Чем воюют на Украине. Гаубицы М777 из Канады и США - 28.08.2022 Украина.ру
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Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20220828/1038157482.html
Чем воюют на Украине. Гаубицы М777 из Канады и США
Чем воюют на Украине. Гаубицы М777 из Канады и США - 28.08.2022 Украина.ру
Чем воюют на Украине. Гаубицы М777 из Канады и США
Американские 155-мм гаубицы М777 стали одной из первых современных иностранных систем вооружения, которые были получены Украиной. Бытовое её название – "три... Украина.ру, 28.08.2022
2022-08-28T05:24
2022-08-28T05:24
чем воюют на украине
сша
украина
эксклюзив
пушка
гаубицы
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Американские 155-мм гаубицы М777 стали одной из первых современных иностранных систем вооружения, которые были получены Украиной. Бытовое её название – "три топора", а самый известный, даже на постсоветском пространстве, топор – томагавк. Первыми были поставлены орудия из Канады – 19 апреля о намерении Канады поддержать Украину заявил премьер Джастин Тюрдо, а уже 22 апреля появилась информация о том, что все четыре обещанных орудия доставлены на Украину. 9 мая появилось видео применения М777 на Украине. 12 июля в ЛНР продемонстрировали первую повреждённую и захваченную гаубицу этого типа.В СМИ М777, разработанную британской компанией BAE Systems, обычно называют лёгкой, но это не совсем так. По техническим характеристикам она действительно лёгкая – весит 4,2 тонны, в то время как аналогичная по назначению 152-мм пушка 2А36 "Гиацинт-Б" – 9,8 т, а гаубица 2А65 "Мста-Б" – 7 тонн (буква "б" в индексе означает "буксируемая", "с" – "самоходная"). Ключевое тут именно назначение, а оно определяется калибром: 155 мм — это тяжёлая артсистема.Ничего особенно прорывного по сравнению с тем же "Гиацинтом" (в просторечии – "геноцид") или "Мстой" в М777 нет:— дальность стрельбы у неё 25 км обычным и 30 км корректируемым снарядом, в то время как у "Мсты" – 25 и 28,5 км, а у "Гиацинта" – 30 и 45 км соответственно (но пушка более дальнобойная по определению).— скорострельность 5 выстрелов в минуту, в то время как у "Гиацинта" – 6, а у "Мсты" – даже 7.— скорость полёта снаряда 820 м/с, а у "Гиацинта" – 945 м/с. Тут надо отметить, что скорость полёта снаряда влияет на дальность и точность. Определяется он мощностью метательного заряда и длиной ствола. Ствол М777 — 5 метров, 2А36 – 8,2 метра. Впрочем, ствол гаубицы, ведущей навесной огонь, и должен быть короче.Тем не менее, преимущества у этого орудия есть, и состоят они именно в более коротком стволе и меньшем весе.Во-первых, орудие стало авиатранспортабельным. Её применение радикально усиливает воздушный десант.Во-вторых, при том, что орудие буксируемое, меньший вес и длина определяют её большую мобильность. А она нужна – контрбатарейная борьба сейчас быстра.В России это понимают, и аналогичная крупнокалиберная система 2А61 "Пат-Б" была разработана ещё в 1991 году, но на вооружение не поступила – выпущено всего шесть экземпляров.За всё надо платить и меньший вес сопровождается меньшей надёжностью. Именно это с особой силой проявилось в ходе украинской кампании. Список претензий к американским гаубицам сразу же оказался неожиданно длинным, что, правда, было связано не только с недостатками самого орудия, но также с недостатками подготовки украинских военных и особенностями снабжения.Во-первых, большие проблемы возникли с системами наведения:— практически все поставленные орудия (кроме канадских) оказались лишены цифровых блоков системы управления огнём;— украинские военные оказались не готовы использовать лазерные прицелы;— как оказалось, оптические прицелы повреждаются при стрельбе и их надо снимать перед выстрелом, что крайне негативно отражается на скорострельности.Во-вторых, надёжность орудий оказалась ниже всякой критики, но в основном потому, что американские партнёры забыли снабдить их наборами инструментов под дюймовую резьбу и запчастями. В результате исправление любой, даже пустяковой поломки, превращается в нетривиальную задачу. А поломки нередки в основном из-за сложной противооткатной гидравлической системы. По имеющимся оценкам, сейчас пригодны к применению не более трети орудий.В-третьих, как оказалось, на украинских дорогах страдают стволы орудий. М777 буксируются за ствол. Большой беды в этом нет, так же возят 122-мм гаубицу Д-30, но прочность у советского орудия побольше, чем у британского. А британский ствол гнётся, что негативно отражается на точности стрельбы.Ну и общие недостатки буксируемых систем – уязвимость орудий и их расчётов от ответного огня, относительно низкая мобильность и т. п.Ну и самое главное – количество.Перед началом СВО в ВСУ было около 1800 самоходных и буксируемых артиллерийских систем (350 из них – калибром 152 мм). По украинским оценкам к июлю было потеряно порядка 700 из них, а ещё около 500 – не слишком эффективные 100 мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира". Неудивительно, что украинское руководство требует от партнёров тысячу 155 мм орудий – примерно столько нужно, чтобы довести украинскую артиллерию до приемлемой численности.
https://ukraina.ru/20220824/1038056099.html
https://ukraina.ru/20220822/1037944631.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, украина, эксклюзив, пушка, гаубицы
Чем воюют на Украине, США, Украина, Эксклюзив, пушка, гаубицы

