https://ukraina.ru/20220826/1038119036.html

Эксперт объяснил, почему спецоперацию не называют войной

Эксперт объяснил, почему спецоперацию не называют войной - 26.08.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему спецоперацию не называют войной

Специальную военную операцию России на Украине нельзя путать с войной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов

2022-08-26T08:00

2022-08-26T08:00

2022-08-26T08:00

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Специальная военная операция (СВО) была рассчитана на эффект внезапности, но он не оправдался, заявил Ремизов. По его словам, это "обычное дело, что какие-то планы могут не оправдаться".Эксперт предположил, что война, начатая в 2014 году, продлится дольше специальной военной операции.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, михаил ремизов, украина, донбасс