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Американская игра с огнём на Запорожской АЭС: Мухин о последствиях
Американская игра с огнём на Запорожской АЭС: Мухин о последствиях - 28.08.2022 Украина.ру
Американская игра с огнём на Запорожской АЭС: Мухин о последствиях
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру рассказал о вероятности международного скандала из-за обстрелов Запорожской АЭС, а также о сценариях развития спецоперации России на Украине и о новом пакете военной помощи Украине:
2022-08-28T16:08
2022-08-28T16:08
2022-08-28T16:10
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00:42 - Запорожская АЭС: приведёт ли американская игра с огнём к международному скандалу? 03:05 - Дмитрий Медведев назвал сценарии развития военной операции на Украине: какой из вариантов наиболее реалистичен? 06:00 – США анонсировали новый пакет военной помощи Украине: ожидать ли хаоса в стране? Кто будет оплачивать кредиты? 06:58 – С чем связано увеличение численности военнослужащих в России? 08:10 – Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о перевооружении самолётов под ядерные заряды: насколько вероятен ядерный сценарий? Будут ли нанесены удары по центрам принятия решений? 11:17 – Будет ли Белоруссия втянута в украинский конфликт? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, rutube, запорожская аэс, украина, санкции, видео
Видео, Rutube, Запорожская АЭС, Украина, Санкции
Американская игра с огнём на Запорожской АЭС: Мухин о последствиях
16:08 28.08.2022 (обновлено: 16:10 28.08.2022)
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру рассказал о вероятности международного скандала из-за обстрелов Запорожской АЭС, а также о сценариях развития спецоперации России на Украине и о новом пакете военной помощи Украине:
00:42 - Запорожская АЭС: приведёт ли американская игра с огнём к международному скандалу?
03:05 - Дмитрий Медведев назвал сценарии развития военной операции на Украине: какой из вариантов наиболее реалистичен?
06:00 – США анонсировали новый пакет военной помощи Украине: ожидать ли хаоса в стране? Кто будет оплачивать кредиты?
06:58 – С чем связано увеличение численности военнослужащих в России?
08:10 – Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о перевооружении самолётов под ядерные заряды: насколько вероятен ядерный сценарий? Будут ли нанесены удары по центрам принятия решений?
11:17 – Будет ли Белоруссия втянута в украинский конфликт?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.