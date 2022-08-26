Ремизов: горячая фаза конфликта на Украине завершится без мирных актов
Украинская сторона ведет тотальную войну, следовательно исключает возможность завершения конфликта каким-либо договором. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
Горячая фаза вооруженного конфликта завершится по факту на какой-то из линий разграничения, предположил Ремизов. В киевских властях эксперт не видит договороспособного субъекта.
"Раз уж они стали вести тотальную войну, то она не подразумевает возможность сделки. Она подразумевает расчеловечивание противника и исключает возможность договориться с ним", - сказал Ремизов.
Украинские власти не могут быть субъектом договоренностей, о чем сами заявляют. Москва не должна рассматривать договорные сценарии с сегодняшним Киевом, заключил эксперт.
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24 августа, 09:02"Отрезок между рекой и Польшей": в США предположили, что останется от Украины после СВОУкраина может остаться без юга и левобережья Днепра при затягивании конфликта из-за увеличения военной помощи США, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative