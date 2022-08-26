Ремизов: горячая фаза конфликта на Украине завершится без мирных актов

"Отрезок между рекой и Польшей": в США предположили, что останется от Украины после СВО

Украина может остаться без юга и левобережья Днепра при затягивании конфликта из-за увеличения военной помощи США, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative