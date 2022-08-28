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Военный эксперт рассказал, почему ВСУ до сих пор не сбежали из Донбасса и когда сбегут
Военный эксперт рассказал, почему ВСУ до сих пор не сбежали из Донбасса и когда сбегут - 28.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, почему ВСУ до сих пор не сбежали из Донбасса и когда сбегут
Основное, что пока еще позволяет украинской стороне неплохо держать оборону в Донбассе – это рельеф местности, не очень подходящий для наступления (балки, овраги, холмы), городская застройка и погода. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-28T14:36
2022-08-28T14:36
2022-08-28T14:36
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Как только настанет зимний период, обороняться в сыром, продуваемом окопе под дождем, получив воспаление легких, достаточно трудно, уверен он.Поэтому зимой, особенно после окончания периода распутицы, наступающая армия при воздушном и артиллерийском превосходстве получит ощутимое преимущество, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, донбасс, украина
Военный эксперт рассказал, почему ВСУ до сих пор не сбежали из Донбасса и когда сбегут
Основное, что пока еще позволяет украинской стороне неплохо держать оборону в Донбассе – это рельеф местности, не очень подходящий для наступления (балки, овраги, холмы), городская застройка и погода. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Как только настанет зимний период, обороняться в сыром, продуваемом окопе под дождем, получив воспаление легких, достаточно трудно, уверен он.
"В марте мы после февраля сразу попали в распутицу. На Украине зимний сезон гораздо меньше. Март на Украине – это уже полностью весенний месяц с плюсовыми температурами, когда у нас танки в черноземе вязли. Это не Подмосковье. Мы в декабре боевых действий еще не вели", - уточнил Анпилогов.
Поэтому зимой, особенно после окончания периода распутицы, наступающая армия при воздушном и артиллерийском превосходстве получит ощутимое преимущество, заключил собеседник издания.