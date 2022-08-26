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Эксперт предложил противостоять Западу методами Василия III
Эксперт предложил противостоять Западу методами Василия III - 26.08.2022 Украина.ру
Эксперт предложил противостоять Западу методами Василия III
Эффект внезапности и натиска России не сработал в информационной войне, значит более успешной может быть тактика настойчивости, методичности и воли к победе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
2022-08-26T07:10
2022-08-26T07:10
2022-08-26T07:10
новости
михаил ремизов
информационная война
россия
украина
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Ремизов привел в пример борьбу за западнорусские земли в начале XVI века при великом князе Василии IIIИвановиче, именуемом "последним собирателем русской земли".Василий IIIдействовал упорно и методично, от цели воссоединить все русские земли под властью московского государя не отступил, добавил Ремизов. Россию в новых условиях может привести к победе такая же методичность, заключил Ремизов.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220724/1034319212.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, михаил ремизов, информационная война, россия, украина
Новости, Михаил Ремизов, информационная война, Россия, Украина
Эксперт предложил противостоять Западу методами Василия III
Эффект внезапности и натиска России не сработал в информационной войне, значит более успешной может быть тактика настойчивости, методичности и воли к победе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
Ремизов привел в пример борьбу за западнорусские земли в начале XVI века при великом князе Василии IIIИвановиче, именуемом "последним собирателем русской земли".
"При нем было три осады Смоленска. Только третья закончилась удачной. Что-то не так просчитали, были сложности в инженерном отношении. Кстати, было очень ожесточенное сопротивление со стороны русских жителей Смоленска войскам Василия III. Но снова и снова собирал силы для похода, и третья осада увенчалась успехом", - напомнил Ремизов.
Василий IIIдействовал упорно и методично, от цели воссоединить все русские земли под властью московского государя не отступил, добавил Ремизов. Россию в новых условиях может привести к победе такая же методичность, заключил Ремизов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь