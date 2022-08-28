Военный эксперт рассказал, как Россия выбьет ВСУ из Донбасса, не имея достаточно пехоты - 28.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия выбьет ВСУ из Донбасса, не имея достаточно пехоты
Военный эксперт рассказал, как Россия выбьет ВСУ из Донбасса, не имея достаточно пехоты - 28.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия выбьет ВСУ из Донбасса, не имея достаточно пехоты
Украинская сторона уже разменивает свою достаточно мотивированную в обороне пехоту на артиллерийские и воздушные удары союзных войск, несмотря на то, что у них не хватает пехоты. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-28T17:14
2022-08-28T17:14
новости
россия
всу
донбасс
артиллерия
пехота
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У пехоты киевского режима заканчивается мотивация, потому что все больше и больше украинских военнослужащих либо сдаются в плен, либо отказываются выполнять приказы, которые отправляют их на заклание, подчеркнул он.Так что психологический перелом в этой кампании состоится. Он может произойти завтра-послезавтра, а может произойти через месяц и через два, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, россия, всу, донбасс, артиллерия, пехота
Новости, Россия, ВСУ, Донбасс, артиллерия, пехота

Военный эксперт рассказал, как Россия выбьет ВСУ из Донбасса, не имея достаточно пехоты

17:14 28.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкРабота РСЗО БМ-21 "Град" по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
Работа РСЗО БМ-21 Град по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Украинская сторона уже разменивает свою достаточно мотивированную в обороне пехоту на артиллерийские и воздушные удары союзных войск, несмотря на то, что у них не хватает пехоты. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
У пехоты киевского режима заканчивается мотивация, потому что все больше и больше украинских военнослужащих либо сдаются в плен, либо отказываются выполнять приказы, которые отправляют их на заклание, подчеркнул он.
"Основное, что пока еще позволяет украинской стороне неплохо держать оборону – это рельеф местности, не очень подходящий для наступления (балки, овраги, холмы), городская застройка и погода. Как только настанет зимний период, обороняться в сыром, продуваемом окопе под дождем, получив воспаление легких, достаточно трудно", - указал Анпилогов.
Так что психологический перелом в этой кампании состоится. Он может произойти завтра-послезавтра, а может произойти через месяц и через два, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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