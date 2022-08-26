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В Киеве задержан наркодилер соратников Зеленского - СМИ

В Киеве задержан наркодилер соратников Зеленского - СМИ - 26.08.2022 Украина.ру

В Киеве задержан наркодилер соратников Зеленского - СМИ

В украинской столице прокуратура задержала дилера, который поставлял кокаин депутатам партии "Слуга народа", сообщает 26 августа "Страна.UA". На сайте Киевской городской прокуратуры также сообщают о задержании наркоторговца

2022-08-26T09:41

2022-08-26T09:41

2022-08-26T09:41

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наркотики

кокаин

киев

прокуратура

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По данным информационного агентства, задержанный это Юрий Чернецкий, причастность которого к цепочке поставок наркотиков в кабинеты украинской элиты, выяснили почти год назад."Мужчина был пойман в момент передачи запрещенного вещества покупателю. При нем обнаружили более 20 пакетов с расфасованным порошком, электронные весы, большая сумма наличных денег и патроны. Уточняется, что дилер неоднократно попадал в поле зрения полиции", - сообщается на сайте прокуратуры.В ведомстве уточнили, что при обыске у задержанного изъяли более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы.Ранее РИА Новости сообщило о том, что российские силовые структуры обнаружили схрон с наркотиками и оружием для украинских ДРГ в поселке Велетенское Херсонской области.Также в начале лета украинские правоохранительные органы отчитались о задержании некой преступной группы, которая занималась торговлей наркотиками среди военнослужащих ВСУ. Курировалась она, утверждается на сайте Госбюро расследований, якобы российскими спецслужбами.

https://ukraina.ru/20220714/1036340165.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наркотики, кокаин, киев, прокуратура