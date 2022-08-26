https://ukraina.ru/20220826/1038119243.html

Ремизов: Мы должны стать большим Израилем

Ремизов: Мы должны стать большим Израилем - 26.08.2022 Украина.ру

Ремизов: Мы должны стать большим Израилем

Вооруженный конфликт на Украине вряд ли закончится компромиссом, и России стоит изучить опыт сосуществования граждан в Южной Корее и КНДР, Индии и Пакистане и Израиле, окруженного противником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов

2022-08-26T08:15

2022-08-26T08:15

2022-08-26T08:15

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Компромисс с Украиной вряд ли возможен, считает Ремизов. Возможно замораживание конфликта и статус-кво без больших политических договоренностей, предположил эксперт. Линия фронта может стабилизироваться и превратиться в долговременную линию вынужденного разграничения.Эксперт предложил расширить концепцию подготовки военного резерва по примеру США или Швейцарии, где государство рассчитывает на вооруженных граждан в критической ситуации, и обеспечивает комплексом преференций. Возможно, России придется вернуться к комплексу антитеррористических мер, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220821/1037916185.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, израиль, россия, сво, михаил ремизов