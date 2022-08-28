https://ukraina.ru/20220828/1038195280.html

Американская игра с огнём на Запорожской АЭС: Мухин о последствиях

Американская игра с огнём на Запорожской АЭС: Мухин о последствиях - 28.08.2022 Украина.ру

Американская игра с огнём на Запорожской АЭС: Мухин о последствиях

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру рассказал о вероятности международного скандала из-за обстрелов Запорожской АЭС, а также о сценариях развития спецоперации России на Украине и о новом пакете военной помощи Украине:

2022-08-28T16:08

2022-08-28T16:08

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00:42 - Запорожская АЭС: приведёт ли американская игра с огнём к международному скандалу? 03:05 - Дмитрий Медведев назвал сценарии развития военной операции на Украине: какой из вариантов наиболее реалистичен? 06:00 – США анонсировали новый пакет военной помощи Украине: ожидать ли хаоса в стране? Кто будет оплачивать кредиты? 06:58 – С чем связано увеличение численности военнослужащих в России? 08:10 – Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о перевооружении самолётов под ядерные заряды: насколько вероятен ядерный сценарий? Будут ли нанесены удары по центрам принятия решений? 11:17 – Будет ли Белоруссия втянута в украинский конфликт? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, rutube, запорожская аэс, украина, санкции, видео