Ремизов: Мы должны стать большим Израилем
Вооруженный конфликт на Украине вряд ли закончится компромиссом, и России стоит изучить опыт сосуществования граждан в Южной Корее и КНДР, Индии и Пакистане и Израиле, окруженного противником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
Компромисс с Украиной вряд ли возможен, считает Ремизов. Возможно замораживание конфликта и статус-кво без больших политических договоренностей, предположил эксперт. Линия фронта может стабилизироваться и превратиться в долговременную линию вынужденного разграничения.
"Наше общество должно найти равновесие и показать сопротивляемость в долговременных условиях. В каком-то смысле, мы должны стать большим Израилем с точки зрения того, как Израиль относится к своим врагам по всему миру и того, как он выстраивает систему военной службы и военного резерва, охватывая большее число населения, чем в других развитых государствах", - сказал Ремизов.
Эксперт предложил расширить концепцию подготовки военного резерва по примеру США или Швейцарии, где государство рассчитывает на вооруженных граждан в критической ситуации, и обеспечивает комплексом преференций. Возможно, России придется вернуться к комплексу антитеррористических мер, заключил эксперт.
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