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Военный эксперт рассказал, как Россия выбьет ВСУ из Донбасса, не имея достаточно пехоты
Военный эксперт рассказал, как Россия выбьет ВСУ из Донбасса, не имея достаточно пехоты - 28.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия выбьет ВСУ из Донбасса, не имея достаточно пехоты
Украинская сторона уже разменивает свою достаточно мотивированную в обороне пехоту на артиллерийские и воздушные удары союзных войск, несмотря на то, что у них не хватает пехоты. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-28T17:14
2022-08-28T17:14
2022-08-28T17:14
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россия
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донбасс
артиллерия
пехота
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У пехоты киевского режима заканчивается мотивация, потому что все больше и больше украинских военнослужащих либо сдаются в плен, либо отказываются выполнять приказы, которые отправляют их на заклание, подчеркнул он.Так что психологический перелом в этой кампании состоится. Он может произойти завтра-послезавтра, а может произойти через месяц и через два, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, донбасс, артиллерия, пехота
Новости, Россия, ВСУ, Донбасс, артиллерия, пехота
Военный эксперт рассказал, как Россия выбьет ВСУ из Донбасса, не имея достаточно пехоты
Украинская сторона уже разменивает свою достаточно мотивированную в обороне пехоту на артиллерийские и воздушные удары союзных войск, несмотря на то, что у них не хватает пехоты. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
У пехоты киевского режима заканчивается мотивация, потому что все больше и больше украинских военнослужащих либо сдаются в плен, либо отказываются выполнять приказы, которые отправляют их на заклание, подчеркнул он.
"Основное, что пока еще позволяет украинской стороне неплохо держать оборону – это рельеф местности, не очень подходящий для наступления (балки, овраги, холмы), городская застройка и погода. Как только настанет зимний период, обороняться в сыром, продуваемом окопе под дождем, получив воспаление легких, достаточно трудно", - указал Анпилогов.
Так что психологический перелом в этой кампании состоится. Он может произойти завтра-послезавтра, а может произойти через месяц и через два, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.