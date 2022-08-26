https://ukraina.ru/20220826/1038130076.html

Зеленский назвал предстоящую зиму самой сложной в истории Украины

Зеленский назвал предстоящую зиму самой сложной в истории Украины - 26.08.2022 Украина.ру

Зеленский назвал предстоящую зиму самой сложной в истории Украины

Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ. Об этом 25 августа вечером заявил в обращении к народу президент страны Владимир Зеленский

2022-08-26T07:38

2022-08-26T07:38

2022-08-26T07:43

зима

владимир зеленский

украина

дрова

новости

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Он напомнил, что стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубометров.В таких условиях Киев пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме, заверил украинцев глава государства.Политик назвал ситуацию с газом "очень опасной и очень острой".Ранее украинские чиновники уже заявляли о грядущих проблемах в отопительный период. Так, мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о возможности перебоев с электричеством. Политик заверил, что власти готовы справиться с такой ситуацией при помощи запасов мазута, но только на короткий период. Кличко также отметил, что температура в домах может опуститься ниже нормы, поэтому градоначальник призвал киевлян запастись теплыми вещами и одеялами.Мэр Львова Андрей Садовой, в свою очередь, обратился к горожанам с призывом закупаться дровами из-за "аномальной и труднопредставляемой ситуации", которая, по его мнению, случится зимой на подведомственной ему территории.Как сообщают украинские СМИ, в этом году дровяной сезон в стране начался гораздо раньше обычного, и наплыв покупателей ощущается во всех лесничествах.

https://ukraina.ru/20220817/1037761461.html

зима

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

зима, владимир зеленский, украина, дрова, новости