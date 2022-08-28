ВСУ обстреляли заброшенный завод в Мелитополе - 28.08.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли заброшенный завод в Мелитополе
ВСУ обстреляли заброшенный завод в Мелитополе - 28.08.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли заброшенный завод в Мелитополе
В ночь на 28 августа украинские войска обстреляли Мелитополь. Удар пришелся по заброшенному заводу, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-08-28T13:04
2022-08-28T13:04
новости
мелитополь
обстрелы
завод
запорожская область
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Около 1:00 28 августа по Мелитополю и пригороду - поселку Мирному украинские войска нанесли ракетные удары. По предварительным данным, ВСУ использовали американские реактивные системы залпового огня HIMARS."Целями противника стали гражданские объекты. Удар пришелся на заброшенный завод, незначительно пострадала гражданская инфраструктура", - сообщил Рогов. Погибших и пострадавших нет.
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новости, мелитополь, обстрелы, завод, запорожская область
Новости, Мелитополь, обстрелы, завод, Запорожская область

ВСУ обстреляли заброшенный завод в Мелитополе

13:04 28.08.2022
 
Заброшенный завод в Мелитополе после обстрела ВСУ
Заброшенный завод в Мелитополе после обстрела ВСУ
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В ночь на 28 августа украинские войска обстреляли Мелитополь. Удар пришелся по заброшенному заводу, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Около 1:00 28 августа по Мелитополю и пригороду - поселку Мирному украинские войска нанесли ракетные удары. По предварительным данным, ВСУ использовали американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
"Целями противника стали гражданские объекты. Удар пришелся на заброшенный завод, незначительно пострадала гражданская инфраструктура", - сообщил Рогов.
Погибших и пострадавших нет.
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