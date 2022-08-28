Сенатор предложил отправить московских мажоров санитарами в военные госпитали - 28.08.2022 Украина.ру
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Сенатор предложил отправить московских мажоров санитарами в военные госпитали
Сенатор предложил отправить московских мажоров санитарами в военные госпитали - 28.08.2022 Украина.ру
Сенатор предложил отправить московских мажоров санитарами в военные госпитали
Россия проводит специальную военную операцию на Украине, россияне собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса, воины совершают подвиги, а в Москве владельцы дорогих автомобилей планировали устроить автопробег. Сенатор Владимир Джабаров предложил продумать наказание для организаторов пробега. Об этом он пишет в тг-канале
2022-08-28T13:44
2022-08-28T13:45
новости
сенатор
джабаров
госпиталь
мажор
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Джабаров предложил направить участников акции на работу санитарами в военные госпитали или привлечь к другим тыловым хозяйственным работам.28 августа в Москве полицейские задержали владельцев дорогих автомобилей, которые планировали провести несанкционированный автопробег по дорогам столицы. В акции могли принять участие около 200 владельцев люксовых авто.
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новости, сенатор, джабаров, госпиталь, мажор
Новости, сенатор, Джабаров, госпиталь, мажор

Сенатор предложил отправить московских мажоров санитарами в военные госпитали

13:44 28.08.2022 (обновлено: 13:45 28.08.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Россия проводит специальную военную операцию на Украине, россияне собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса, воины совершают подвиги, а в Москве владельцы дорогих автомобилей планировали устроить автопробег. Сенатор Владимир Джабаров предложил продумать наказание для организаторов пробега. Об этом он пишет в тг-канале
"Позор! Надо было не только пресечь эту акцию (что и сделали власти города), но и продумать вопрос о наказании организаторов "пробега". А может их призвать на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют", - возмутился Джабаров.
Джабаров предложил направить участников акции на работу санитарами в военные госпитали или привлечь к другим тыловым хозяйственным работам.
28 августа в Москве полицейские задержали владельцев дорогих автомобилей, которые планировали провести несанкционированный автопробег по дорогам столицы. В акции могли принять участие около 200 владельцев люксовых авто.
 
НовостисенаторДжабаровгоспитальмажор
 
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Заголовок открываемого материала
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13:44Сенатор предложил отправить московских мажоров санитарами в военные госпитали
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