https://ukraina.ru/20220828/1038194743.html

WP: Пентагон увеличит морские поставки оружия на Украину из США

WP: Пентагон увеличит морские поставки оружия на Украину из США - 28.08.2022 Украина.ру

WP: Пентагон увеличит морские поставки оружия на Украину из США

США увеличат поставки Украине тяжелой военной техники, артиллерии и боеприпасов по морю. Об этом пишут журналисты американской газеты The Washington Post

2022-08-28T15:49

2022-08-28T15:49

2022-08-28T15:49

новости

сша

пентагон

поставки

оружие

море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/41/1033424101_16:0:1561:869_1920x0_80_0_0_92ffd99119ecc195c6b44e18661a0620.jpg

США поставляли Украине оружие с помощью авиации, теперь в Пентагоне предпочли морской путь. Часть вооружений Штаты отправляли для восполнения арсеналов в Европе, часть непосредственно Украине. По морю США смогут поставлять больше боеприпасов, заявил заместитель директора по операциям Транспортного командования США Стивен Путхофф.Корабли могут перевозить столько грузов, что киевские власти смогут "создать большой арсенал для будущих боевых действий", сообщили источники WP. Пентагон, пишут американские журналисты, поставил Украине:

https://ukraina.ru/20220828/1038186819.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, пентагон, поставки, оружие, море