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Трубопровод у шестого энергоблока ЗАЭС поврежден после обстрелов ВСУ - Минобороны РФ

Трубопровод у шестого энергоблока ЗАЭС поврежден после обстрелов ВСУ - Минобороны РФ - 28.08.2022 Украина.ру

Трубопровод у шестого энергоблока ЗАЭС поврежден после обстрелов ВСУ - Минобороны РФ

Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС, в результате обстрелов повреждена линия трубопроводов для охлаждения реактора. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России

2022-08-28T13:27

2022-08-28T13:27

2022-08-28T13:27

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Два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории ЗАЭС зафиксировали за прошедшие сутки. Три снаряда упали в районе спецкорпуса №2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы "ТВЭЛ". Один снаряд - в районе шестого энергоблока, еще пять - у блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение реактора. ВСУ вели обстрел с позиций в районе села Марьевка в Днепропетровской области. Российские войска подавили подразделения ВСУ ответным огнем. Сотрудники ЗАЭС контролируют техническое состояние станции, обеспечивают ее работу. Радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме, сообщили в Минобороны.

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