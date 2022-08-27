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Папа Римский решил ехать в Донбасс через Россию

Папа Римский решил ехать в Донбасс через Россию - 27.08.2022 Украина.ру

Папа Римский решил ехать в Донбасс через Россию

Папа Римский Франциск выразил готовность обсудить прекращение конфликта на Украине в Киеве, отправившись туда через Россию и Республики Донбасса, рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий контакт с руководителем Ватикана

2022-08-27T09:46

2022-08-27T09:46

2022-08-27T09:46

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Он также сообщил, что Папа готов посетить «Аллею ангелов» в Донецке, посвященную погибшим детям Донбасса, отслужить там панихиду и встретиться с родителями убитых украинскими военными детей.После этого Папа римский Франциск намерен отправиться на Украину и обсудить возможность прекращения конфликта, сказал Севастьянов, отметив, что говорил об этом с понтификом лично.По словам лидера староверов, «папу пытаются политизировать, но он не политик, он относится ко всем людям одинаково, для него ценность человеческой жизни больше, чем принадлежность той или иной территории или стране».

https://ukraina.ru/20220824/1038038359.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, донбасс, россия, днр, дети, папа римский, ватикан