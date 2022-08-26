Ремизов: горячая фаза конфликта на Украине завершится без мирных актов - 26.08.2022 Украина.ру
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Ремизов: горячая фаза конфликта на Украине завершится без мирных актов
Ремизов: горячая фаза конфликта на Украине завершится без мирных актов - 26.08.2022 Украина.ру
Ремизов: горячая фаза конфликта на Украине завершится без мирных актов
Украинская сторона ведет тотальную войну, следовательно исключает возможность завершения конфликта каким-либо договором. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
2022-08-26T07:54
2022-08-26T07:54
новости
михаил ремизов
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украина
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Горячая фаза вооруженного конфликта завершится по факту на какой-то из линий разграничения, предположил Ремизов. В киевских властях эксперт не видит договороспособного субъекта.Украинские власти не могут быть субъектом договоренностей, о чем сами заявляют. Москва не должна рассматривать договорные сценарии с сегодняшним Киевом, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220824/1038026656.html
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новости, михаил ремизов, сво, украина
Новости, Михаил Ремизов, СВО, Украина

Ремизов: горячая фаза конфликта на Украине завершится без мирных актов

07:54 26.08.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы ополчения ДНР на линии разграничения
Бойцы ополчения ДНР на линии разграничения - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Украинская сторона ведет тотальную войну, следовательно исключает возможность завершения конфликта каким-либо договором. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
Горячая фаза вооруженного конфликта завершится по факту на какой-то из линий разграничения, предположил Ремизов. В киевских властях эксперт не видит договороспособного субъекта.
"Раз уж они стали вести тотальную войну, то она не подразумевает возможность сделки. Она подразумевает расчеловечивание противника и исключает возможность договориться с ним", - сказал Ремизов.
Украинские власти не могут быть субъектом договоренностей, о чем сами заявляют. Москва не должна рассматривать договорные сценарии с сегодняшним Киевом, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 09:02
"Отрезок между рекой и Польшей": в США предположили, что останется от Украины после СВОУкраина может остаться без юга и левобережья Днепра при затягивании конфликта из-за увеличения военной помощи США, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative
 
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