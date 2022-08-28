https://ukraina.ru/20220828/1038193459.html

Украина использует концепцию сопротивления, разработанную в США в 2013 году - CNN

Украина использует концепцию сопротивления, разработанную в США в 2013 году - CNN - 28.08.2022 Украина.ру

Украина использует концепцию сопротивления, разработанную в США в 2013 году - CNN

Украинские власти используют "Оперативную концепцию сопротивления", разработанную силами специальных операций США и союзниками по НАТО в 2013 году. Об этом пишут журналисты американского телеканала CNN

2022-08-28T15:22

2022-08-28T15:22

2022-08-28T15:22

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Концепция предусматривает нетрадиционный подход к ведению войны и тотальную оборону, в которых принимают участие и военнослужащие, и гражданское население. Американские и европейские чиновники заявили CNN об успешной реализации украинскими властями этой методички.Американская доктрина предполагает ненасильственные действия, диверсии с приминением ядовитых веществ и поджогов, бойкоты, юмор и сатиру с целью "подорвать способность властей к управлению".

https://ukraina.ru/20220828/1038177383.html

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2022

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новости, сша, методичка, украина, диверсии