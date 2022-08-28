Военный эксперт рассказал, почему ВСУ до сих пор не сбежали из Донбасса и когда сбегут - 28.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220828/1038193032.html
Военный эксперт рассказал, почему ВСУ до сих пор не сбежали из Донбасса и когда сбегут
Военный эксперт рассказал, почему ВСУ до сих пор не сбежали из Донбасса и когда сбегут - 28.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, почему ВСУ до сих пор не сбежали из Донбасса и когда сбегут
Основное, что пока еще позволяет украинской стороне неплохо держать оборону в Донбассе – это рельеф местности, не очень подходящий для наступления (балки, овраги, холмы), городская застройка и погода. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-28T14:36
2022-08-28T14:36
новости
всу
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037962016_0:140:3067:1865_1920x0_80_0_0_3e4b8888ffae8bc3761079622f1c74b3.jpg.webp
Как только настанет зимний период, обороняться в сыром, продуваемом окопе под дождем, получив воспаление легких, достаточно трудно, уверен он.Поэтому зимой, особенно после окончания периода распутицы, наступающая армия при воздушном и артиллерийском превосходстве получит ощутимое преимущество, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037962016_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_28bfc4a286247f12bcf07dba1cf749b0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, донбасс, украина
Новости, ВСУ, Донбасс, Украина

Военный эксперт рассказал, почему ВСУ до сих пор не сбежали из Донбасса и когда сбегут

14:36 28.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкРабота РСЗО БМ-21 "Град" по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
Работа РСЗО БМ-21 Град по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Читать в
Основное, что пока еще позволяет украинской стороне неплохо держать оборону в Донбассе – это рельеф местности, не очень подходящий для наступления (балки, овраги, холмы), городская застройка и погода. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Как только настанет зимний период, обороняться в сыром, продуваемом окопе под дождем, получив воспаление легких, достаточно трудно, уверен он.
"В марте мы после февраля сразу попали в распутицу. На Украине зимний сезон гораздо меньше. Март на Украине – это уже полностью весенний месяц с плюсовыми температурами, когда у нас танки в черноземе вязли. Это не Подмосковье. Мы в декабре боевых действий еще не вели", - уточнил Анпилогов.
Поэтому зимой, особенно после окончания периода распутицы, наступающая армия при воздушном и артиллерийском превосходстве получит ощутимое преимущество, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУДонбассУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:49WP: Пентагон увеличит морские поставки оружия на Украину из США
15:45Ватутин против Манштейна. Как начиналась битва за Днепр
15:22Украина использует концепцию сопротивления, разработанную в США в 2013 году - CNN
15:01Бородай рассказал об эффективном стрелковом оружии у ВСУ, которому противостоит Россия
14:36Военный эксперт рассказал, почему ВСУ до сих пор не сбежали из Донбасса и когда сбегут
14:17ВКС России уничтожили базу ВСУ в Славянске
14:03Военный эксперт о том, как России одержать военную победу на Украине, не взяв Киев и Львов
13:44Сенатор предложил отправить московских мажоров санитарами в военные госпитали
13:27Трубопровод у шестого энергоблока ЗАЭС поврежден после обстрелов ВСУ - Минобороны РФ
13:04ВСУ обстреляли заброшенный завод в Мелитополе
12:56В Херсоне восстановили электроснабжение после удара молнии в опору ЛЭП
12:43Рэмбо в госпиталях. Военный эксперт о том, кто пришел на "Первую мировую войну" в Донбассе
12:30Обстрелы, правила для моряков, хамство Мельника. Главное на Украине на 12:00 28 августа
12:23Глава МИД ФРГ пообещала поддерживать Киев "столько, сколько необходимо"
12:21Военный эксперт рассказал, как Россия не только артиллерией выбивает ВСУ из Донбасса
12:00ВСУ обстреляли больницу в Донецке, ранены два медика
11:42Они прокололись. Военный эксперт о том, как РФ выжигает ВСУ и нацистов в самом Харькове
11:18Премьер-министра Саксонии объявили нежелательным на Украине
11:12Получше придумать сложно. Военный эксперт о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия
10:57Власти ФРГ готовят тайную национализацию Gazprom Germania
Лента новостейМолния