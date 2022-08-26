Бросают в тюрьмы и стреляют в спину! Как беженцам с Украины попасть в Россию - Юрий Кот. Видео - 26.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220826/1038151290.html
Бросают в тюрьмы и стреляют в спину! Как беженцам с Украины попасть в Россию - Юрий Кот. Видео
Бросают в тюрьмы и стреляют в спину! Как беженцам с Украины попасть в Россию - Юрий Кот. Видео - 26.08.2022 Украина.ру
Бросают в тюрьмы и стреляют в спину! Как беженцам с Украины попасть в Россию - Юрий Кот. Видео
Автор книги "Украинцы - мы Русские", декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры, русский консерватор Юрий Кот в эфире... Украина.ру, 26.08.2022
2022-08-26T13:54
2022-08-26T13:54
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038150981_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b2cf1a151b3b9b712ea244d695a29894.jpg
Автор книги "Украинцы - мы Русские", декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры, русский консерватор Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются беженцы и люди, проживающие на Украине, а также об информационной войне и о денацификации киевского режима:00:45 – Много ли осталось сторонников России на Украине спустя полгода СВО?03:58 – Насколько сложно сейчас попасть украинским беженцам в Россию?05:55 – Русофобские настроения: насколько часто случаются притеснения и убийства за то, что ты - русский? 09:32 – Информационная война: самые распространённые фейки и борьба с ними;12:07 – США: новый пакет военной помощи Украине. Кто будет рассчитываться по долгам?19:00 – Возможна ли полная денацификация Украины или ожидать повторения истории спустя какое-то время? Напомним, 24 августа президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине почти в 3 миллиарда долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038150981_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d1f7fabbfa12cadab3cb0522bad89e97.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, видео
Видео

Бросают в тюрьмы и стреляют в спину! Как беженцам с Украины попасть в Россию - Юрий Кот. Видео

13:54 26.08.2022
 
Читать в
Автор книги "Украинцы - мы Русские", декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры, русский консерватор Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются беженцы и люди, проживающие на Украине, а также об информационной войне и о денацификации киевского режима:
00:45 – Много ли осталось сторонников России на Украине спустя полгода СВО?
03:58 – Насколько сложно сейчас попасть украинским беженцам в Россию?
05:55 – Русофобские настроения: насколько часто случаются притеснения и убийства за то, что ты - русский?
09:32 – Информационная война: самые распространённые фейки и борьба с ними;
12:07 – США: новый пакет военной помощи Украине. Кто будет рассчитываться по долгам?
19:00 – Возможна ли полная денацификация Украины или ожидать повторения истории спустя какое-то время?
Напомним, 24 августа президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине почти в 3 миллиарда долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе".
 
Видео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:59Спецоперация: правда о войне для Китая
14:42В Amnesty International назвали оскорбительным трибунал над азовцами в Мариуполе
13:54Бросают в тюрьмы и стреляют в спину! Как беженцам с Украины попасть в Россию - Юрий Кот. Видео
13:37"Государство-обрубок без выхода к морю": Зеленскому есть за что благодарить Байдена
13:29ВСУ не смогут воевать, когда останутся без офицеров — военный эксперт
13:15В Харькове чиновника уволили "по всей строгости" за переезд в Ниццу
13:15Запорожская АЭС больше не сможет поставлять электроэнергию на Украину – местные власти
13:06В Киеве за детскую порнографию задержана мать двоих детей
12:59Не оставить ничего русского: власти Киева переименовали городские улицы
12:58Юрий Кнутов: Россия сорвала крупное наступление ВСУ, но впереди битва с натовским оружием
12:48"Это миряне, их таинства недействительны". Польская церковь отказала "ПЦУ" в признании
12:45Во время концерта Галкина в Лондоне раздался нечеловеческий крик
12:43Российское высокоточное оружие настигает противника даже в тылу — эксперт
12:39Ад в Брилёвке: украинские убийцы на коленях просят прощения. Не для слабонервных!
12:24Обстрелы, ситуация на ЗАЭС, неуверенность немцев. Главное на Украине на 12:00 26 августа
12:12Полгода спецоперации: ожидания и реальность - Акопов. Видео
12:09Военный эксперт рассказал о боевом опыте российских добровольцев
11:44В США рассказали о празднике у американского ВПК на фоне внутренних проблем
11:44Сенатор Джабаров предположил, когда прекратятся обстрелы Запорожской АЭС
11:34Молдавия значительно расширит бюджет Минобороны
Лента новостейМолния