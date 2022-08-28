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Военный эксперт рассказал, почему ВСУ до сих пор не сбежали из Донбасса и когда сбегут

Военный эксперт рассказал, почему ВСУ до сих пор не сбежали из Донбасса и когда сбегут - 28.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, почему ВСУ до сих пор не сбежали из Донбасса и когда сбегут

Основное, что пока еще позволяет украинской стороне неплохо держать оборону в Донбассе – это рельеф местности, не очень подходящий для наступления (балки, овраги, холмы), городская застройка и погода. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-28T14:36

2022-08-28T14:36

2022-08-28T14:36

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Как только настанет зимний период, обороняться в сыром, продуваемом окопе под дождем, получив воспаление легких, достаточно трудно, уверен он.Поэтому зимой, особенно после окончания периода распутицы, наступающая армия при воздушном и артиллерийском превосходстве получит ощутимое преимущество, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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