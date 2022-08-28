WP: Пентагон увеличит морские поставки оружия на Украину из США - 28.08.2022 Украина.ру
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WP: Пентагон увеличит морские поставки оружия на Украину из США
WP: Пентагон увеличит морские поставки оружия на Украину из США - 28.08.2022 Украина.ру
WP: Пентагон увеличит морские поставки оружия на Украину из США
США увеличат поставки Украине тяжелой военной техники, артиллерии и боеприпасов по морю. Об этом пишут журналисты американской газеты The Washington Post
2022-08-28T15:49
2022-08-28T15:49
новости
сша
пентагон
поставки
оружие
море
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США поставляли Украине оружие с помощью авиации, теперь в Пентагоне предпочли морской путь. Часть вооружений Штаты отправляли для восполнения арсеналов в Европе, часть непосредственно Украине. По морю США смогут поставлять больше боеприпасов, заявил заместитель директора по операциям Транспортного командования США Стивен Путхофф.Корабли могут перевозить столько грузов, что киевские власти смогут "создать большой арсенал для будущих боевых действий", сообщили источники WP. Пентагон, пишут американские журналисты, поставил Украине:
https://ukraina.ru/20220828/1038186819.html
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новости, сша, пентагон, поставки, оружие, море
Новости, США, Пентагон, поставки, оружие, море

WP: Пентагон увеличит морские поставки оружия на Украину из США

15:49 28.08.2022
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать в
США увеличат поставки Украине тяжелой военной техники, артиллерии и боеприпасов по морю. Об этом пишут журналисты американской газеты The Washington Post
США поставляли Украине оружие с помощью авиации, теперь в Пентагоне предпочли морской путь. Часть вооружений Штаты отправляли для восполнения арсеналов в Европе, часть непосредственно Украине. По морю США смогут поставлять больше боеприпасов, заявил заместитель директора по операциям Транспортного командования США Стивен Путхофф.
Корабли могут перевозить столько грузов, что киевские власти смогут "создать большой арсенал для будущих боевых действий", сообщили источники WP.
Пентагон, пишут американские журналисты, поставил Украине:
  • 1,4 тысячи зенитных ракет Stinger,
  • 8,5 тысяч ПТРК Javelin,
  • 700 БПЛА Switchblade,
  • 142 гаубицы и 900 тысяч снарядов.
- РИА Новости, 1920, 28.08.2022
09:26
"Ни единого доллара". Конгрессмен призвал власти США прекратить финансирование КиеваАмериканские власти должны прекратить финансирование Украины, так как не могут обеспечить безопасность границ США. Об этом в интервью The American Conservative заявил член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп
 
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Заголовок открываемого материала
15:49WP: Пентагон увеличит морские поставки оружия на Украину из США
15:45Ватутин против Манштейна. Как начиналась битва за Днепр
15:22Украина использует концепцию сопротивления, разработанную в США в 2013 году - CNN
15:01Бородай рассказал об эффективном стрелковом оружии у ВСУ, которому противостоит Россия
14:36Военный эксперт рассказал, почему ВСУ до сих пор не сбежали из Донбасса и когда сбегут
14:17ВКС России уничтожили базу ВСУ в Славянске
14:03Военный эксперт о том, как России одержать военную победу на Украине, не взяв Киев и Львов
13:44Сенатор предложил отправить московских мажоров санитарами в военные госпитали
13:27Трубопровод у шестого энергоблока ЗАЭС поврежден после обстрелов ВСУ - Минобороны РФ
13:04ВСУ обстреляли заброшенный завод в Мелитополе
12:56В Херсоне восстановили электроснабжение после удара молнии в опору ЛЭП
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