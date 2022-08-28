WP: Пентагон увеличит морские поставки оружия на Украину из США
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
США увеличат поставки Украине тяжелой военной техники, артиллерии и боеприпасов по морю. Об этом пишут журналисты американской газеты The Washington Post
США поставляли Украине оружие с помощью авиации, теперь в Пентагоне предпочли морской путь. Часть вооружений Штаты отправляли для восполнения арсеналов в Европе, часть непосредственно Украине. По морю США смогут поставлять больше боеприпасов, заявил заместитель директора по операциям Транспортного командования США Стивен Путхофф.
Корабли могут перевозить столько грузов, что киевские власти смогут "создать большой арсенал для будущих боевых действий", сообщили источники WP.
Пентагон, пишут американские журналисты, поставил Украине:
- —1,4 тысячи зенитных ракет Stinger,
- —8,5 тысяч ПТРК Javelin,
- —700 БПЛА Switchblade,
- —142 гаубицы и 900 тысяч снарядов.
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