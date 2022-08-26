В Киеве задержан наркодилер соратников Зеленского - СМИ - 26.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220826/1038135294.html
В Киеве задержан наркодилер соратников Зеленского - СМИ
В Киеве задержан наркодилер соратников Зеленского - СМИ - 26.08.2022 Украина.ру
В Киеве задержан наркодилер соратников Зеленского - СМИ
В украинской столице прокуратура задержала дилера, который поставлял кокаин депутатам партии "Слуга народа", сообщает 26 августа "Страна.UA". На сайте Киевской городской прокуратуры также сообщают о задержании наркоторговца
2022-08-26T09:41
2022-08-26T09:41
новости
наркотики
кокаин
киев
прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102095/45/1020954546_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_7df13f8ff9709ab94195cdb77dee8f0e.jpg.webp
По данным информационного агентства, задержанный это Юрий Чернецкий, причастность которого к цепочке поставок наркотиков в кабинеты украинской элиты, выяснили почти год назад."Мужчина был пойман в момент передачи запрещенного вещества покупателю. При нем обнаружили более 20 пакетов с расфасованным порошком, электронные весы, большая сумма наличных денег и патроны. Уточняется, что дилер неоднократно попадал в поле зрения полиции", - сообщается на сайте прокуратуры.В ведомстве уточнили, что при обыске у задержанного изъяли более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы.Ранее РИА Новости сообщило о том, что российские силовые структуры обнаружили схрон с наркотиками и оружием для украинских ДРГ в поселке Велетенское Херсонской области.Также в начале лета украинские правоохранительные органы отчитались о задержании некой преступной группы, которая занималась торговлей наркотиками среди военнослужащих ВСУ. Курировалась она, утверждается на сайте Госбюро расследований, якобы российскими спецслужбами.
https://ukraina.ru/20220714/1036340165.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102095/45/1020954546_47:0:755:531_1920x0_80_0_0_a1a73d6c179716160ce539ef80711c01.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, наркотики, кокаин, киев, прокуратура
Новости, наркотики, кокаин, Киев, Прокуратура

В Киеве задержан наркодилер соратников Зеленского - СМИ

09:41 26.08.2022
 
© courtney mandryk / flickr
© courtney mandryk / flickr
Читать в
В украинской столице прокуратура задержала дилера, который поставлял кокаин депутатам партии "Слуга народа", сообщает 26 августа "Страна.UA". На сайте Киевской городской прокуратуры также сообщают о задержании наркоторговца
По данным информационного агентства, задержанный это Юрий Чернецкий, причастность которого к цепочке поставок наркотиков в кабинеты украинской элиты, выяснили почти год назад.
"Мужчина был пойман в момент передачи запрещенного вещества покупателю. При нем обнаружили более 20 пакетов с расфасованным порошком, электронные весы, большая сумма наличных денег и патроны. Уточняется, что дилер неоднократно попадал в поле зрения полиции", - сообщается на сайте прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что при обыске у задержанного изъяли более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы.
Ранее РИА Новости сообщило о том, что российские силовые структуры обнаружили схрон с наркотиками и оружием для украинских ДРГ в поселке Велетенское Херсонской области.
Также в начале лета украинские правоохранительные органы отчитались о задержании некой преступной группы, которая занималась торговлей наркотиками среди военнослужащих ВСУ. Курировалась она, утверждается на сайте Госбюро расследований, якобы российскими спецслужбами.
Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте
14 июля, 12:34
Секс, наркотики, оружие: почему Нидерланды помогают Украине
 
НовостинаркотикикокаинКиевПрокуратура
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06Время работает на Россию. Причины торможения оружейных поставок в СВО
10:04Заклятые союзники: как СБУ боролась с агрессией Польши, Румынии и Венгрии
10:02"На каких-то бумажках": в Bloomberg рассказали, как Киев отчитывается за полученное оружие
09:57Шольц отказался помогать Украине оружием для ударов по территории РФ
09:56В Курске задержан украинский шпион – ФСБ
09:55Венгрия уберегла патриарха Кирилла от санкций
09:44Французский обозреватель объяснил, почему Путин не доверяет Макрону
09:41В Киеве задержан наркодилер соратников Зеленского - СМИ
09:25При отступлении ВСУ бросают тела иностранных наемников – Всероссийское казачье общество
09:18Украинская чиновница заявила о намерениях Киева построить базы НАТО в Крыму
08:58Россия надеется, что киевские силовики не обстреляют миссию МАГАТЭ — Полянский
08:48Аналитик назвал потери Европы от остановки "Северного потока" на три дня
08:34Трасс отказалась назвать Макрона другом Британии
08:31Константин Затулин: Из-за ударов по ЗАЭС красную черту Украина перешла
08:26Чехия предложит ЕС отменить упрощенный визовый режим для россиян
08:20Главное на 26 августа: в России и в мире
08:15Ремизов: Мы должны стать большим Израилем
08:12Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины
08:00Эксперт объяснил, почему спецоперацию не называют войной
07:57Власти Запорожской области сообщили о загоревшихся лесах в районе АЭС
Лента новостейМолния