https://ukraina.ru/20220826/1038165385.html

"На Запорожской АЭС хранится то, что нельзя показать": Хазин о причине обстрелов. Видео

"На Запорожской АЭС хранится то, что нельзя показать": Хазин о причине обстрелов. Видео - 26.08.2022 Украина.ру

"На Запорожской АЭС хранится то, что нельзя показать": Хазин о причине обстрелов. Видео

Известный экономист Михаил Хазин в интервью Украина.ру рассказал о том, чем закончится финансовая поддержка Украины со стороны США, почему ВСУ обстреливают... Украина.ру, 26.08.2022

2022-08-26T16:48

2022-08-26T16:48

2022-08-26T16:48

видео

михаил хазин

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Известный экономист Михаил Хазин в интервью Украина.ру рассказал о том, чем закончится финансовая поддержка Украины со стороны США, почему ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС и почему экономическая политика Европы - это идиотизм:00:40 – Полгода СВО России на Украине: почему это не связано с экономикой; 01:50 – Как и для чего США и Великобритания эксплуатируют тему военной спецоперации на Украине;02:43 – В чём состоит единственная проблема России;03:16 – Финансовая помощь Украине от США: кто будет получателем этих почти 3 млрд. долларов?04:35 – Ситуация вокруг Запорожской АЭС: кому выгоден международный скандал?07:00 – Состоится ли визит представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС?08:25 – Цены на газ в Европе достигли рекордных показателей: как на Западе переживут ближайшую зиму;12:05 – Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об "окончании периода изобилия": готова ли Европа пожертвовать своим населением во имя интересов США;

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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