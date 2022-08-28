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Украина стала полигоном для американских дронов - TNI

Украина стала полигоном для американских дронов - TNI - 28.08.2022 Украина.ру

Украина стала полигоном для американских дронов - TNI

Пентагон поставляет киевским властям больше беспилотников. Увеличение количества БПЛА приведет к увеличению способности нацеливаться и уничтожать цели, которые ранее не находились в пределах досягаемости украинского оружия. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн

2022-08-28T17:02

2022-08-28T17:02

2022-08-28T17:02

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Пентагон отправляет больше дронов Puma с ручным запуском и вспомогательное оборудование для дрона ScanEagle. ScanEagle стоит на вооружении у ВМС и Корпуса морской пехоты США, в ближайшем будущем дроны получит береговая охрана США. Беспилотник можно запускать как с палубы надводного корабля, так и с земли. Пентагон отправит на Украину 15 таких систем. Беспилотники Puma могут помочь украинским боевикам заглядывать за здания или холмы, определять цели для воздушных и наземных атак. Джон будут использовать, в основном, артиллеристы, вооруженные американскими РСЗО HIMARS.Кроме этого, Киев может получить Vampire - систему для уничтожения БПЛА при помощи запуска небольших ракет с земли.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бпла, сша, пентагон, дроны