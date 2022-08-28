https://ukraina.ru/20220828/1038193317.html
Бородай рассказал об эффективном стрелковом оружии у ВСУ, которому противостоит Россия
Бородай рассказал об эффективном стрелковом оружии у ВСУ, которому противостоит Россия - 28.08.2022 Украина.ру
Бородай рассказал об эффективном стрелковом оружии у ВСУ, которому противостоит Россия
На вооружении у ВСУ состоят качественные дальнобойные снайперские комплексы. Снайперские комплексы – это сложная и дорогая вещь. Снабжение ВСУ дорогим западным оружием идет очень интенсивное. Об этом рассказал депутат Госдумы и глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
2022-08-28T15:01
2022-08-28T15:01
2022-08-28T15:01
новости
россия
всу
снайперы
калашников
оружие
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При этом стрелковое оружие у ВСУ в основном советского производства, потому что трудно придумать что-нибудь в этом отношении лучше автомата "Калашникова", отметил эксперт.Но у российских войск тоже есть отличные образцы вооружения. Качество оружия проверено эффективностью боевых действий и продолжающимся наступлением, подчеркнул парламентарий.И тут дело не в перевесе живой силы и техники. Мы имеем меньшее количество живой силы, чем у украинцев. Но пока превосходим в технике за счет того, что технику противника все-таки всю основную выбили, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, снайперы, калашников, оружие
Новости, Россия, ВСУ, снайперы, Калашников, оружие
Бородай рассказал об эффективном стрелковом оружии у ВСУ, которому противостоит Россия
На вооружении у ВСУ состоят качественные дальнобойные снайперские комплексы. Снайперские комплексы – это сложная и дорогая вещь. Снабжение ВСУ дорогим западным оружием идет очень интенсивное. Об этом рассказал депутат Госдумы и глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
При этом стрелковое оружие у ВСУ в основном советского производства, потому что трудно придумать что-нибудь в этом отношении лучше автомата "Калашникова", отметил эксперт.
"Я других штурмовых винтовок особо не видел, хотя находят самые разнообразные экземпляры. У ВСУ есть неплохой украинский пистолет "Форт", который является фактически копией "Чезет". Вообще у Украины есть свои неплохие наработки", - указал Бородай.
Но у российских войск тоже есть отличные образцы вооружения. Качество оружия проверено эффективностью боевых действий и продолжающимся наступлением, подчеркнул парламентарий.
И тут дело не в перевесе живой силы и техники. Мы имеем меньшее количество живой силы, чем у украинцев. Но пока превосходим в технике за счет того, что технику противника все-таки всю основную выбили, заключил собеседник издания.