https://ukraina.ru/20220826/1038120121.html

Эксперт предложил противостоять Западу методами Василия III

Эксперт предложил противостоять Западу методами Василия III - 26.08.2022 Украина.ру

Эксперт предложил противостоять Западу методами Василия III

Эффект внезапности и натиска России не сработал в информационной войне, значит более успешной может быть тактика настойчивости, методичности и воли к победе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов

2022-08-26T07:10

2022-08-26T07:10

2022-08-26T07:10

новости

михаил ремизов

информационная война

россия

украина

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Ремизов привел в пример борьбу за западнорусские земли в начале XVI века при великом князе Василии IIIИвановиче, именуемом "последним собирателем русской земли".Василий IIIдействовал упорно и методично, от цели воссоединить все русские земли под властью московского государя не отступил, добавил Ремизов. Россию в новых условиях может привести к победе такая же методичность, заключил Ремизов.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220724/1034319212.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, михаил ремизов, информационная война, россия, украина