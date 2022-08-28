Украина использует концепцию сопротивления, разработанную в США в 2013 году - CNN - 28.08.2022 Украина.ру
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Украина использует концепцию сопротивления, разработанную в США в 2013 году - CNN
Украина использует концепцию сопротивления, разработанную в США в 2013 году - CNN - 28.08.2022 Украина.ру
Украина использует концепцию сопротивления, разработанную в США в 2013 году - CNN
Украинские власти используют "Оперативную концепцию сопротивления", разработанную силами специальных операций США и союзниками по НАТО в 2013 году. Об этом пишут журналисты американского телеканала CNN
2022-08-28T15:22
2022-08-28T15:22
новости
сша
методичка
украина
диверсии
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Концепция предусматривает нетрадиционный подход к ведению войны и тотальную оборону, в которых принимают участие и военнослужащие, и гражданское население. Американские и европейские чиновники заявили CNN об успешной реализации украинскими властями этой методички.Американская доктрина предполагает ненасильственные действия, диверсии с приминением ядовитых веществ и поджогов, бойкоты, юмор и сатиру с целью "подорвать способность властей к управлению".
https://ukraina.ru/20220828/1038177383.html
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Украина.ру
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новости, сша, методичка, украина, диверсии
Новости, США, методичка, Украина, диверсии

Украина использует концепцию сопротивления, разработанную в США в 2013 году - CNN

15:22 28.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристСША военнослужащие НАТО оружие американские
США военнослужащие НАТО оружие американские - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
Читать в
Украинские власти используют "Оперативную концепцию сопротивления", разработанную силами специальных операций США и союзниками по НАТО в 2013 году. Об этом пишут журналисты американского телеканала CNN
Концепция предусматривает нетрадиционный подход к ведению войны и тотальную оборону, в которых принимают участие и военнослужащие, и гражданское население. Американские и европейские чиновники заявили CNN об успешной реализации украинскими властями этой методички.
"Просто невероятно наблюдать за тем, что, несмотря на колоссальные потери жизней и жертв, могут сделать воля к сопротивлению и решимость сопротивляться", - заявил генерал-майор армии США, бывший командующий Командованием специальных операций США в Европе Марк Шварц.
Американская доктрина предполагает ненасильственные действия, диверсии с приминением ядовитых веществ и поджогов, бойкоты, юмор и сатиру с целью "подорвать способность властей к управлению".
В центре Донецка прогремели три взрыва - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
05:00
Политолог: Если не принять меры против террористов, диверсии могут длиться десятилетиями после победы СВОВ деле борьбы с террористами, в данном случае, любые сантименты – это не проявление человечности, а проявление бездушия и цинизма по отношению к чужому горю, заявил политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру.
 
НовостиСШАметодичкаУкраинадиверсии
 
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Заголовок открываемого материала
15:49WP: Пентагон увеличит морские поставки оружия на Украину из США
15:45Ватутин против Манштейна. Как начиналась битва за Днепр
15:22Украина использует концепцию сопротивления, разработанную в США в 2013 году - CNN
15:01Бородай рассказал об эффективном стрелковом оружии у ВСУ, которому противостоит Россия
14:36Военный эксперт рассказал, почему ВСУ до сих пор не сбежали из Донбасса и когда сбегут
14:17ВКС России уничтожили базу ВСУ в Славянске
14:03Военный эксперт о том, как России одержать военную победу на Украине, не взяв Киев и Львов
13:44Сенатор предложил отправить московских мажоров санитарами в военные госпитали
13:27Трубопровод у шестого энергоблока ЗАЭС поврежден после обстрелов ВСУ - Минобороны РФ
13:04ВСУ обстреляли заброшенный завод в Мелитополе
12:56В Херсоне восстановили электроснабжение после удара молнии в опору ЛЭП
12:43Рэмбо в госпиталях. Военный эксперт о том, кто пришел на "Первую мировую войну" в Донбассе
12:30Обстрелы, правила для моряков, хамство Мельника. Главное на Украине на 12:00 28 августа
12:23Глава МИД ФРГ пообещала поддерживать Киев "столько, сколько необходимо"
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