Ремизов: Мы должны стать большим Израилем - 26.08.2022 Украина.ру
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Ремизов: Мы должны стать большим Израилем
Ремизов: Мы должны стать большим Израилем - 26.08.2022 Украина.ру
Ремизов: Мы должны стать большим Израилем
Вооруженный конфликт на Украине вряд ли закончится компромиссом, и России стоит изучить опыт сосуществования граждан в Южной Корее и КНДР, Индии и Пакистане и Израиле, окруженного противником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
2022-08-26T08:15
2022-08-26T08:15
новости
израиль
россия
сво
михаил ремизов
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Компромисс с Украиной вряд ли возможен, считает Ремизов. Возможно замораживание конфликта и статус-кво без больших политических договоренностей, предположил эксперт. Линия фронта может стабилизироваться и превратиться в долговременную линию вынужденного разграничения.Эксперт предложил расширить концепцию подготовки военного резерва по примеру США или Швейцарии, где государство рассчитывает на вооруженных граждан в критической ситуации, и обеспечивает комплексом преференций. Возможно, России придется вернуться к комплексу антитеррористических мер, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220821/1037916185.html
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новости, израиль, россия, сво, михаил ремизов
Новости, Израиль, Россия, СВО, Михаил Ремизов

Ремизов: Мы должны стать большим Израилем

08:15 26.08.2022
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Вооруженный конфликт на Украине вряд ли закончится компромиссом, и России стоит изучить опыт сосуществования граждан в Южной Корее и КНДР, Индии и Пакистане и Израиле, окруженного противником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
Компромисс с Украиной вряд ли возможен, считает Ремизов. Возможно замораживание конфликта и статус-кво без больших политических договоренностей, предположил эксперт. Линия фронта может стабилизироваться и превратиться в долговременную линию вынужденного разграничения.
"Наше общество должно найти равновесие и показать сопротивляемость в долговременных условиях. В каком-то смысле, мы должны стать большим Израилем с точки зрения того, как Израиль относится к своим врагам по всему миру и того, как он выстраивает систему военной службы и военного резерва, охватывая большее число населения, чем в других развитых государствах", - сказал Ремизов.
Эксперт предложил расширить концепцию подготовки военного резерва по примеру США или Швейцарии, где государство рассчитывает на вооруженных граждан в критической ситуации, и обеспечивает комплексом преференций. Возможно, России придется вернуться к комплексу антитеррористических мер, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 14:35
Из-за ядерной сделки с Ираном отношения США и Израиля могут пошатнутьсяНа фоне прогресса в переговорах с Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе отношения США и их главного союзника на Ближнем Востоке – Израиля – переживают период напряженности, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники
 
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