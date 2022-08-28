Украина использует концепцию сопротивления, разработанную в США в 2013 году - CNN
Украинские власти используют "Оперативную концепцию сопротивления", разработанную силами специальных операций США и союзниками по НАТО в 2013 году. Об этом пишут журналисты американского телеканала CNN
Концепция предусматривает нетрадиционный подход к ведению войны и тотальную оборону, в которых принимают участие и военнослужащие, и гражданское население. Американские и европейские чиновники заявили CNN об успешной реализации украинскими властями этой методички.
"Просто невероятно наблюдать за тем, что, несмотря на колоссальные потери жизней и жертв, могут сделать воля к сопротивлению и решимость сопротивляться", - заявил генерал-майор армии США, бывший командующий Командованием специальных операций США в Европе Марк Шварц.
Американская доктрина предполагает ненасильственные действия, диверсии с приминением ядовитых веществ и поджогов, бойкоты, юмор и сатиру с целью "подорвать способность властей к управлению".
05:00Политолог: Если не принять меры против террористов, диверсии могут длиться десятилетиями после победы СВОВ деле борьбы с террористами, в данном случае, любые сантименты – это не проявление человечности, а проявление бездушия и цинизма по отношению к чужому горю, заявил политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру.