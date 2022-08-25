Националисты напали на крестный ход православных паломников в Тернопольской области - 25.08.2022 Украина.ру
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Националисты напали на крестный ход православных паломников в Тернопольской области
Националисты напали на крестный ход православных паломников в Тернопольской области - 25.08.2022 Украина.ру
Националисты напали на крестный ход православных паломников в Тернопольской области
Толпа националистически настроенных активистов остановила Крестный ход прихожан православной церкви Московского патриархата в пгт Вишневец Тернопольской области. Об этом на днях сообщил на своей странице в Facebook* священник ПЦУ Святослав Швец
2022-08-25T17:34
2022-08-25T17:34
новости
пцу
упц мп
тернопольская область
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"Просьба от волонтеров, людей доброй воли, ветеранов АТО, интеллигенции и всех неравнодушных людей, которые болеют за Украину и Украинскую Церковь, завтра стать в строй и снова вернуть колонну. Я уже не называю её крестным шествием, потому что убедился, что под Крестом и иконами идут "волки в овечьей коже", - написал Швец накануне Крестного хода, который в результате был остановлен.Националисты выкрикивали бандеровские речевки "Слава Украине" и "В ад, там ваше место".По информации другого украинского священника Игоря Когута, активистами руководил полицейский из Хмельницкой области полковник Юрий Данилков.Тернопольская областная военная администрация объяснила разгон мирного собрания тем, что в регионе запрещены все массовые собрания.На Украине в настоящее время номинально действуют "четыре предстоятеля", добавил Савва: митрополит Онуфрий (УПЦ МП), Филарет Денисенко (УПЦ Киевского патриархата), Епифаний Думенко (ПЦУ) и Макарий Малевич (Украинская автокефальная православная церковь).Польский митрополит рассказал, что в беседе с Варфоломеем назвал это "неразберихой, на которую здоровый организм церкви не может спокойно смотреть", и предложил выход. Томос об автокефалии, заявил он, расколол страну. По мнению Саввы, кто-то должен по-настоящему рукоположить Думенко, и тем самым "узаконить" ПЦУ. Для этого он предложил собрать собор предстоятелей поместных православных церквей и решить вопрос. По словам Саввы, патриарх Варфоломей согласился с ним, но "тяжело принимает решение".В январе 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил так называемой Православной церкви Украины статус автокефалии. Православный мир не признал это решение.27 мая 2022 года Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) провозгласила независимость от РПЦ, хотя юридически раскол не произошел. Крымские епархии УПЦ МП перешли в РПЦ.В июле 2022 года УПЦ МП и ПЦУ выпустили совместную декларацию о взаимопонимании.Взаимоотношения УПЦ МП и ПЦУ происходят на фоне рейдерства храмов со стороны подчиненных Епифанию Думенко.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, пцу, упц мп, тернопольская область
Новости, ПЦУ, УПЦ МП, Тернопольская область

Националисты напали на крестный ход православных паломников в Тернопольской области

17:34 25.08.2022
 
© infonavigator.com.ua
© infonavigator.com.ua
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Толпа националистически настроенных активистов остановила Крестный ход прихожан православной церкви Московского патриархата в пгт Вишневец Тернопольской области. Об этом на днях сообщил на своей странице в Facebook* священник ПЦУ Святослав Швец
"Просьба от волонтеров, людей доброй воли, ветеранов АТО, интеллигенции и всех неравнодушных людей, которые болеют за Украину и Украинскую Церковь, завтра стать в строй и снова вернуть колонну. Я уже не называю её крестным шествием, потому что убедился, что под Крестом и иконами идут "волки в овечьей коже", - написал Швец накануне Крестного хода, который в результате был остановлен.
Националисты выкрикивали бандеровские речевки "Слава Украине" и "В ад, там ваше место".
По информации другого украинского священника Игоря Когута, активистами руководил полицейский из Хмельницкой области полковник Юрий Данилков.
Тернопольская областная военная администрация объяснила разгон мирного собрания тем, что в регионе запрещены все массовые собрания.
На Украине в настоящее время номинально действуют "четыре предстоятеля", добавил Савва: митрополит Онуфрий (УПЦ МП), Филарет Денисенко (УПЦ Киевского патриархата), Епифаний Думенко (ПЦУ) и Макарий Малевич (Украинская автокефальная православная церковь).
Польский митрополит рассказал, что в беседе с Варфоломеем назвал это "неразберихой, на которую здоровый организм церкви не может спокойно смотреть", и предложил выход. Томос об автокефалии, заявил он, расколол страну. По мнению Саввы, кто-то должен по-настоящему рукоположить Думенко, и тем самым "узаконить" ПЦУ. Для этого он предложил собрать собор предстоятелей поместных православных церквей и решить вопрос. По словам Саввы, патриарх Варфоломей согласился с ним, но "тяжело принимает решение".
В январе 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил так называемой Православной церкви Украины статус автокефалии. Православный мир не признал это решение.
27 мая 2022 года Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) провозгласила независимость от РПЦ, хотя юридически раскол не произошел. Крымские епархии УПЦ МП перешли в РПЦ.
В июле 2022 года УПЦ МП и ПЦУ выпустили совместную декларацию о взаимопонимании.
Взаимоотношения УПЦ МП и ПЦУ происходят на фоне рейдерства храмов со стороны подчиненных Епифанию Думенко.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
Митрополит Варшавский и всей Польши Савва - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 17:25
Польская церковь призвала Варфоломея разрешить неразбериху с ПЦУ на УкраинеМитрополит Варшавский и всея Польши призвал Константинопольского патриарха Варфоломея рукоположить по-настоящему главу "Православной церкви Украины" Епифания Думенко. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви Московского патриархата
 
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