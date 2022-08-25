https://ukraina.ru/20220825/1038126082.html

Увеличение армии, цель России в борьбе с Западом. О чём говорили эксперты 25 августа

Увеличение армии, цель России в борьбе с Западом. О чём говорили эксперты 25 августа - 25.08.2022 Украина.ру

Увеличение армии, цель России в борьбе с Западом. О чём говорили эксперты 25 августа

Украина.ру, 25.08.2022

2022-08-25T17:58

2022-08-25T17:58

2022-08-25T17:58

эксклюзив

россия

армия

всу

михаил ремизов

запад

подберёзкин

петр акопов

владимир евсеев

владимир путин

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Увеличение российской армии – естественный ход в условиях спецоперации, наёмники должны быть уничтожены без суда и следствия, критерием успеха в противостоянии с Западом для России будет создание системы в стране, которую невозможно выключить извнеОб этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 25 августа.Армия России увеличиваетсяПрезидент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих. Таким образом, штатная численность российской армии составляет 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев поясняет, что в два миллиона входит Росгвардия (300 тысяч) и другие силовые структуры с разной численностью."То, что идет увеличение армии, это естественно в условиях спецоперации на Украине. Думаю, оно произойдет за счет добровольцев. Они идут через военкоматы, поэтому в эту категорию тоже попадают.Просто в этих 1,15 миллиона человек есть призывной контингент, который ранее был 225 тысяч в год за два призыва. Из этой суммы нужно вычесть призывников, тогда мы получим общую численность служащих по контракту, которых можно задействовать на Украине.Иначе трудно понять, как такая численность может быть достигнута", – рассказал Евсеев.Также он ответил на вопрос, могут ли ополченцы из Народной милиции ДНР/ЛНР попасть в это число."Нет. Эти территории сейчас в состав РФ не входят. Если Донбасс проведет референдум и Россия их примет в свой состав, тогда будет проведена реорганизация вооруженных сил и они войдут в ВС РФ.И потом, мы знаем их точную численность, учитывая тотальную мобилизацию в ДНР/ЛНР. В данный момент они не считаются", – заявил эксперт.Что делать с наёмникамиПосол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что взятые в плен российскими войсками британские граждане якобы не являются наемниками. По её словам, это якобы гуманитарные работники, которые подпадают под действие Женевской конвенции точно так же, как и солдаты ВСУ.Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин пояснил, что военнослужащий должен обладать соответствующим статусом, признанным властями Украины или республик Донбасса.По словам эксперта, если какая-то международная или общественная организация отправляет в зону боевых действий некую гуманитарную миссию, сторонами конфликта должна быть признана эта организация, миссия, должен быть определен статус миссии."В случае с Украиной ни первого, ни второго, ни третьего не было сделано. Эти люди появились сами по себе даже без получения каких-то документов.Поэтому это обычные наемники, которые должны быть уничтожены без всякого суда и выяснения причин, потому что в процессе боевых действий совершаются военные преступления против человечности", – заявил Подберёзкин.Иначе, продолжил он, любому гражданину Великобритании правительство этой страны постфактум может предоставить любой статус.В то же время, говорит эксперт, России стоит привлекать иностранных добровольцев на свою сторону – и оформлять их как добровольцев. "Это допустимо, если это не наемничество, а добровольное участие иностранных граждан. Это общепринятая мировая практика", – заявил Подберёзкин."Гражданская война в форме войны двух государств"В среду, 24 августа, прошло полгода с начала специальной военной операции России на Украине. Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов подвёл промежуточные итоги СВО.В целом, отметил Акопов, всё идет тяжелее, чем можно было представить в начале."Это, по сути своей, последствия распада СССР, гражданская война в форме войны двух государств.Просто одно из этих государств русского народа было перекодировано в антирусское, в антироссийское, и мы воюем за то, чтобы убрать этот страшный вывих русской истории, и на своей территории иметь одно государство, одного народа. И это произойдет", – заявил политолог.По его мнению, 24 февраля очень сильно сдвинулась вся мировая ситуация, но к этому все шло: "грубо говоря, мы подтолкнули падающего"."Американцы своими попытками изолировать Россию, поставить ее на колени и исключить из мирового сообщества, они просто показали, какие у них есть силы, они провели смотр своих сил. Это приличные силы: это весь Евросоюз, это Япония, это Канада, страны англосаксонского мира, Австралия.Грубо говоря, все остальные страны мира – они или лавируют между Западом и Россией, не желая подставляться под санкции, но при этом и не желая рвать с Россией. Или же заняли сторону России", – сообщил политолог.Он добавил, что заняли сторону России даже те, кто лавирует, не желая попадать под удары американских санкций: эти страны покупают российскую нефть, энергоресурсы, не осуждают действия Москвы."В общем, практически весь незападный мир, который составляет реально четыре пятых мирового сообщества, он понимает прекрасно, что происходит и куда все движется.И поэтому поражение России, о котором мечтает Запад – это не просто невозможно для России и неприемлемо, это неприемлемо и невыгодно всему остальному миру", – заявил Акопов."Самообеспечение – цель для России"Для России критерием успеха в противостоянии с Западом будет создание успешной страны и системы, которую невозможно выключить извне, имеющей прочные моральные и технологические основания своего существования. Такое мнение у президента Института национальной стратегии Михаила Ремизова.Страны, которая способна обеспечить себя по ключевым позициям не только в отрасли военной безопасности, но и в отраслях, связанных с комплексной безопасностью и жизнеобеспеченьем, пояснил Ремизов."Если мы сможем сформировать экономику полного цикла, мир необратимо изменится в нашу пользу. Это будет означать, что глобальная империя (Западные страны – Ред.) не смогла поставить на колени страну, которая проявила непокорность. Причем в тот момент, когда все это увидят, эта империя начнет рушиться.Это означает, что Россия станет интересной и привлекательной для очень многих сил и государств в мире, которые хотели бы нарастить свой потенциал автономии", – сказал эксперт.Если, продолжил он, мы сможем разработать для себя технологии обеспечения критических инфраструктур, сможем этими технологиями поделиться со своими партнерами к взаимной выгоде."Все заклинания о том, что мы не должны изолироваться, бьют мимо цели. Сначала нужно поставить цель самообеспечения и на основе достижения этой цели мы построим себе путь к выгодным альянсам с незападным миром", – подчеркнул Ремизов.

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https://ukraina.ru/20220825/1038064388.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, армия, всу, михаил ремизов, запад, подберёзкин, петр акопов, владимир евсеев, владимир путин, иностранные наемники