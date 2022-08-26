Bloomberg написал о прощании Европы с горячим душем и уличным освещением - 26.08.2022 Украина.ру
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Bloomberg написал о прощании Европы с горячим душем и уличным освещением
Bloomberg написал о прощании Европы с горячим душем и уличным освещением - 26.08.2022 Украина.ру
Bloomberg написал о прощании Европы с горячим душем и уличным освещением
Столкнувшись с резким повышением цен на газ, ставшим результатом введённых после начала спецоперации антироссийских санкций, большинство стран Европы вводят срочные меры по снижению потребления энергии. Об этом говорится в публикации от 26 августа на американском финансовом сайте Bloomberg
2022-08-26T15:29
2022-08-26T15:29
новости
bloomberg
газ
экономия
европа
олаф шольц
германия
испания
дания
финляндия
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В статье, озаглавленной "Прощай, горячий душ и уличные фонари", рассказывается, что у Европы нет другой альтернативы, кроме как уменьшать потребление энергоносителей.Одной из наиболее уязвимых перед ростом цен на газ или его дефицитом стран ЕС является Германия, где более половины жилых домов зависят от газового отопления, отмечается в статье.На днях кабинет министров канцлера ФРГ Олафа Шольца утвердил ряд срочных мер, в том числе, запрет на подогревание воды в частных бассейнах, принятие новой минимальной температуры для офисов в 19 градусов и запрет на большую часть наружного освещения для зданий и памятников.Со своей стороны, в Испании запретили устанавливать кондиционеры на температуру ниже 27 градусов в общественных зданиях, аэропортах и железнодорожных вокзалах, сообщает издание.В Дании и Финляндии правительства рекомендуют гражданам ограничить время пребывания в душе.Срочные меры по ограничению энергопотребления вводятся также во Франции, Италии, Швейцарии, Швеции, Нидерландах и других странах Европы, сообщает Bloomberg.
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новости, bloomberg, газ, экономия, европа, олаф шольц, германия, испания, дания, финляндия
Новости, bloomberg, газ, экономия, Европа, Олаф Шольц, Германия, Испания, Дания, Финляндия

Bloomberg написал о прощании Европы с горячим душем и уличным освещением

15:29 26.08.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Столкнувшись с резким повышением цен на газ, ставшим результатом введённых после начала спецоперации антироссийских санкций, большинство стран Европы вводят срочные меры по снижению потребления энергии. Об этом говорится в публикации от 26 августа на американском финансовом сайте Bloomberg
В статье, озаглавленной "Прощай, горячий душ и уличные фонари", рассказывается, что у Европы нет другой альтернативы, кроме как уменьшать потребление энергоносителей.

Государства-члены блока (ЕС - ред.) намерены сократить потребление газа на 15% в течение этой зимы, если Россия, которая исторически покрывала около 40% потребностей ЕС в топливе, перекроет кран

Bloomberg
Американский финансовый сайт
Одной из наиболее уязвимых перед ростом цен на газ или его дефицитом стран ЕС является Германия, где более половины жилых домов зависят от газового отопления, отмечается в статье.
На днях кабинет министров канцлера ФРГ Олафа Шольца утвердил ряд срочных мер, в том числе, запрет на подогревание воды в частных бассейнах, принятие новой минимальной температуры для офисов в 19 градусов и запрет на большую часть наружного освещения для зданий и памятников.
21 июля, 05:45
Митрахович ответил, грозит ли Венгрии газовый кризис этой зимойВведение правительством Венгрии чрезвычайного положения в области энергетики является разумной превентивной мерой, причём на деле страна лучше своих соседей готова к зиме. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью Украина.ру
Со своей стороны, в Испании запретили устанавливать кондиционеры на температуру ниже 27 градусов в общественных зданиях, аэропортах и железнодорожных вокзалах, сообщает издание.
В Дании и Финляндии правительства рекомендуют гражданам ограничить время пребывания в душе.
Срочные меры по ограничению энергопотребления вводятся также во Франции, Италии, Швейцарии, Швеции, Нидерландах и других странах Европы, сообщает Bloomberg.
 
НовостиbloombergгазэкономияЕвропаОлаф ШольцГерманияИспанияДанияФинляндия
 
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