https://ukraina.ru/20220826/1038129516.html

“Сделать исключение": Гаага попросит временно не исполнять антироссийские санкции

“Сделать исключение": Гаага попросит временно не исполнять антироссийские санкции - 26.08.2022 Украина.ру

“Сделать исключение": Гаага попросит временно не исполнять антироссийские санкции

Нидерландский город Гаага попросит о временном освобождении от ограничительных мер Евросоюза против России. Об этом 25 августа сообщило агентство Рейтер со ссылкой на письмо члена городского совета Саскии Брейнес

2022-08-26T07:11

2022-08-26T07:11

2022-08-26T07:16

газ

гаага

новости

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Согласно санкциям, введенным ЕС против России после начала спецоперации на Украине, правительство и другие госорганы прекращают действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Как отмечается, Гаага пытается найти замену поставкам газа от "Газпрома", но попытки в прошлые два месяца привлечь поставщиков не удались.Она предположила, что отсрочку предоставят, потому что Гаага выполнила условие проведение тендера, но без положительного результата. Кроме того, Брейнес отметила, что новое соглашение, которое вступит в силу 1 января, будет значительно дороже, чем действующий контракт города с "Газпромом".После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

газ, гаага, новости