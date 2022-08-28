Это не листик в клеточку. Военный эксперт о том, где засядут ВСУ, когда уйдут из Донбасса - 28.08.2022 Украина.ру
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Это не листик в клеточку. Военный эксперт о том, где засядут ВСУ, когда уйдут из Донбасса
Это не листик в клеточку. Военный эксперт о том, где засядут ВСУ, когда уйдут из Донбасса - 28.08.2022 Украина.ру
Это не листик в клеточку. Военный эксперт о том, где засядут ВСУ, когда уйдут из Донбасса
После ухода из Донбасса у ВСУ останутся еще несколько вариантов обороны даже при отсутствии прочных укрепрайонов. Нельзя сказать, что там голая степь, как расчерченный листик в клеточку. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-28T18:00
2022-08-28T18:00
новости
всу
павлоград
пехота
артиллерия
донбасс
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Там есть небольшие реки и города вроде Павлограда или Красноармейска (Покровск), Межевая и Лозовая. Там есть пункты для обороны, за которые Украина будет держаться, отметил эксперт.По его словам, украинская сторона разменивает свою достаточно мотивированную в обороне пехоту на артиллерийские и воздушные удары союзных войск. У этой пехоты заканчивается мотивация, потому что все больше и больше украинских военнослужащих либо сдаются в плен, либо отказываются выполнять приказы, которые отправляют их на заклание.Так что перелом состоится. Он может произойти завтра-послезавтра, а может произойти через месяц и через два, заключил собеседник издания.
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новости, всу, павлоград, пехота, артиллерия, донбасс
Новости, ВСУ, Павлоград, пехота, артиллерия, Донбасс

Это не листик в клеточку. Военный эксперт о том, где засядут ВСУ, когда уйдут из Донбасса

18:00 28.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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После ухода из Донбасса у ВСУ останутся еще несколько вариантов обороны даже при отсутствии прочных укрепрайонов. Нельзя сказать, что там голая степь, как расчерченный листик в клеточку. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Там есть небольшие реки и города вроде Павлограда или Красноармейска (Покровск), Межевая и Лозовая. Там есть пункты для обороны, за которые Украина будет держаться, отметил эксперт.
"Но в целом после того, как будет разбита группировка ВСУ, цепляющаяся сейчас за запад Донбасса и донецкий кряж, наступление будет идти гораздо более управляемо, спокойно и прогнозируемо. Потому что наше преимущество в артиллерии, тактической авиации и средствах разведки станет подавляющим", - указал Анпилогов.
По его словам, украинская сторона разменивает свою достаточно мотивированную в обороне пехоту на артиллерийские и воздушные удары союзных войск. У этой пехоты заканчивается мотивация, потому что все больше и больше украинских военнослужащих либо сдаются в плен, либо отказываются выполнять приказы, которые отправляют их на заклание.
Так что перелом состоится. Он может произойти завтра-послезавтра, а может произойти через месяц и через два, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУПавлоградпехотаартиллерияДонбасс
 
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