https://ukraina.ru/20220825/1038128810.html

Отключение ЗАЭС, ожидание суда над "Азовом"*. Итоги 25 августа на Украине

Отключение ЗАЭС, ожидание суда над "Азовом"*. Итоги 25 августа на Украине - 25.08.2022 Украина.ру

Отключение ЗАЭС, ожидание суда над "Азовом"*. Итоги 25 августа на Украине

На Запорожской АЭС два энергоблока отключились от сети из-за обстрелов Вооружённых сил Украины. На Западе обеспокоились по поводу будущего суда над боевиками "Азова"*

2022-08-25T19:00

2022-08-25T19:00

2022-08-25T19:00

хроники

эксклюзив

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О том, что из-за пожара, начавшегося после удара со стороны украинских войск, два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети, сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Евгений Балицкий."Сегодня в результате удара со стороны вооружённых формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения", — рассказал он.Сразу после ликвидации пожара один блок запустили в работу, сейчас готовят к подключению второй, добавил Балицкий. По его словам, электроснабжение всех городов и районов Запорожской области уже восстановили.Ранее стало известно, что Херсонская и Запорожская область частично оказались обесточены.Как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, город и некоторые населенные пункты оказались обесточены.После этого отключилось и водоснабжение. Вместе с тем мобильная связь работает, но с перебоями.О таких же проблемах рассказали и в Запорожской области — там без электричества остался весь Мелитополь. Как заявил глава администрации Энергодара Александр Волга, причиной отключения электроэнергии стали обстрелы со стороны украинских войск."Вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, которые продолжались с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели", — отметил он.Волга отметил, что на Запорожской АЭС сработали системы безопасности."Было произведено переподключение. На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии", — указал Волга.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что сбой в энергоснабжении не отразился на работе Запорожской АЭС.При этом он отметил, что опасается, что Украина сорвёт визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС."Господин Гросси говорил, что он готов приехать на Запорожскую АЭС буквально в первых числах сентября. До этого осталось буквально меньше недели. Ждём с нетерпением, но боюсь, что со стороны официального Киева произойдет какая-то провокация, чтобы сорвать этот визит. В чистоту их намерений и желание разобраться с тем, что они там творили у них, (веры) нет", - сказал Рогов.При этом он указал, что шансы того, что инспекционный визит на ЗАЭС делегации МАГАТЭ состоится, существенно выросли после встречи глав МАГАТЭ Рафаэля Гросси и "Ростатома" Алексея Лихачева. Рогов добавил, что со стороны властей будет сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасность делегации и полный доступ на все объекты АЭС.Суд над "Азовом"*Вечером 24 августа постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул замгенсека организации Розмари ДиКарло в игнорировании военных преступлений боевиков полка "Азов"*. Ранее на заседании Совета Безопасности ООН ДиКарло заявила, что в ООН обеспокоены в связи с планами России, ДНР и ЛНР организовать международный трибунал в Мариуполе.ДиКарло, заявила, что любой трибунал должен обеспечивать защиту, "предоставляемую всем военнопленным международным правом, включая гарантии справедливого судебного разбирательства"."Госпожа Розмари ДиКарло нашла слова, чтобы выразить озабоченность в связи с предстоящим судом над нацистами и садистами из "Азова"*, но ни слова не сказала об их ужасающих преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права, включая зверские пытки, информации о которых у международных чиновников, включая ООН, которых сейчас госпожа ДиКарло представляет, предостаточно", — заявил Небензя на заседании.Он отметил, что такая позиция выглядит "крайне цинично и беспринципно и девальвирует продвигаемые Западом ценности свободы слова и защиты прав человека"."Жаль, что вы этого не понимаете. Зато это хорошо понимают простые украинцы, сталкивающиеся со зверствами ВСУ и нацбатов и их бесчеловечными методами", — отметил постпред.В свою очередь, посольство России в США заявило, что Соединённые Штаты опасаются предания огласке фактов, которые свидетельствуют о бесчеловечных действиях украинского националистического полка "Азов"* перед судебным процессом над военными преступниками."Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка "Азов"*. В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации", — заявили в посольстве.В дипмиссии также выразили уверенность, что трибунал в Мариуполе "способен пролить свет на истинную сущность киевского режима".Также в посольстве посольстве напомнили, что Россия в полной мере соблюдает Женевские конвенции и гарантирует пленным украинских войск надлежащие условия содержания.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отметил, что МИД ДНР работает над привлечением к участию в судебном процессе представителей международной общественности.В США уже осудили судебный процесс над членами "Азова"*."Запланированные показательные процессы являются нелегитимными и издевательством над правосудием, и мы их решительно осуждаем", — заявил спикер Госдепа Нед Прайс.Утром 25 августа стало известно о задержании в Калининграде сторонника "Азова"*, который хотел устроить теракт на объектах Балтийского флота и аэропорта "Храброво"."В городе Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин РФ, 1967 года рождения, приверженец… организации "Азов"*, вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта "Храброво"", — сообщил Центр общественных связей ФСБ.По данным ФСБ, по указанию находящихся на Украине координаторов "Азова"* он планировал совершить диверсию и сбежать.Отмечается, что по месту проживания в оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограмм в тротиловом эквиваленте, переписка с активными участниками "Азова"*, агитационная литература и символика запрещенной организации."Задержанный дал признательные показания... Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 ("приготовление к террористическому акту"), ч. 1 ст. 223.1 ("незаконное изготовление оружия") УК РФ", — отмечалось в сообщении.Ранее сотрудниками ФСБ уже были пресечены диверсии сторонников украинских нацистов.* - запрещённая в России террористическая организация

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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