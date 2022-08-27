Папа Римский решил ехать в Донбасс через Россию - 27.08.2022 Украина.ру
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Папа Римский решил ехать в Донбасс через Россию
Папа Римский решил ехать в Донбасс через Россию - 27.08.2022 Украина.ру
Папа Римский решил ехать в Донбасс через Россию
Папа Римский Франциск выразил готовность обсудить прекращение конфликта на Украине в Киеве, отправившись туда через Россию и Республики Донбасса, рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий контакт с руководителем Ватикана
2022-08-27T09:46
2022-08-27T09:46
новости
украина
донбасс
россия
днр
дети
папа римский
ватикан
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Он также сообщил, что Папа готов посетить «Аллею ангелов» в Донецке, посвященную погибшим детям Донбасса, отслужить там панихиду и встретиться с родителями убитых украинскими военными детей.После этого Папа римский Франциск намерен отправиться на Украину и обсудить возможность прекращения конфликта, сказал Севастьянов, отметив, что говорил об этом с понтификом лично.По словам лидера староверов, «папу пытаются политизировать, но он не политик, он относится ко всем людям одинаково, для него ценность человеческой жизни больше, чем принадлежность той или иной территории или стране».
https://ukraina.ru/20220824/1038038359.html
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новости, украина, донбасс, россия, днр, дети, папа римский, ватикан
Новости, Украина, Донбасс, Россия, ДНР, дети, Папа Римский, Ватикан

Папа Римский решил ехать в Донбасс через Россию

09:46 27.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В.Путина в Италию
Визит президента РФ В.Путина в Италию - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Папа Римский Франциск выразил готовность обсудить прекращение конфликта на Украине в Киеве, отправившись туда через Россию и Республики Донбасса, рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий контакт с руководителем Ватикана

Папа готов приехать (в Россию) в любое время, я считаю, что чем раньше он приедет, тем лучше. Он готов приехать в Донбасс в любое время, но туда никак не попадешь, только через Россию. Его идеальное видение – что он приедет в Москву и в Донбасс и уедет в Киев

Леонид Севастьянов
глава Всемирного союза староверов
Он также сообщил, что Папа готов посетить «Аллею ангелов» в Донецке, посвященную погибшим детям Донбасса, отслужить там панихиду и встретиться с родителями убитых украинскими военными детей.
После этого Папа римский Франциск намерен отправиться на Украину и обсудить возможность прекращения конфликта, сказал Севастьянов, отметив, что говорил об этом с понтификом лично.
По словам лидера староверов, «папу пытаются политизировать, но он не политик, он относится ко всем людям одинаково, для него ценность человеческой жизни больше, чем принадлежность той или иной территории или стране».
Папа римский Франциск
24 августа, 11:50
"Война – это безумие": Папа Римский Франциск призвал прекратить конфликт на Украине Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий на Украине, напомнив про гибель журналистки Дарьи Дугиной в качестве примера "безумия войны", за которую "платят невинные"
 
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Заголовок открываемого материала
09:46Папа Римский решил ехать в Донбасс через Россию
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