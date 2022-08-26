Запорожская АЭС больше не сможет поставлять электроэнергию на Украину – местные власти - 26.08.2022 Украина.ру
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Запорожская АЭС больше не сможет поставлять электроэнергию на Украину – местные власти
Запорожская АЭС больше не сможет поставлять электроэнергию на Украину – местные власти - 26.08.2022 Украина.ру
Запорожская АЭС больше не сможет поставлять электроэнергию на Украину – местные власти
Из-за удара ВСУ оказалась перебита последняя линия передачи энергии из Запорожской АЭС на Украину, возможности поставлять ее больше нет, сообщает 26 августа РИА Новости, ссылаясь на власти Энергодара
2022-08-26T13:15
2022-08-26T13:18
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Агентство сообщает, что из-за этого сработала система безопасности и два энергоблока оказались отключены от сети.Власти Херсонской и Запорожской областей сообщают, что в данный момент снабжение восстановлено.Также накануне в своем Telegram-канале член главного совета администрации области Владимир Рогов сообщил, что в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС) загорелись леса.Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что обстрелы ЗАЭС прекратятся в самое ближайшее время, так как будут подавлены все огневые точки ВСУ, откуда ведутся атаки.
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новости запорожья, новости, запорожская аэс, энергия
Новости Запорожья, Новости, Запорожская АЭС, энергия

Запорожская АЭС больше не сможет поставлять электроэнергию на Украину – местные власти

13:15 26.08.2022 (обновлено: 13:18 26.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожскую АЭС посетили иностранные журналисты
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Из-за удара ВСУ оказалась перебита последняя линия передачи энергии из Запорожской АЭС на Украину, возможности поставлять ее больше нет, сообщает 26 августа РИА Новости, ссылаясь на власти Энергодара
Перебои с энергоснабжением на территории Запорожской и Херсонской областей возникли в четверг из-за короткого замыкания в сети после обстрелов со стороны ВСУ и пожаров в Энергодаре.
Агентство сообщает, что из-за этого сработала система безопасности и два энергоблока оказались отключены от сети.
Власти Херсонской и Запорожской областей сообщают, что в данный момент снабжение восстановлено.
Также накануне в своем Telegram-канале член главного совета администрации области Владимир Рогов сообщил, что в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС) загорелись леса.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что обстрелы ЗАЭС прекратятся в самое ближайшее время, так как будут подавлены все огневые точки ВСУ, откуда ведутся атаки.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 19:00
Отключение ЗАЭС, ожидание суда над "Азовом"*. Итоги 25 августа на УкраинеНа Запорожской АЭС два энергоблока отключились от сети из-за обстрелов Вооружённых сил Украины. На Западе обеспокоились по поводу будущего суда над боевиками "Азова"*
 
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