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Военный эксперт рассказал, как Россия выбьет ВСУ из Донбасса, не имея достаточно пехоты

Военный эксперт рассказал, как Россия выбьет ВСУ из Донбасса, не имея достаточно пехоты - 28.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия выбьет ВСУ из Донбасса, не имея достаточно пехоты

Украинская сторона уже разменивает свою достаточно мотивированную в обороне пехоту на артиллерийские и воздушные удары союзных войск, несмотря на то, что у них не хватает пехоты. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-28T17:14

2022-08-28T17:14

2022-08-28T17:14

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У пехоты киевского режима заканчивается мотивация, потому что все больше и больше украинских военнослужащих либо сдаются в плен, либо отказываются выполнять приказы, которые отправляют их на заклание, подчеркнул он.Так что психологический перелом в этой кампании состоится. Он может произойти завтра-послезавтра, а может произойти через месяц и через два, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, донбасс, артиллерия, пехота