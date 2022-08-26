Украина ведет тотальную войну - эксперт - 26.08.2022 Украина.ру
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Украина ведет тотальную войну - эксперт
Украина ведет тотальную войну - эксперт - 26.08.2022 Украина.ру
Украина ведет тотальную войну - эксперт
Украинские войска забрасывают минами-лепестками жилые массивы, наносят удары по гражданским объектам в России, бьют по Запорожской АЭС. Серия терактов говорит о том, что противник ведет тотальную войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
2022-08-26T07:00
2022-08-26T07:00
новости
украина
сво
россия
михаил ремизов
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Перед обществом и страной отрывается выбор стратегии информационного противостояния, сказал Ремизов. Или общество будет существовать отдельно, или сфокусируется на угрозе и мобилизуется перед ее лицом. Вторая стратегия жизнеспособна, так как противник ведет тотальную войну на уничтожение, заявил Ремизов.Реальность сформировал противник, заключил Ремизов. И для победы в противостоянии, по мнению эксперта, российское общество должно измениться.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220825/1038073328.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, сво, россия, михаил ремизов
Новости, Украина, СВО, Россия, Михаил Ремизов

Украина ведет тотальную войну - эксперт

07:00 26.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украинские войска забрасывают минами-лепестками жилые массивы, наносят удары по гражданским объектам в России, бьют по Запорожской АЭС. Серия терактов говорит о том, что противник ведет тотальную войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
Перед обществом и страной отрывается выбор стратегии информационного противостояния, сказал Ремизов. Или общество будет существовать отдельно, или сфокусируется на угрозе и мобилизуется перед ее лицом. Вторая стратегия жизнеспособна, так как противник ведет тотальную войну на уничтожение, заявил Ремизов.
"Это война, в которой не разбирают средств. Это война, в которой нет принципиальных различий между комбатантами и не комбатантами, хотя это принципиально для военного права с давних времен. В условиях тотальной войны оно отвергается. Гражданские оказываются в числе допустимых жертв и допустимых мишеней с точки зрения того, кто эту войну ведет", - сказал Ремизов.
Реальность сформировал противник, заключил Ремизов. И для победы в противостоянии, по мнению эксперта, российское общество должно измениться.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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