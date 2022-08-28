Сенатор предложил отправить московских мажоров санитарами в военные госпитали

"Позор! Надо было не только пресечь эту акцию (что и сделали власти города), но и продумать вопрос о наказании организаторов "пробега". А может их призвать на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют", - возмутился Джабаров.