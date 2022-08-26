https://ukraina.ru/20220826/1038119036.html
Эксперт объяснил, почему спецоперацию не называют войной
Эксперт объяснил, почему спецоперацию не называют войной - 26.08.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему спецоперацию не называют войной
Специальную военную операцию России на Украине нельзя путать с войной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
2022-08-26T08:00
2022-08-26T08:00
2022-08-26T08:00
новости
сво
михаил ремизов
украина
донбасс
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Специальная военная операция (СВО) была рассчитана на эффект внезапности, но он не оправдался, заявил Ремизов. По его словам, это "обычное дело, что какие-то планы могут не оправдаться".Эксперт предположил, что война, начатая в 2014 году, продлится дольше специальной военной операции.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037654273_52:0:2771:2039_1920x0_80_0_0_9134b5938cd57e808d28176fdd9a3de2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, михаил ремизов, украина, донбасс
Новости, СВО, Михаил Ремизов, Украина, Донбасс
Эксперт объяснил, почему спецоперацию не называют войной
Специальную военную операцию России на Украине нельзя путать с войной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
Специальная военная операция (СВО) была рассчитана на эффект внезапности, но он не оправдался, заявил Ремизов. По его словам, это "обычное дело, что какие-то планы могут не оправдаться".
"Вообще нужно разделять СВО с состоянием войны, в котором мы находимся. Оно началось как минимум с 2014 года, когда велись боевые действия высокой интенсивности. Вполне возможно, что это состояние не закончится с момента, когда после СВО наступит перемирие", - сказал Ремизов.
Эксперт предположил, что война, начатая в 2014 году, продлится дольше специальной военной операции.
Полный текст интервью можно прочитать здесь