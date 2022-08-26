https://ukraina.ru/20220826/1038151290.html

Бросают в тюрьмы и стреляют в спину! Как беженцам с Украины попасть в Россию - Юрий Кот. Видео

Бросают в тюрьмы и стреляют в спину! Как беженцам с Украины попасть в Россию - Юрий Кот. Видео - 26.08.2022 Украина.ру

Бросают в тюрьмы и стреляют в спину! Как беженцам с Украины попасть в Россию - Юрий Кот. Видео

Автор книги "Украинцы - мы Русские", декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры, русский консерватор Юрий Кот в эфире... Украина.ру, 26.08.2022

2022-08-26T13:54

2022-08-26T13:54

2022-08-26T13:54

видео

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Автор книги "Украинцы - мы Русские", декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры, русский консерватор Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются беженцы и люди, проживающие на Украине, а также об информационной войне и о денацификации киевского режима:00:45 – Много ли осталось сторонников России на Украине спустя полгода СВО?03:58 – Насколько сложно сейчас попасть украинским беженцам в Россию?05:55 – Русофобские настроения: насколько часто случаются притеснения и убийства за то, что ты - русский? 09:32 – Информационная война: самые распространённые фейки и борьба с ними;12:07 – США: новый пакет военной помощи Украине. Кто будет рассчитываться по долгам?19:00 – Возможна ли полная денацификация Украины или ожидать повторения истории спустя какое-то время? Напомним, 24 августа президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине почти в 3 миллиарда долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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