Чем воюют на Украине. Гаубицы М777 из Канады и США

05:24 28.08.2022
 
© Twitter / Минобороны США / DeptofDefenseМ777
М777 - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Twitter / Минобороны США / DeptofDefense
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
Все материалы
Американские 155-мм гаубицы М777 стали одной из первых современных иностранных систем вооружения, которые были получены Украиной. Бытовое её название – "три топора", а самый известный, даже на постсоветском пространстве, топор – томагавк.
Первыми были поставлены орудия из Канады – 19 апреля о намерении Канады поддержать Украину заявил премьер Джастин Тюрдо, а уже 22 апреля появилась информация о том, что все четыре обещанных орудия доставлены на Украину.
9 мая появилось видео применения М777 на Украине. 12 июля в ЛНР продемонстрировали первую повреждённую и захваченную гаубицу этого типа.
В СМИ М777, разработанную британской компанией BAE Systems, обычно называют лёгкой, но это не совсем так.
По техническим характеристикам она действительно лёгкая – весит 4,2 тонны, в то время как аналогичная по назначению 152-мм пушка 2А36 "Гиацинт-Б" – 9,8 т, а гаубица 2А65 "Мста-Б" – 7 тонн (буква "б" в индексе означает "буксируемая", "с" – "самоходная"). Ключевое тут именно назначение, а оно определяется калибром: 155 мм — это тяжёлая артсистема.
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Ничего особенно прорывного по сравнению с тем же "Гиацинтом" (в просторечии – "геноцид") или "Мстой" в М777 нет:
— дальность стрельбы у неё 25 км обычным и 30 км корректируемым снарядом, в то время как у "Мсты" – 25 и 28,5 км, а у "Гиацинта" – 30 и 45 км соответственно (но пушка более дальнобойная по определению).
— скорострельность 5 выстрелов в минуту, в то время как у "Гиацинта" – 6, а у "Мсты" – даже 7.
— скорость полёта снаряда 820 м/с, а у "Гиацинта" – 945 м/с. Тут надо отметить, что скорость полёта снаряда влияет на дальность и точность. Определяется он мощностью метательного заряда и длиной ствола. Ствол М777 — 5 метров, 2А36 – 8,2 метра. Впрочем, ствол гаубицы, ведущей навесной огонь, и должен быть короче.
Тем не менее, преимущества у этого орудия есть, и состоят они именно в более коротком стволе и меньшем весе.
Во-первых, орудие стало авиатранспортабельным. Её применение радикально усиливает воздушный десант.
Во-вторых, при том, что орудие буксируемое, меньший вес и длина определяют её большую мобильность. А она нужна – контрбатарейная борьба сейчас быстра.
В России это понимают, и аналогичная крупнокалиберная система 2А61 "Пат-Б" была разработана ещё в 1991 году, но на вооружение не поступила – выпущено всего шесть экземпляров.
За всё надо платить и меньший вес сопровождается меньшей надёжностью. Именно это с особой силой проявилось в ходе украинской кампании. Список претензий к американским гаубицам сразу же оказался неожиданно длинным, что, правда, было связано не только с недостатками самого орудия, но также с недостатками подготовки украинских военных и особенностями снабжения.
Во-первых, большие проблемы возникли с системами наведения:
— практически все поставленные орудия (кроме канадских) оказались лишены цифровых блоков системы управления огнём;
— украинские военные оказались не готовы использовать лазерные прицелы;
— как оказалось, оптические прицелы повреждаются при стрельбе и их надо снимать перед выстрелом, что крайне негативно отражается на скорострельности.
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Во-вторых, надёжность орудий оказалась ниже всякой критики, но в основном потому, что американские партнёры забыли снабдить их наборами инструментов под дюймовую резьбу и запчастями. В результате исправление любой, даже пустяковой поломки, превращается в нетривиальную задачу.
А поломки нередки в основном из-за сложной противооткатной гидравлической системы. По имеющимся оценкам, сейчас пригодны к применению не более трети орудий.
В-третьих, как оказалось, на украинских дорогах страдают стволы орудий. М777 буксируются за ствол. Большой беды в этом нет, так же возят 122-мм гаубицу Д-30, но прочность у советского орудия побольше, чем у британского. А британский ствол гнётся, что негативно отражается на точности стрельбы.
Ну и общие недостатки буксируемых систем – уязвимость орудий и их расчётов от ответного огня, относительно низкая мобильность и т. п.
Ну и самое главное – количество.
Перед началом СВО в ВСУ было около 1800 самоходных и буксируемых артиллерийских систем (350 из них – калибром 152 мм). По украинским оценкам к июлю было потеряно порядка 700 из них, а ещё около 500 – не слишком эффективные 100 мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".
Неудивительно, что украинское руководство требует от партнёров тысячу 155 мм орудий – примерно столько нужно, чтобы довести украинскую артиллерию до приемлемой численности.
 
Чем воюют на УкраинеСШАУкраинаЭксклюзивпушкагаубицы
 
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