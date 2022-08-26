https://ukraina.ru/20220826/1038133419.html

Краматорск в период СВО

Краматорск в период СВО - 26.08.2022 Украина.ру

Краматорск в период СВО

Принуждение к эвакуации и ожидание родственников из ДНР

2022-08-26T10:31

2022-08-26T10:31

2022-08-26T11:04

эксклюзив

украина

сво

краматорск

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Город Краматорск, который местные жители ласково называют Крамахой, сейчас является формальной столицей подконтрольной Киеву части Донецкой области. В октябре 2014 года сюда переехала назначенная Киевом Донецкая областная администрация, а теперь здесь находится также военно-гражданская администрация области и прочие украинские региональные структуры.Местных жителей отсюда заставляют эвакуироваться, а в случае отказа им грозит допрос в СБУ. В лучшем случае их заставляют подписать бумагу, согласно которой государство Украина никакой ответственности за их безопасность не несет. У родителей отбирают приемных детей, если они отказываются эвакуироваться. В чатах Краматорска пишут, что нередко покинутые дома и квартиры горожан самовольно занимают военнослужащие ВСУ, но мэр города Александр Гончаренко поспешил заявить, что такого быть не может.Администрация области подозревает, что большинство оставшихся жителей просто ожидают прихода российских войск. Власти запугивают население российскими ударами, но многие помнят, почему удар по железнодорожному вокзалу Краматорска в апреле во время эвакуации, западные и украинские СМИ быстро замяли — судя по номеру, ракета «Точка-У» была украинской. Власти Краматорска также заявляют, что зимой в городе точно не будет отопления, но многие местные жители, отказываясь уезжать, скупают буржуйки.Не секрет, что среди военнослужащих ДНР много жителей Краматорска и Славянска, Артемовска и Авдеевки, пока подконтрольных Киеву. Сейчас, после восьмилетней разлуки, они с боями пробиваются к себе домой, где их ждут родные, которые остаются в городе, несмотря на опасности и бытовые неудобства.В августе в Краматорск стали возвращаться и многие из выехавших из города весной, так как не нашли себе ни заработка, ни нормального жилья в других регионах. С каждой неделей растет и очередь за гуманитарной помощью от международных организаций. Очередь иногда тянется на два-три квартала. Вместе с тем абсолютно пуст сад Бернацкого в старой части города, излюбленное место отдыха горожан. Лишь изредка проезжают полицейские патрули, высматривая возможных «коллаборантов». Автомобили проверяют не только на наличие оружия или переписки в телефоне с дончанами, но и на предмет контрафактного алкоголя. Поскольку в регионе действует сухой закон, в Краматорске процветает нелегальная торговля алкоголем.На запад Украины из Краматорска эвакуируют и промышленные предприятия, вероятно, не надеясь удержать город. В июле Верховная Рада приняла решение передать имущество Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ) в государственную собственность. Национализация предприятия и вывоз оборудования приведет к тому, что НКМЗ потеряет свою ценность как имущественный, инженерный и производственный комплекс, как говорит генеральный директор НКМЗ Игорь Протыняк. Он выступил с видеобращением к работникам, акционерам завода и жителям города, призвав всех неравнодушных к судьбе завода и города подписать петицию против его вывоза.Журнал «Форбс-Украина» сообщает, что завод «отжали», так как он нужен для производства вооружений, но к владельцам и руководству завода у центральных властей нет доверия — их подозревают в связях с россиянами. «Руководство страны не хотело делиться с владельцем завода информацией о том, что и сколько для армии нужно выработать, поскольку остерегалось утечки. Поэтому решили национализировать имущество. Мы не собираемся раскрывать владельцу, связанному с россиянами, информацию, что нам нужно для контрнаступления», — говорит собеседник Forbes в руководстве фракции «Слуга народа». Владельцам НКМЗ обещают возместить имущество, но как-нибудь потом, «через пять лет после отмены военного положения».С 23 по 26 августа в городе действует ряд запретов: не работают магазины и банки, не ходит общественный транспорт. Накануне горожане выстаивали длинные очереди в немногие работавшие магазины, чтобы запастись едой и водой на следующие три дня.На окраине Краматорска в селе Дмитровка до сих пор работает молочная ферма, хотя из 60 ее работников осталось только 20. Зоотехники фермы не знают, что делать с поголовьем коров и куда сбывать молоко, если население эвакуируют. Местные частные хозяйства, по словам фермеров, нередко просто отпускали коров на волю, покидая село.Весной 2014 года Краматорск был одним из центров восстания в Донбассе. С тех пор там не прекращались волны репрессий, а сейчас и дня не проходит без предъявления обвинений каким-нибудь жителям города. Краматорск всегда был неразрывно связан с Донецком, как экономическими, так и родственными связями. И даже восьмилетняя навязчивая националистическая пропаганда разорвать их так и не смогла.

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, украина, сво, краматорск