушные удары союзных войск. У этой пехоты заканчивается мотивация, потому что все больше и больше украинских военнослужащих либо сдаются в плен, либо отказываются выполнять приказы, которые отправляют их на заклание.Так что перелом состоится. Он может произойти завтра-послезавтра, а может произойти через месяц и через два, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, павлоград, пехота, артиллерия, донбасс