https://ukraina.ru/20220826/1038117086.html

Украина ведет тотальную войну - эксперт

Украина ведет тотальную войну - эксперт - 26.08.2022 Украина.ру

Украина ведет тотальную войну - эксперт

Украинские войска забрасывают минами-лепестками жилые массивы, наносят удары по гражданским объектам в России, бьют по Запорожской АЭС. Серия терактов говорит о том, что противник ведет тотальную войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов

2022-08-26T07:00

2022-08-26T07:00

2022-08-26T07:00

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Перед обществом и страной отрывается выбор стратегии информационного противостояния, сказал Ремизов. Или общество будет существовать отдельно, или сфокусируется на угрозе и мобилизуется перед ее лицом. Вторая стратегия жизнеспособна, так как противник ведет тотальную войну на уничтожение, заявил Ремизов.Реальность сформировал противник, заключил Ремизов. И для победы в противостоянии, по мнению эксперта, российское общество должно измениться.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220825/1038073328.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, россия, михаил ремизов