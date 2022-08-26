Эксперт предложил противостоять Западу методами Василия III - 26.08.2022 Украина.ру
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Эксперт предложил противостоять Западу методами Василия III
Эксперт предложил противостоять Западу методами Василия III - 26.08.2022 Украина.ру
Эксперт предложил противостоять Западу методами Василия III
Эффект внезапности и натиска России не сработал в информационной войне, значит более успешной может быть тактика настойчивости, методичности и воли к победе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
2022-08-26T07:10
2022-08-26T07:10
новости
михаил ремизов
информационная война
россия
украина
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Ремизов привел в пример борьбу за западнорусские земли в начале XVI века при великом князе Василии IIIИвановиче, именуемом "последним собирателем русской земли".Василий IIIдействовал упорно и методично, от цели воссоединить все русские земли под властью московского государя не отступил, добавил Ремизов. Россию в новых условиях может привести к победе такая же методичность, заключил Ремизов.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220724/1034319212.html
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новости, михаил ремизов, информационная война, россия, украина
Новости, Михаил Ремизов, информационная война, Россия, Украина

Эксперт предложил противостоять Западу методами Василия III

07:10 26.08.2022
 
© РИА Новости . Рудольф Кучеров / Перейти в фотобанкШтурм Киева Батыем
Штурм Киева Батыем - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Рудольф Кучеров
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Эффект внезапности и натиска России не сработал в информационной войне, значит более успешной может быть тактика настойчивости, методичности и воли к победе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
Ремизов привел в пример борьбу за западнорусские земли в начале XVI века при великом князе Василии IIIИвановиче, именуемом "последним собирателем русской земли".
"При нем было три осады Смоленска. Только третья закончилась удачной. Что-то не так просчитали, были сложности в инженерном отношении. Кстати, было очень ожесточенное сопротивление со стороны русских жителей Смоленска войскам Василия III. Но снова и снова собирал силы для похода, и третья осада увенчалась успехом", - напомнил Ремизов.
Василий IIIдействовал упорно и методично, от цели воссоединить все русские земли под властью московского государя не отступил, добавил Ремизов. Россию в новых условиях может привести к победе такая же методичность, заключил Ремизов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
И. Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану (1889-1896).
24 июля, 11:21
Три харьковчанина, царь и султан. "Письмо запорожцев" во времени и живописи
 
НовостиМихаил Ремизовинформационная войнаРоссияУкраина
 
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