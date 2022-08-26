https://ukraina.ru/20220826/1038112320.html

Туристы остаются в Крыму. Хотя их стало меньше

Туристы остаются в Крыму. Хотя их стало меньше - 26.08.2022 Украина.ру

Туристы остаются в Крыму. Хотя их стало меньше

Конец августа — время подведения промежуточных итогов летнего курортного сезона на полуострове. И хотя эксперты заявляют — турпоток снизился почти на 50%,... Украина.ру, 26.08.2022

2022-08-26T10:17

2022-08-26T10:17

2022-08-26T11:23

крым

эксклюзив

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Конец августа — время подведения промежуточных итогов летнего курортного сезона на полуострове. И хотя эксперты заявляют — турпоток снизился почти на 50%, реальность оказывается другой.Пляжи Крыма заполнены туристами, в отелях и гостиницах брони расписаны до октября и дальше. Автомобильные пробки на полуострове особенно пугают жителей Симферополя, Севастополя и Ялты. Машин много. Чиновники и владельцы объектов размещения подтверждают — даже недавние взрывы не повлияли на ситуацию.А вам не показалось?..Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что по итогам летнего сезона 2022 года турпоток в Крым снизился почти на 50%. При этом в Краснодарском крае он сократился только на 10%.Накануне автору удалось проехать из Крыма на материк и убедится в том, что в Краснодарском крае машин действительно больше — под Славянском-на-Кубани, Анапой и Ростовом-на-Дону огромное скопление автомобилей в обе стороны. Однако поток машин на трассе «Таврида» в сторону Керчи и других городов полуострова также большой.Эксперты считают, что турпоток существенно не уменьшился из-за событий в Новофёдоровке и Джанкое. Те, кто уже приехал в Крым на отдых, тут и остаются. Пропагандистские видео в интернете о том, что туристы бегут с полуострова, могут распространять только те, кто не видит реальность.«Происшествия в Крыму этим летом не вызвали массовый отток туристов и отказ от бронирований, — поясняет Алексей Черняк, депутат Госдумы РФ от Республики Крым. — Мы ожидаем также хороший бархатный сезон, сейчас много броней на сентябрь, а показатели августа в этом году даже выше, чем год назад. Уверен, что и сентябрь покажет отличный результат. Конечно, в этом сезоне нам не до рекордов, но мы прекрасно понимаем обстановку в стране. Могу заверить — работники туротрасли осознают объективные причины».Также вице-президент АТОР Сергей Ромашкин указывает: 95% туристов прибыли в Крым на автотранспорте, еще 5% — по железной дороге. Это подтверждают и представители туротрасли. Количество тех, кто приезжает на полуостров, растёт все летние месяцы.«Мы не можем пожаловаться на массовые отмены броней. Например, сегодня две брони сняли на 28 августа, но это было связано с болезнью, нам даже прислали подтверждающие документы, — поясняет Анна, владелица одного из отелей в Гурзуфе. — Такого, чтобы народ прям бежал, этого нет. И, конечно, много автотуристов. Мы с начала лета устроили акцию, когда каждый турист на машине при заселении вытягивает билетик со скидкой от 1 до 5 тысяч рублей. Акция пользуется спросом, есть даже те, кто выигрывал 5 тысяч рублей, люди были очень довольны».Успехи и пораженияПрошлый год был довольно успешный для тех, кто работает в туризме. В Крыму отдохнули более 8 миллионов человек с января по сентябрь 2021 года. Это было на 25% больше аналогичного показателя в доковидном 2019 году. Тогда глава региона Сергей Аксёнов уверял, что 62% туристов прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% — на самолете и 8% — на поезде.Показатели 2022 года существенно отличаются. Согласно данным Росстата, с января по март количество постояльцев в средствах размещения оказалось почти на 35% ниже, чем годом ранее. Снижение турпотока привело к небывалому явлению — снижению стоимости отдыха.«Мы были вынуждены делать цены меньше, — поясняет Людмила Будник, владелица базы отдыха в Черноморском районе Крыма. — Туристы в основном интересуются именно дешёвыми вариантами. Нет такого спроса как раньше на дорогое жильё — только варианты как можно дешевле. Они расходятся как горячие пирожки».Цены на размещение в Крыму ниже в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. Это касается не только легальных отелей от четырёх звёзд, но даже посуточной аренды квартир. Так, в Севастополе можно снять хорошую однушку у моря по такой же цене, как однушку, допустим, в Самаре, которая не является популярным курортом для жителей всей страны.«Нельзя судить об отдыхе в Крыму по одному месяцу, например, августу, — поясняет депутат Госсовета РК Евгений Михайлов. – Да, обстановка на полуострове накладывает свой отпечаток, но никто не ропщет — все относятся с пониманием. Кроме того, туристической отрасли очень помогает государство, мы получаем субсидии. Также у нас есть планы на межсезонье и следующий год».Михайлов уверен, что нынешние сложности — это отличный шанс для дальнейшего развития. Нужно понимать, как развивать туризм осенью и зимой, как привлекать гостей на полуостров в любое время года. Также можно наладить новые связи, освоить новые направления.«Мы активно сотрудничаем с Белоруссией и Казахстаном, — поясняет эксперт. — Например, зимой запускаем автобусные туры с Белоруссией. Конечно, цены будут другие, они станут меньше, для более экономных туристов. Но опять же, объекты размещения при этом будут работать, а не закрываться».Депутат отметил, что на полуострове нужно вкладывать деньги в людей. Только они имеют значение в сложившейся ситуации. Если удастся сохранить профессионалов, то курортный сезон и в следующем году пройдет хорошо.

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Никита Рассказов

Никита Рассказов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Рассказов

крым, эксклюзив