https://ukraina.ru/20220826/1038165385.html
"На Запорожской АЭС хранится то, что нельзя показать": Хазин о причине обстрелов. Видео
"На Запорожской АЭС хранится то, что нельзя показать": Хазин о причине обстрелов. Видео - 26.08.2022 Украина.ру
"На Запорожской АЭС хранится то, что нельзя показать": Хазин о причине обстрелов. Видео
Известный экономист Михаил Хазин в интервью Украина.ру рассказал о том, чем закончится финансовая поддержка Украины со стороны США, почему ВСУ обстреливают... Украина.ру, 26.08.2022
2022-08-26T16:48
2022-08-26T16:48
2022-08-26T16:48
видео
михаил хазин
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Известный экономист Михаил Хазин в интервью Украина.ру рассказал о том, чем закончится финансовая поддержка Украины со стороны США, почему ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС и почему экономическая политика Европы - это идиотизм:00:40 – Полгода СВО России на Украине: почему это не связано с экономикой; 01:50 – Как и для чего США и Великобритания эксплуатируют тему военной спецоперации на Украине;02:43 – В чём состоит единственная проблема России;03:16 – Финансовая помощь Украине от США: кто будет получателем этих почти 3 млрд. долларов?04:35 – Ситуация вокруг Запорожской АЭС: кому выгоден международный скандал?07:00 – Состоится ли визит представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС?08:25 – Цены на газ в Европе достигли рекордных показателей: как на Западе переживут ближайшую зиму;12:05 – Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об "окончании периода изобилия": готова ли Европа пожертвовать своим населением во имя интересов США;
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, михаил хазин, видео
Известный экономист Михаил Хазин в интервью Украина.ру рассказал о том, чем закончится финансовая поддержка Украины со стороны США, почему ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС и почему экономическая политика Европы - это идиотизм:
00:40 – Полгода СВО России на Украине: почему это не связано с экономикой;
01:50 – Как и для чего США и Великобритания эксплуатируют тему военной спецоперации на Украине;
02:43 – В чём состоит единственная проблема России;
03:16 – Финансовая помощь Украине от США: кто будет получателем этих почти 3 млрд. долларов?
04:35 – Ситуация вокруг Запорожской АЭС: кому выгоден международный скандал?
07:00 – Состоится ли визит представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС?
08:25 – Цены на газ в Европе достигли рекордных показателей: как на Западе переживут ближайшую зиму;
12:05 – Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об "окончании периода изобилия": готова ли Европа пожертвовать своим населением во имя интересов США;