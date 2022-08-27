https://ukraina.ru/20220827/1038173843.html
Папа Римский решил ехать в Донбасс через Россию
Папа Римский решил ехать в Донбасс через Россию - 27.08.2022 Украина.ру
Папа Римский решил ехать в Донбасс через Россию
Папа Римский Франциск выразил готовность обсудить прекращение конфликта на Украине в Киеве, отправившись туда через Россию и Республики Донбасса, рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий контакт с руководителем Ватикана
2022-08-27T09:46
2022-08-27T09:46
2022-08-27T09:46
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украина
донбасс
россия
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дети
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Он также сообщил, что Папа готов посетить «Аллею ангелов» в Донецке, посвященную погибшим детям Донбасса, отслужить там панихиду и встретиться с родителями убитых украинскими военными детей.После этого Папа римский Франциск намерен отправиться на Украину и обсудить возможность прекращения конфликта, сказал Севастьянов, отметив, что говорил об этом с понтификом лично.По словам лидера староверов, «папу пытаются политизировать, но он не политик, он относится ко всем людям одинаково, для него ценность человеческой жизни больше, чем принадлежность той или иной территории или стране».
https://ukraina.ru/20220824/1038038359.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, донбасс, россия, днр, дети, папа римский, ватикан
Новости, Украина, Донбасс, Россия, ДНР, дети, Папа Римский, Ватикан
Папа Римский решил ехать в Донбасс через Россию
Папа Римский Франциск выразил готовность обсудить прекращение конфликта на Украине в Киеве, отправившись туда через Россию и Республики Донбасса, рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий контакт с руководителем Ватикана
Папа готов приехать (в Россию) в любое время, я считаю, что чем раньше он приедет, тем лучше. Он готов приехать в Донбасс в любое время, но туда никак не попадешь, только через Россию. Его идеальное видение – что он приедет в Москву и в Донбасс и уедет в Киев
Леонид Севастьянов
глава Всемирного союза староверов
Он также сообщил, что Папа готов посетить «Аллею ангелов» в Донецке, посвященную погибшим детям Донбасса, отслужить там панихиду и встретиться с родителями убитых украинскими военными детей.
После этого Папа римский Франциск намерен отправиться на Украину и обсудить возможность прекращения конфликта, сказал Севастьянов, отметив, что говорил об этом с понтификом лично.
По словам лидера староверов, «папу пытаются политизировать, но он не политик, он относится ко всем людям одинаково, для него ценность человеческой жизни больше, чем принадлежность той или иной территории или стране».