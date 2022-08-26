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Bloomberg написал о прощании Европы с горячим душем и уличным освещением

Bloomberg написал о прощании Европы с горячим душем и уличным освещением - 26.08.2022 Украина.ру

Bloomberg написал о прощании Европы с горячим душем и уличным освещением

Столкнувшись с резким повышением цен на газ, ставшим результатом введённых после начала спецоперации антироссийских санкций, большинство стран Европы вводят срочные меры по снижению потребления энергии. Об этом говорится в публикации от 26 августа на американском финансовом сайте Bloomberg

2022-08-26T15:29

2022-08-26T15:29

2022-08-26T15:29

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В статье, озаглавленной "Прощай, горячий душ и уличные фонари", рассказывается, что у Европы нет другой альтернативы, кроме как уменьшать потребление энергоносителей.Одной из наиболее уязвимых перед ростом цен на газ или его дефицитом стран ЕС является Германия, где более половины жилых домов зависят от газового отопления, отмечается в статье.На днях кабинет министров канцлера ФРГ Олафа Шольца утвердил ряд срочных мер, в том числе, запрет на подогревание воды в частных бассейнах, принятие новой минимальной температуры для офисов в 19 градусов и запрет на большую часть наружного освещения для зданий и памятников.Со своей стороны, в Испании запретили устанавливать кондиционеры на температуру ниже 27 градусов в общественных зданиях, аэропортах и железнодорожных вокзалах, сообщает издание.В Дании и Финляндии правительства рекомендуют гражданам ограничить время пребывания в душе.Срочные меры по ограничению энергопотребления вводятся также во Франции, Италии, Швейцарии, Швеции, Нидерландах и других странах Европы, сообщает Bloomberg.

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