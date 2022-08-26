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Иностранные наемники пожаловались на командиров ВСУ - Spiegel
Иностранные наемники пожаловались на командиров ВСУ - Spiegel - 26.08.2022 Украина.ру
Иностранные наемники пожаловались на командиров ВСУ - Spiegel
Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, разочаровались в украинском командовании. Об этом на днях сообщил немецкий журнал Der Spiegel
2022-08-26T10:56
2022-08-26T10:56
2022-08-26T10:56
иностранные наемники
украина
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новости
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По словам бойцов Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ), командиры отправляли их на самоубийственные задания, зачастую без какой-либо подготовки и подкрепления или планов эвакуации.В связи с этим некоторые наемники решили отказаться от сотрудничества с ВСУ и покинуть страну.В частности, описывается случай, который произошел недалеко от Николаева, когда российские военные обнаружили отряд иностранных бойцов и начали обстреливать их позиции. При этом остальные члены подразделения отступили, оставив их без поддержки.Кроме того, наемникам приказали вернуться на позицию, обнаруженную российскими войсками. В результате четверо погибли, несколько были ранены, а один наемник взят в плен.Помимо этого бойцы сообщили о случаях мародерства и торговли оружием."Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности", — рассказал один из них.Другой наемник подтвердил это, отметив, что ему было стыдно выполнять приказ украинского командования.Как утверждает Spiegel, в канцелярии президента Украины Владимира Зеленского подтвердили получение жалоб. Отмечается, что они были направлены в правоохранительные органы.Ранее иностранные наемники, прибывшие воевать на стороне Вооруженных сил Украины, назвали адом бои в ходе спецоперации России. Как отметили служившие в Ираке и Афганистане военнослужащие, российские войска имеют превосходящие силы авиации и артиллерии, из-за чего противник несет значительные потери.
https://ukraina.ru/20220808/1037382041.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
иностранные наемники, украина, всу, новости
Иностранные наемники пожаловались на командиров ВСУ - Spiegel
Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, разочаровались в украинском командовании. Об этом на днях сообщил немецкий журнал Der Spiegel
По словам бойцов Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ), командиры отправляли их на самоубийственные задания, зачастую без какой-либо подготовки и подкрепления или планов эвакуации.
В связи с этим некоторые наемники решили отказаться от сотрудничества с ВСУ и покинуть страну.
В частности, описывается случай, который произошел недалеко от Николаева, когда российские военные обнаружили отряд иностранных бойцов и начали обстреливать их позиции. При этом остальные члены подразделения отступили, оставив их без поддержки.
"Мы были буквально брошены, и они не хотели нас эвакуировать", — сказал один из солдат.
Кроме того, наемникам приказали вернуться на позицию, обнаруженную российскими войсками. В результате четверо погибли, несколько были ранены, а один наемник взят в плен.
Помимо этого бойцы сообщили о случаях мародерства и торговли оружием.
"Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности", — рассказал один из них.
Другой наемник подтвердил это, отметив, что ему было стыдно выполнять приказ украинского командования.
Как утверждает Spiegel, в канцелярии президента Украины Владимира Зеленского подтвердили получение жалоб. Отмечается, что они были направлены в правоохранительные органы.
Ранее иностранные наемники, прибывшие воевать на стороне Вооруженных сил Украины, назвали адом бои в ходе спецоперации России. Как отметили служившие в Ираке и Афганистане военнослужащие, российские войска имеют превосходящие силы авиации и артиллерии, из-за чего противник несет значительные потери.