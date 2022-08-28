Военный эксперт о самом серьезном оружии НАТО у ВСУ, которое реально навредило России - 28.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт о самом серьезном оружии НАТО у ВСУ, которое реально навредило России
Военный эксперт о самом серьезном оружии НАТО у ВСУ, которое реально навредило России - 28.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о самом серьезном оружии НАТО у ВСУ, которое реально навредило России
Поставленные ВСУ американские РСЗО "Хаймарс" оказались серьезной штукой, которая приносит оперативно-тактический эффект. И насыщенность украинских войск ПЗРК существенно ограничивает применение российской авиации. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-28T09:30
2022-08-28T09:30
новости
всу
нато
оружие
bayraktar tb2 (байрактар)
himars
джавелины
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В то же время, некоторые образцы натовского вооружения сыграли не так эффектно, как на них рассчитывали, отметил эксперт.По его словам, те же "святые Байрактары" оказались не такими эффективными, как от них ожидалось. Потому что российская армия – это не армянское ополчение в Карабахе и не сирийские обалдуи.Таким образом, Запад в вопросе поставок оружия ВСУ закидывает удочки. Что-то оказывается ценным и интересным, что-то оказывается не таким эффективным. Но если это не супероружие, то это не значит, что оно не оказывает никакого влияния на ход событий, заключил собеседник издания.
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новости, всу, нато, оружие, bayraktar tb2 (байрактар), himars, джавелины
Новости, ВСУ, НАТО, оружие, Bayraktar TB2 (Байрактар), HIMARS, Джавелины

Военный эксперт о самом серьезном оружии НАТО у ВСУ, которое реально навредило России

09:30 28.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Поставленные ВСУ американские РСЗО "Хаймарс" оказались серьезной штукой, которая приносит оперативно-тактический эффект. И насыщенность украинских войск ПЗРК существенно ограничивает применение российской авиации. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
В то же время, некоторые образцы натовского вооружения сыграли не так эффектно, как на них рассчитывали, отметил эксперт.
"Например, NLAW и "Джавелины" повлияли на ход боевых действий самим фактом своего присутствия и обилием, чем своим качеством. Это вполне ординарные ПТРК и гранатометы. С гаубицами "три топора" (M-777) вообще получилась смешная история, потому что на них все охотятся как краснокожие на бизонов. Как только мы получаем сведения, что где-то находятся "три топора", мы начинаем сыпать по ним всем, что у нас есть. К тому же, они по конструктивным причинам оказались не очень живучими под огнем", - указал Норин.
По его словам, те же "святые Байрактары" оказались не такими эффективными, как от них ожидалось. Потому что российская армия – это не армянское ополчение в Карабахе и не сирийские обалдуи.
Таким образом, Запад в вопросе поставок оружия ВСУ закидывает удочки. Что-то оказывается ценным и интересным, что-то оказывается не таким эффективным. Но если это не супероружие, то это не значит, что оно не оказывает никакого влияния на ход событий, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУНАТОоружиеBayraktar TB2 (Байрактар)HIMARSДжавелины
 
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