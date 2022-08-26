Эксперт объяснил, почему спецоперацию не называют войной - 26.08.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему спецоперацию не называют войной
Эксперт объяснил, почему спецоперацию не называют войной - 26.08.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему спецоперацию не называют войной
Специальную военную операцию России на Украине нельзя путать с войной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
2022-08-26T08:00
2022-08-26T08:00
новости
сво
михаил ремизов
украина
донбасс
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Специальная военная операция (СВО) была рассчитана на эффект внезапности, но он не оправдался, заявил Ремизов. По его словам, это "обычное дело, что какие-то планы могут не оправдаться".Эксперт предположил, что война, начатая в 2014 году, продлится дольше специальной военной операции.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, михаил ремизов, украина, донбасс
Новости, СВО, Михаил Ремизов, Украина, Донбасс

Эксперт объяснил, почему спецоперацию не называют войной

08:00 26.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Читать в
Специальную военную операцию России на Украине нельзя путать с войной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
Специальная военная операция (СВО) была рассчитана на эффект внезапности, но он не оправдался, заявил Ремизов. По его словам, это "обычное дело, что какие-то планы могут не оправдаться".
"Вообще нужно разделять СВО с состоянием войны, в котором мы находимся. Оно началось как минимум с 2014 года, когда велись боевые действия высокой интенсивности. Вполне возможно, что это состояние не закончится с момента, когда после СВО наступит перемирие", - сказал Ремизов.
Эксперт предположил, что война, начатая в 2014 году, продлится дольше специальной военной операции.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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