Отключение ЗАЭС, ожидание суда над "Азовом"*. Итоги 25 августа на Украине
На Запорожской АЭС два энергоблока отключились от сети из-за обстрелов Вооружённых сил Украины. На Западе обеспокоились по поводу будущего суда над боевиками "Азова"*
О том, что из-за пожара, начавшегося после удара со стороны украинских войск, два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети, сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Евгений Балицкий.
"Сегодня в результате удара со стороны вооружённых формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения", — рассказал он.
Сразу после ликвидации пожара один блок запустили в работу, сейчас готовят к подключению второй, добавил Балицкий. По его словам, электроснабжение всех городов и районов Запорожской области уже восстановили.
16:15Потери ВСУ, сбой в Северной Таврии. Главное на Украине на 16:00 25 августаВооружённые силы Украины продолжают нести потери. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о возможности военного переворота на Украине. В Херсонской и Запорожской областях произошло отключение электричества
Ранее стало известно, что Херсонская и Запорожская область частично оказались обесточены.
Как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, город и некоторые населенные пункты оказались обесточены.
После этого отключилось и водоснабжение. Вместе с тем мобильная связь работает, но с перебоями.
О таких же проблемах рассказали и в Запорожской области — там без электричества остался весь Мелитополь. Как заявил глава администрации Энергодара Александр Волга, причиной отключения электроэнергии стали обстрелы со стороны украинских войск.
"Вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, которые продолжались с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели", — отметил он.
Волга отметил, что на Запорожской АЭС сработали системы безопасности.
"Было произведено переподключение. На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии", — указал Волга.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что сбой в энергоснабжении не отразился на работе Запорожской АЭС.
При этом он отметил, что опасается, что Украина сорвёт визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС.
"Господин Гросси говорил, что он готов приехать на Запорожскую АЭС буквально в первых числах сентября. До этого осталось буквально меньше недели. Ждём с нетерпением, но боюсь, что со стороны официального Киева произойдет какая-то провокация, чтобы сорвать этот визит. В чистоту их намерений и желание разобраться с тем, что они там творили у них, (веры) нет", - сказал Рогов.
При этом он указал, что шансы того, что инспекционный визит на ЗАЭС делегации МАГАТЭ состоится, существенно выросли после встречи глав МАГАТЭ Рафаэля Гросси и "Ростатома" Алексея Лихачева. Рогов добавил, что со стороны властей будет сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасность делегации и полный доступ на все объекты АЭС.
Суд над "Азовом"*
Вечером 24 августа постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул замгенсека организации Розмари ДиКарло в игнорировании военных преступлений боевиков полка "Азов"*. Ранее на заседании Совета Безопасности ООН ДиКарло заявила, что в ООН обеспокоены в связи с планами России, ДНР и ЛНР организовать международный трибунал в Мариуполе.
ДиКарло, заявила, что любой трибунал должен обеспечивать защиту, "предоставляемую всем военнопленным международным правом, включая гарантии справедливого судебного разбирательства".
"Госпожа Розмари ДиКарло нашла слова, чтобы выразить озабоченность в связи с предстоящим судом над нацистами и садистами из "Азова"*, но ни слова не сказала об их ужасающих преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права, включая зверские пытки, информации о которых у международных чиновников, включая ООН, которых сейчас госпожа ДиКарло представляет, предостаточно", — заявил Небензя на заседании.
Он отметил, что такая позиция выглядит "крайне цинично и беспринципно и девальвирует продвигаемые Западом ценности свободы слова и защиты прав человека".
"Жаль, что вы этого не понимаете. Зато это хорошо понимают простые украинцы, сталкивающиеся со зверствами ВСУ и нацбатов и их бесчеловечными методами", — отметил постпред.
В свою очередь, посольство России в США заявило, что Соединённые Штаты опасаются предания огласке фактов, которые свидетельствуют о бесчеловечных действиях украинского националистического полка "Азов"* перед судебным процессом над военными преступниками.
"Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка "Азов"*. В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации", — заявили в посольстве.
В дипмиссии также выразили уверенность, что трибунал в Мариуполе "способен пролить свет на истинную сущность киевского режима".
Также в посольстве посольстве напомнили, что Россия в полной мере соблюдает Женевские конвенции и гарантирует пленным украинских войск надлежащие условия содержания.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отметил, что МИД ДНР работает над привлечением к участию в судебном процессе представителей международной общественности.
В США уже осудили судебный процесс над членами "Азова"*.
"Запланированные показательные процессы являются нелегитимными и издевательством над правосудием, и мы их решительно осуждаем", — заявил спикер Госдепа Нед Прайс.
Утром 25 августа стало известно о задержании в Калининграде сторонника "Азова"*, который хотел устроить теракт на объектах Балтийского флота и аэропорта "Храброво".
Вчера, 19:00Пакет Байдена, Джонсон в Киеве. Итоги 24 августа
"В городе Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин РФ, 1967 года рождения, приверженец… организации "Азов"*, вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта "Храброво"", — сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ФСБ, по указанию находящихся на Украине координаторов "Азова"* он планировал совершить диверсию и сбежать.
Отмечается, что по месту проживания в оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограмм в тротиловом эквиваленте, переписка с активными участниками "Азова"*, агитационная литература и символика запрещенной организации.
"Задержанный дал признательные показания... Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 ("приготовление к террористическому акту"), ч. 1 ст. 223.1 ("незаконное изготовление оружия") УК РФ", — отмечалось в сообщении.
Ранее сотрудниками ФСБ уже были пресечены диверсии сторонников украинских нацистов.
* - запрещённая в России террористическая организация