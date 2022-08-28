https://ukraina.ru/20220828/1038192419.html
Трубопровод у шестого энергоблока ЗАЭС поврежден после обстрелов ВСУ - Минобороны РФ
Трубопровод у шестого энергоблока ЗАЭС поврежден после обстрелов ВСУ - Минобороны РФ - 28.08.2022 Украина.ру
Трубопровод у шестого энергоблока ЗАЭС поврежден после обстрелов ВСУ - Минобороны РФ
Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС, в результате обстрелов повреждена линия трубопроводов для охлаждения реактора. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России
2022-08-28T13:27
2022-08-28T13:27
2022-08-28T13:27
новости
запорожская аэс
обстрелы
всу
минобороны
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Два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории ЗАЭС зафиксировали за прошедшие сутки. Три снаряда упали в районе спецкорпуса №2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы "ТВЭЛ". Один снаряд - в районе шестого энергоблока, еще пять - у блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение реактора. ВСУ вели обстрел с позиций в районе села Марьевка в Днепропетровской области. Российские войска подавили подразделения ВСУ ответным огнем. Сотрудники ЗАЭС контролируют техническое состояние станции, обеспечивают ее работу. Радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме, сообщили в Минобороны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, обстрелы, всу, минобороны
Новости, Запорожская АЭС, обстрелы, ВСУ, Минобороны
Трубопровод у шестого энергоблока ЗАЭС поврежден после обстрелов ВСУ - Минобороны РФ
Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС, в результате обстрелов повреждена линия трубопроводов для охлаждения реактора. Об этом 28 августа сообщили в Минобороны России
Два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории ЗАЭС зафиксировали за прошедшие сутки. Три снаряда упали в районе спецкорпуса №2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы "ТВЭЛ". Один снаряд - в районе шестого энергоблока, еще пять - у блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение реактора.
"В результате попадания снарядов на территорию АЭС произошло поражение осколками линии трубопроводов", - сообщили в Минобороны России.
ВСУ вели обстрел с позиций в районе села Марьевка в Днепропетровской области. Российские войска подавили подразделения ВСУ ответным огнем.
Сотрудники ЗАЭС контролируют техническое состояние станции, обеспечивают ее работу. Радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме, сообщили в Минобороны.