https://ukraina.ru/20220828/1038196550.html
Украина стала полигоном для американских дронов - TNI
Украина стала полигоном для американских дронов - TNI - 28.08.2022 Украина.ру
Украина стала полигоном для американских дронов - TNI
Пентагон поставляет киевским властям больше беспилотников. Увеличение количества БПЛА приведет к увеличению способности нацеливаться и уничтожать цели, которые ранее не находились в пределах досягаемости украинского оружия. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн
2022-08-28T17:02
2022-08-28T17:02
2022-08-28T17:02
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Пентагон отправляет больше дронов Puma с ручным запуском и вспомогательное оборудование для дрона ScanEagle. ScanEagle стоит на вооружении у ВМС и Корпуса морской пехоты США, в ближайшем будущем дроны получит береговая охрана США. Беспилотник можно запускать как с палубы надводного корабля, так и с земли. Пентагон отправит на Украину 15 таких систем. Беспилотники Puma могут помочь украинским боевикам заглядывать за здания или холмы, определять цели для воздушных и наземных атак. Джон будут использовать, в основном, артиллеристы, вооруженные американскими РСЗО HIMARS.Кроме этого, Киев может получить Vampire - систему для уничтожения БПЛА при помощи запуска небольших ракет с земли.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бпла, сша, пентагон, дроны
Новости, БПЛА, США, Пентагон, дроны
Украина стала полигоном для американских дронов - TNI
Пентагон поставляет киевским властям больше беспилотников. Увеличение количества БПЛА приведет к увеличению способности нацеливаться и уничтожать цели, которые ранее не находились в пределах досягаемости украинского оружия. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн
Пентагон отправляет больше дронов Puma с ручным запуском и вспомогательное оборудование для дрона ScanEagle.
ScanEagle стоит на вооружении у ВМС и Корпуса морской пехоты США, в ближайшем будущем дроны получит береговая охрана США. Беспилотник можно запускать как с палубы надводного корабля, так и с земли. Пентагон отправит на Украину 15 таких систем.
Беспилотники Puma могут помочь украинским боевикам заглядывать за здания или холмы, определять цели для воздушных и наземных атак. Джон будут использовать, в основном, артиллеристы, вооруженные американскими РСЗО HIMARS.
Кроме этого, Киев может получить Vampire - систему для уничтожения БПЛА при помощи запуска небольших ракет с земли.