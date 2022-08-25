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"Это праздник!" Арестович соблазнял мать Верки Сердючки

"Это праздник!" Арестович соблазнял мать Верки Сердючки - 25.08.2022 Украина.ру

"Это праздник!" Арестович соблазнял мать Верки Сердючки

На концерте посвященном Дню независимости Украины советник главы Офиса Президента Алексей Арестович флиртовал со сценической "мамой" Верки Сердючки (артист Андрей Данилко), сообщает 25 августа ТСН

2022-08-25T17:54

2022-08-25T17:54

2022-08-25T17:54

новости

верка сердючка

алексей арестович

концерт

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В ходе своего выступления Данилко пригласил Арестовича выйти на сцену, где тот пошутил, что уже трижды женат, но сценическая "мать" Сердючки украинская актриса комического жанра Инна Белоконь очаровала его.Арестович обнял Белоконь и добавил, что "это судьба".Андрей Данилко в своем популярном образе Верки Сердючки в прошлом активно гастролировал по России, выступал на корпоративах и участвовал в телешоу. С недавних пор он регулярно делает антироссийские и русофобские заявления, эпатируя публику матерными частушками и откровенными провокациями. При этом Данилко, как сообщал ранее, не исключает, что еще приедет на заработки в РФ "через два года".

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новости, верка сердючка, алексей арестович, концерт