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Военный эксперт о самом серьезном оружии НАТО у ВСУ, которое реально навредило России

Военный эксперт о самом серьезном оружии НАТО у ВСУ, которое реально навредило России - 28.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт о самом серьезном оружии НАТО у ВСУ, которое реально навредило России

Поставленные ВСУ американские РСЗО "Хаймарс" оказались серьезной штукой, которая приносит оперативно-тактический эффект. И насыщенность украинских войск ПЗРК существенно ограничивает применение российской авиации. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-28T09:30

2022-08-28T09:30

2022-08-28T09:30

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В то же время, некоторые образцы натовского вооружения сыграли не так эффектно, как на них рассчитывали, отметил эксперт.По его словам, те же "святые Байрактары" оказались не такими эффективными, как от них ожидалось. Потому что российская армия – это не армянское ополчение в Карабахе и не сирийские обалдуи.Таким образом, Запад в вопросе поставок оружия ВСУ закидывает удочки. Что-то оказывается ценным и интересным, что-то оказывается не таким эффективным. Но если это не супероружие, то это не значит, что оно не оказывает никакого влияния на ход событий, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, нато, оружие, bayraktar tb2 (байрактар), himars, джавелины