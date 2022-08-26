https://ukraina.ru/20220826/1038149181.html

Запорожская АЭС больше не сможет поставлять электроэнергию на Украину – местные власти

Запорожская АЭС больше не сможет поставлять электроэнергию на Украину – местные власти - 26.08.2022 Украина.ру

Запорожская АЭС больше не сможет поставлять электроэнергию на Украину – местные власти

Из-за удара ВСУ оказалась перебита последняя линия передачи энергии из Запорожской АЭС на Украину, возможности поставлять ее больше нет, сообщает 26 августа РИА Новости, ссылаясь на власти Энергодара

2022-08-26T13:15

2022-08-26T13:15

2022-08-26T13:18

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Агентство сообщает, что из-за этого сработала система безопасности и два энергоблока оказались отключены от сети.Власти Херсонской и Запорожской областей сообщают, что в данный момент снабжение восстановлено.Также накануне в своем Telegram-канале член главного совета администрации области Владимир Рогов сообщил, что в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС) загорелись леса.Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что обстрелы ЗАЭС прекратятся в самое ближайшее время, так как будут подавлены все огневые точки ВСУ, откуда ведутся атаки.

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новости запорожья, новости, запорожская аэс, энергия